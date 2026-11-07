رشد ۲.۱۶ درصدی شاخص کل بورس در روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵

شاخص کل بورس تهران در چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ با رشد ۱۷۰ هزار و ۹۳۱ واحدی به ۸ میلیون و ۸۳ هزار و ۶۷۲ واحد رسید. ورود ۶ هزار میلیارد تومان پول به بازار، نشانه تقویت تقاضا و برتری خریداران حقیقی در معاملات روزانه است.

بازار سرمایه تهران در روز چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵ با سیگنال‌های قوی تقاضا و برتری واضح خریداران، معاملات خود را آغاز کرد. برخلاف بسیاری از روزهای اخیر که بازار با تردید و فشار عرضه روبرو بوده است، این روز از همان دقایق اولیه نشانه‌های روشن از افزایش تقاضا را نشان داد. شاخص کل بورس تهران موفق شد رشدی معادل ۲.۱۶ درصد را تجربه کند و به سطح ۸ میلیون و ۸۳ هزار و ۶۷۲ واحد برسد. این رشد شاخص کل با افزایش ۱۷۰ هزار و ۹۳۱ واحدی همراه بود که نشان‌دهنده پویایی بالای بازار در این روز خاص است. در کنار شاخص کل ، شاخص کل هم‌وزن نیز با رشد ۳۱ هزار و ۷۶ واحدی و افزایش ۱.۳۹ درصدی، در ارتفاع ۲ میلیون و ۲۵۹ هزار و ۸۶۸ واحد تثبیت شد. همزمانی این رشد‌ها با مثبت بودن ۸۷ درصد نمادهای بازار، حاکی از آن است که صعود بازار صرفاً متکی به نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز نبوده است. با این حال، بازدهی بیشتر شاخص کل نسبت به شاخص هم‌وزن، حکایت از اثرگذاری پررنگ‌تر شرکت‌های بزرگ در رشد کلی بازار دارد.

کاهش حباب صندوق‌های اهرمی و تقویت تقاضا

صندوق‌های اهرمی یکی از ستون‌های اصلی تقاضا در این روز بودند و از ابتدای معاملات در صف‌های خرید قرار داشتند. کاهش حباب این صندوق‌ها به زیر ۲۰ درصد، نقش مهمی در کاهش نگرانی معامله‌گران ایفا کرد. این موضوع باعث شد بخشی از نگرانی‌های موجود نسبت به فاصله قیمت تابلو و ارزش دارایی‌های خالص صندوق‌ها تعدیل شود. تقاضا در ادامه معاملات نه‌تنها تضعیف نشد، بلکه به‌تدریج بر تعداد صف‌های خرید افزوده شد. در پایان معاملات، ۸۷ درصد نمادها در محدوده مثبت قرار گرفتند و تمامی صندوق‌های اهرمی نیز در سقف دامنه نوسان روزانه، یعنی مثبت ۶ درصد، صف خرید بودند. این وضعیت نشان می‌دهد که جریان تقاضا از صندوق‌های اهرمی به بخش گسترده‌ای از بازار سهام گسترش یافت. ورود ۶ هزار و ۲۴۶ میلیارد تومان پول به سهام، تصویری از تقویت همزمان تقاضا و جریان نقدینگی ارائه داد. این رقم در کنار رشد شاخص‌ها و افزایش تعداد نمادهای مثبت، نشان‌دهنده یک روز پرتقاضا در بازار سرمایه است.

عملکرد حقیقی‌ها و آمار معاملات سهام

در معاملات سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی، ۴۶ میلیارد سهم به ارزش ۳۴ هزار و ۲۳ میلیارد تومان دادوستد شد. این حجم از گردش مالی نشان‌دهنده نشاط خریداران در بازار است. سرانه خرید حقیقی‌ها به ۹۳ میلیون تومان رسید و در مقابل، سرانه فروش به ۸۶ میلیون تومان ثبت شد. بر همین اساس، قدرت خرید حقیقی‌ها مثبت ۱.۰۸ بود که از برتری خریداران در معاملات حکایت دارد. این شاخص نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد با اطمینان بیشتری نسبت به عرضه‌گذاران وارد بازار شده‌اند. ورود قابل توجه پول حقیقی به بازار، عامل اصلی ثبات و رشد شاخص‌ها در این روز بوده است. اگرچه معاملات امروز از نظر گستردگی رشد، قدرت خرید و ورود پول، یکی از روزهای پرتقاضا محسوب می‌شود، اما تداوم این وضعیت به عوامل متعددی وابسته است. حفظ ورود نقدینگی و ماندگاری تقاضا در نمادهای بزرگ و کوچک، از جمله عوامل کلیدی برای ادامه روند صعودی خواهد بود. صف‌نشینی صندوق‌های اهرمی به‌تنهایی تضمین‌کننده ادامه رشد بازار نیست و باید دید در معاملات روزهای آینده، خریداران همچنان توان جذب عرضه‌ها را خواهند داشت یا خیر.