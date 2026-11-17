بر اساس گزارش شرکت ملی پالایش، طرح جدید کارت سوخت باعث افزایش ۱۷ درصدی مصرف سی‌ان‌جی و کاهش سه درصدی مصرف بنزین در آبان ماه شده است.

طرح جدید مدیریت مصرف سوخت با تغییر سازوکار توزیع بنزین و حذف کارت‌های جایگاهی، الگوی مصرف سوخت در ایران را دگرگون کرده است. این تغییرات سیاستی که هدف اصلی آن عادلانه‌سازی سهمیه‌بندی و مقابله با سوءاستفاده‌های احتمالی است، نتایج فوری و قابل توجهی بر بازار سوخت کشور داشته است.

افزایش چشمگیر مصرف گاز و بنزین منفی

محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تأیید کرده است که پس از اجرای سیاست‌های جدید، مصرف گاز طبیعی خودرو یا همان سی‌ان‌جی بین ۱۶ تا ۱۷ درصد رشد داشته است. این افزایش مصرف نشان‌دهنده تمایل رانندگان خودروهای دوگانه‌سوز به استفاده بیشتر از این سوخت جایگزین در پاسخ به محدودیت‌های بنزین است.

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تغییر مکانیزم توزیع سوخت شخصی

محور اصلی این تغییرات، انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های آزاد جایگاه‌ها به کارت سوخت شخصی هر فرد است. این اقدام با هدف کاهش دسترسی ناعادلانه و جلوگیری از استفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها برای مقاصد غیرمجاز طراحی و اجرا شده است. این تغییر سازوکار باعث شده تا مصرف‌کنندگان برای دسترسی به سوخت، مستقیماً به سامانه‌های شخصی متصل شوند.

تجربه موفق در ده استان و کاهش مصرف

بر اساس آمارهای رسمی، این طرح مدیریت مصرف در ۱۰ تا ۱۱ استان کشور اجرا شده است. استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان از جمله اولین مناطق بودند که طرح از مرداد امسال در آن‌ها آغاز شد و سپس به سایر نقاط گسترش یافت. در این استان‌ها تاکنون کاهش حدود ۱۰ درصدی در مصرف سوخت ثبت شده و بازخوردهای دریافتی برای اصلاح روند اجرا استفاده می‌شود.

تبدیل مصرف روزانه و رشد ناگهانی

قبل از اجرای این سیاست‌ها، مصرف روزانه سی‌ان‌جی در کشور حدود ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب بود که این عدد اکنون به بیش از ۱۸ میلیون مترمکعب رسیده است. این تغییر نشان می‌دهد که روزانه بیش از ۳.۵ میلیون مترمکعب به مصرف روزانه این سوخت افزوده شده است. با وجود وجود بیش از چهار میلیون خودروی دوگانه‌سوز در کشور، ظرفیت استفاده بیشتر از این سوخت همچنان فراهم است.

کاهش ۳ درصدی بنزین و برنامه‌های آتی

در بخش فرآورده‌های نفتی، رشد مصرف بنزین در آبان امسال برای نخستین بار به منفی سه درصد رسید. میزان مصرف این فرآورده نسبت به خط پایه حدود ۹ درصد کاهش یافته که نشان‌دهنده موفقیت بخشی از طرح در کنترل مصرف است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش همچنین از برنامه توسعه زیرساخت‌های سی‌ان‌جی و تبدیل رایگان خودروها به دوگانه‌سوز خبر داده است تا فشار بر مصرف بنزین کاهش یابد.

سودآوری ارزی و تأمین نیازهای اساسی

عظیمی‌فر تأکید کرده است که کاهش اتلاف سوخت و جلوگیری از قاچاق، عوامل موثری در کاهش نیاز کشور به واردات بنزین هستند. صرفه‌جویی ارزی حاصل از کاهش واردات فرآورده‌های نفتی می‌تواند برای تأمین دارو، کالاهای اساسی و دیگر نیازهای حیاتی کشور مورد استفاده قرار گیرد. تداوم این روند به توسعه زیرساخت‌های جایگاه‌های سی‌ان‌جی و رفع موانع استفاده از سوخت جایگزین وابسته است.