قیمت نفت برنت به ۹۶ دلار و وای‌تی‌آی به ۸۵ دلار رسید. تحلیلگران ان‌زد و بانک او‌سی‌بی‌سی پیش‌بینی صعود بیشتر و تاثیرات اوپک‌پلاس بر عرضه جهانی را بررسی می‌کنند.

قیمت هر بشکه نفت خام در معاملات روز جمعه تحت تاثیر نگرانی‌ها درباره وضعیت عرضه، اندکی افزایش یافت و در مسیر ثبت نخستین رشد هفتگی پس از سه هفته کاهش قرار گرفت. این شاخص قیمتی با چهار سنت افزایش به ۹۶ دلار و ۶۱ سنت در هر بشکه رسید که نشان‌دهنده تغییر روند در بازارهای انرژی است. این افزایش قیمت، پایان‌دهنده روند نزولی کوتاه‌مدت بوده و نشان‌دهنده حساسیت بازار به اخبار عرضه و تقاضا است.

تحلیل قیمت نفت برنت و WTI در بازار جهانی

قیمت نفت خام برنت که شاخص اصلی بازار است، پس از ثبت افزایش حدود ۲ دلاری در روز پنج‌شنبه، در بالاترین سطح خود از ۶ نوامبر بسته شد. این حرکت صعودی نشان می‌دهد که ترس از اختلال در زنجیره تامین نفت همچنان بر افکار بازار حاکم است. همچنین قیمت معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت یا WTI آمریکا نیز با ۲ دلار و ۱۰ سنت افزایش و معادل ۲.۵ درصد رشد نسبت به قیمت پایانی روز چهارشنبه، به ۸۵ دلار و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید. این تغییرات قیمتی نشان از نوسانات قابل توجه در بازارهای مشتقه نفت دارد.

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پیش‌بینی بانک ANZ درباره عبور از مرز ۱۰۰ دلار

برایان مارتین و دنیل هاینز از تحلیلگران بانک ان‌زد در یادداشتی تخصصی اعلام کردند که قیمت نفت برنت حتی بدون تشدید بیشتر تنش‌ها در خاورمیانه نیز می‌تواند از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه عبور کند. این پیش‌بینی بر این فرض استوار است که شواهدی از محدودیت عرضه واقعی نفت در بازار دیده شود. بنابراین، پتانسیل صعودی قیمت‌ها وجود دارد اما تحقق آن منوط به شرایط عینی بازار است. این نگاه تحلیلی، سیگنال مهمی برای سرمایه‌گذاران است که باید به دنبال نشانه‌های قطعی کاهش ذخایر یا توقف تولید باشند.

تاثیر اوپک پلاس و تولید نفت در سال ۲۰۲۷

بر اساس گزارش رویترز و دو منبع آگاه از مذاکرات، انتظار می‌رود ائتلاف اوپک پلاس در نشست یکشنبه هفته آتی، اهداف تولید نفت خود را حداقل برای سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۷ بدون تغییر حفظ کند. این تصمیم با توجه به اختلالات ناشی از جنگ علیه ایران اتخاذ شده است. حفظ سطوح فعلی تولید، نشان‌دهنده تلاش این ائتلاف برای مدیریت تعادل بین عرضه و تقاضا در شرایط پرمخاطره کنونی است. این اقدام می‌تواند از سقوط آزاد قیمت‌ها جلوگیری کرده و ثبات نسبی را در بازارهای جهانی تضمین کند.

دیدگاه‌های بانک OCBC درباره ریسک‌های ژئوپلیتیکی

سیم مو سیونگ از تحلیلگران بانک او‌سی‌بی‌سی در یادداشتی اعلام کرد که احیای صادرات نفت کشورهای حوزه خلیج فارس می‌تواند در سال ۲۰۲۷ از کاهش قیمت نفت حمایت کند. با این حال، کاهش ذخایر نفتی و تداوم خطرات حمل‌ونقل دریایی، بازار را همچنان در برابر اختلالات آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. کندی روند تعمیر پالایشگاه‌ها نیز به این پیچیدگی‌ها افزوده است. این عوامل باعث می‌شوند که بازار نتواند به راحتی به تعادل برسد و هرگونه شوک جدید می‌تواند واکنش شدیدی در قیمت‌ها ایجاد کند.

بازگشت قیمت‌ها و چشم‌انداز آینده بازار انرژی

نکته قابل توجه این است که قیمت نفت در هفته‌های گذشته به دنبال کاهش نگرانی‌ها نسبت به احتمال اختلال بیشتر در عرضه نفت، روند نزولی یافته بود. اما با توجه به تعطیلات روز شکرگزاری در آمریکا، معاملات نفت آمریکا روز پنج‌شنبه بدون ثبت قیمت پایانی انجام شد که این امر می‌تواند بر روانشناسی بازار در هفته آینده تاثیر بگذارد. بازگشت قیمت‌ها به کانال‌های بالاتر، نشان می‌دهد که بازیگران بازار دوباره در حال قیمت‌گذاری مجدد ریسک‌های عرضه هستند و این روند می‌تواند تا هفته‌های آینده نیز ادامه یابد.