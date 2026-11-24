ورود ۶.۸ همت پول حقیقی و رشد ۲.۴ درصدی شاخص کل بورس تهران در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵؛ بررسی دلایل صعود و آمار معاملات بازار سرمایه.

بازار سرمایه تهران در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵ عملکردی قوی و متمایز از خود به نمایش گذاشت و نشان داد که اعتماد سرمایه‌گذاران به پتانسیل‌های رشد این بازار هنوز پابرجاست. این روز پررونق با ورود حجم عظیمی از سفارشات خرید در مرحله پیش‌گشایش آغاز شد که از همان لحظات نخست، برتری واضح خریداران را در تقابل با فروشندگان آشکار ساخت. شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات این روز توانست با ثبت رشد قابل توجه، رکوردهای جدیدی را به ثبت برساند و اطمینان بخشی درباره وضعیت نقدینگی و تقاضا در بازار ایجاد کند. حجم بالای معاملات و سبزپوشی گسترده نمادها، نشانه‌ای از نشاط حاکم بر رفتار بازیگران اصلی بازار در این بازه زمانی بود که می‌توان آن را یک نقطه عطف مثبت در روند اخیر بازار دانست.

تحلیل جزئیات و مکانیزم رشد شاخص کل در بورس تهران

شاخص کل بورس تهران در پایان معاملات روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، با افزایشی معادل ۲۰۱ هزار و ۶۸۲ واحدی، به ارتفاع ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۴۹۹ واحد رسید که این عدد نشان‌دهنده بهبود چشمگیر ارزش پورتفوی سهامداران است. این رشد معادل ۲.۴ درصد افزایش در شاخص کل محسوب می‌شود که از نظر فنی و روانشناسی بازار، عددی امیدوارکننده برای سهامداران خرد و کلان است. همچنین شاخص کل هم‌وزن با افزایش ۵۰ هزار و ۶۲۹ واحدی، رشد ۲ درصدی را ثبت کرد و در سطح ۲ میلیون و ۵۸۰ هزار و ۹۵۴ واحد تثبیت شد. عبور شاخص کل از مرز روانی و تکنیکالی ۸ میلیون و ۵۶۲ هزار واحد، اهمیت این صعود را دوچندان کرده و نشان می‌دهد که بازار از حالت رکود یا نوسان محدود خارج شده است. هم‌زمانی رشد شاخص کل و هم‌وزن بیانگر آن است که موج تقاضا تنها به نمادهای بزرگ و شرکت‌های شاخص‌ساز محدود نبوده، بلکه بخش وسیعی از بازار در این حرکت صعودی مشارکت فعال داشته‌اند.

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جایگاه و رفتار خریداران حقیقی و صندوق‌های اهرمی

بررسی دقیق آمارهای معاملاتی نشان می‌دهد که در مرحله پیش‌گشایش، ارزش سفارشات خرید به ۳۷ همت (هزار میلیارد تومان) رسید که این رقم خیره‌کننده، پشتوانه قدرتمندی برای شروع معاملات محسوب شد. حدود ۹۰ درصد نمادهای موجود در بورس در محدوده مثبت معامله می‌شدند و تمام صندوق‌های اهرمی نیز با پوشش سبز مواجه بودند. این صندوق‌ها با استقبال شدید همراه شدند و سریعاً به صف خرید رسیدند که نشان‌دهنده تمایل شدید سرمایه‌گذاران به استفاده از اهرم برای کسب سود بیشتر است. ادامه ورود تقاضا در ساعات اولیه معاملات، روند صعودی در این صندوق‌ها را تقویت کرد و این اثر مثبت به کلیت بازار سرایت نمود. در نهایت، بازار با سبزپوشی ۹۱ درصد نمادها به کار خود پایان داد که این آمار گویای اجماع بالا میان خریداران در خصوص ارزش ذاتی فعلی سهام است.

جریان ورود نقدینگی و سرانه معاملات روزانه

در جریان معاملات روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، حجم معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی به ۷۲ میلیارد سهم رسید که ارزش ریالی آن به ۴۵ هزار و ۹۹۷ میلیارد تومان ارتقا یافت. شاخص مهم سرانه خرید برای روز مذکور ۱۲۳ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۱۳ میلیون تومان ثبت شد که نتیجه این اختلاف، دستیابی به قدرت خرید مثبت ۱.۰۹ را در پی داشت. این عدد مثبت نشان می‌دهد که در هر معامله، مبلغی که خریداران برای سهام پرداخت می‌کنند از مبلغ فروشندگان بیشتر است و این برتری مالی مستقیماً به نفع قیمت‌ها تمام می‌شود. مجموعاً حدود ۶ هزار و ۸۹۵ میلیارد تومان پول حقیقی وارد سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی شد که این حجم از ورودی نقدینگی، از پشتوانه مالی مناسبی برای تداوم حرکت صعودی برخوردار است. ترکیب ورود نقدینگی، مثبت بودن قدرت خرید و سبزپوشی ۹۱ درصد بازار، همگی شاخص‌های معتبری هستند که نشان می‌دهند این صعود از دل تقاضای واقعی برخاسته است.

تداوم روند صعودی و چشم‌انداز آینده بازار

با وجود این عملکرد درخشان، تحلیلگران هشدار می‌دهند که تداوم این روند در روزهای آینده کاملاً به حفظ قدرت خریداران و پایداری جریان ورود پول به بازار بستگی خواهد داشت. اگر تقاضا بتواند در روزهای آتی نیز همین حجم از ثبات و قدرت را نشان دهد، می‌توان انتظار داشت که بورس تهران مسیر رشد خود را با شیب ملایم‌تر اما پایداری‌تری ادامه دهد. هرگونه کاهش در حجم معاملات یا تغییر در رفتار خریداران حقیقی می‌تواند منجر به اصلاحات کوتاه‌مدت یا رکود در بازار شود. بنابراین، نظارت بر شاخص‌های کلیدی مانند قدرت خرید، حجم معاملات پیش‌گشایشی و روند صندوق‌های اهرمی، برای سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری‌های آتی حیاتی است. وضعیت امروز نشان داد که پتانسیل جذب نقدینگی در بازار وجود دارد، اما پایدار نگه داشتن این اشتیاق نیازمند عوامل بنیادین و روانشناسی مثبت در میان سهامداران است.