رشد شاخص کل بورس تهران در دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ و معاملات ۴۷.۶ همتی

شاخص کل بورس تهران در دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ با رشد ۴۸ هزار واحدی به عدد ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار واحد رسید و ارزش معاملات به ۴۷.۶ همت رسید.

بازار سرمایه تهران در روز دوشنبه ۲۵ آبان ماه سال ۱۴۰۵ با تداوم روند صعودی مشاهده شده در روزهای اخیر، یکی از روزهای مثبت را پشت سر گذاشت. شاخص کل در پایان معاملات این روز موفق شد رشد قابل توجهی را تجربه کند و پس از افزایش ۴۸ هزار واحدی، در ارتفاع هشت میلیون و ۵۱۳ هزار واحد تثبیت گردد. این حرکت نشان‌دهنده اعتماد نسبی سرمایه‌گذاران در شرایط فعلی بازار است.

وضعیت شاخص‌های اصلی و حجم معاملات

علاوه بر شاخص کل، شاخص هم‌وزن که نماینده وضعیت کلی‌تر و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط بازار است، نیز رشد ۲۵ هزار واحدی را ثبت کرد و به سطح دو میلیون و ۴۱۲ هزار واحد رسید. این همزمانی در رشد شاخص کل و هم‌وزن حاکی از آن است که پمپاژ نقدینگی و تقاضا صرفاً محدود به شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز نبوده و طیف وسیعی از نمادهای بورسی در حال رشد هستند.

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در روز معاملاتی دوشنبه ۲۵ آبان، بیش از یک میلیون و ۱۶۳ هزار فقره معامله در بازار بورس تهران ثبت شد. ارزش کل معاملات نیز به رقم ۴۷.۶ همت تومان رسید که نشان‌دهنده گردش مالی قابل توجه و تداوم حضور فعال فعالان بازار در این روز معاملاتی است. این حجم از معاملات می‌تواند نشانه‌ای از زنده بودن بازار و جذب مجدد سرمایه‌های خرد و کلان باشد.

نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل

در محاسبه مسیر صعودی شاخص کل بورس در معاملات دوشنبه، نمادهای بنیادی و پربازده نقش کلیدی ایفا کردند. نمادهای فملی، شپنا، تابان، فولاد، فارس، شبندر و تاپیکو از جمله نمادهایی بودند که بیشترین اثر را بر افزایش عدد شاخص کل داشتند. حضور قدرتمند این شرکت‌های بزرگ در صف خرید، موتور محرکه اصلی برای بالا بردن اعداد شاخص کل در این روز بوده است.

عملکرد مثبت این نمادهای بزرگ نه تنها بر شاخص کل، بلکه بر روانشناسی کلی بازار نیز تأثیر گذاشت. وقتی چندین نماد از صنایع مختلف و با وزن‌های بالا همزمان رشد کنند، اعتماد به نفس سرمایه‌گذاران برای ورود به سایر سهم‌ها افزایش می‌یابد. این پدیده در روزهای اخیر مشهود بوده و باعث شده تا فروش‌های سنگین اخیر جای خود را به روندی تثبیت‌شده‌تر بدهد.

روند معاملاتی در فرابورس ایران

در سوی دیگر بازار سرمایه، معاملات فرابورس ایران نیز همسو با بورس تهران و با افزایش شاخص کل به کار خود پایان داد. شاخص کل فرابورس در پایان معاملات روز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵، رشد ۴۷۵ واحدی را به ثبت رساند و به عدد ۷۱ هزار و ۳۳۲ واحد رسید. این هم‌راستایی بین دو بازار اصلی بورس و فرابورس، نشان‌دهنده یک روند کلی صعودی در بازار سرمایه ایران است.

تعداد معاملات در فرابورس نیز با ۶۳۴ هزار و ۸۴ فقره معامله همراه بود. در این بازار نیز نمادهایی مانند آریا، فزر، کگهر، ومپنا، شرانل، نیشکر و سامان از جمله نمادهای اثرگذار بر رشد شاخص کل فرابورس بودند. عملکرد این شرکت‌ها نیز تأیید می‌کند که حرکت صعودی به چند نماد خاص محدود نشده و بخش عمده‌ای از بازار را در بر گرفته است.

تحلیل آینده و عوامل تأثیرگذار

بررسی روند معاملات دو روز اخیر نشان می‌دهد که بورس تهران پس از نوسانات و افت‌وخیزهای روزهای گذشته، بار دیگر به مسیر صعودی بازگشته است. با این حال، کارشناسان تأکید دارند که برای ارزیابی پایداری این روند، باید به بررسی خالص ورود و خروج پول حقیقی توجه ویژه‌ای شد. تداوم این رشد به تثبیت تقاضا و همراهی جریان نقدینگی در روزهای آینده وابسته خواهد بود.

در روزهای پیش‌رو، تمرکز سرمایه‌گذاران بر داده‌های اقتصادی جدید و اخبار شرکت‌های بزرگ بورسی خواهد بود. اگر بتوان جریان نقدینگی فعلی را حفظ کرد و از خروج سنگین پول حقیقی جلوگیری نمود، احتمال ادامه روند مثبت در هفته جاری وجود دارد. در غیر این صورت، نوسانات ممکن است مجدداً بازار را تحت تأثیر قرار دهد.