رشد دلار به ۲۶۹ هزار تومان و کاهش قیمت طلا و سکه در هفته سوم آبان

قیمت دلار در معاملات پشت‌خطی جمعه به ۲۶۹ هزار تومان رسید و سکه امامی در کانال ۲۵۳ میلیون تومان معامله شد. تحلیل عوامل موثر بر بازار ارز و طلا برای شنبه ۲۳ آبان.

قیمت دلار در آخرین روز معاملاتی هفته سوم آبان، با رشد قابل توجهی همراه شد و در معاملات پشت‌خطی جمعه به محدوده ۲۶۹ هزار تومان رسید. این در حالی است که قیمت طلا و سکه روز پنجشنبه خلاف جهت دلار حرکت کرد و به دلیل افت ا ونس جهانی ، توانایی همراهی با رشد اسکناس آمریکایی را از دست داد.

روند صعودی دلار و افت اونس جهانی طلا

قیمت دلار در هفته سوم آبان با رقم ۲۶۶ هزار تومان بازگشایی شد و در بیشتر روزهای معاملاتی روندی کاهشی را تجربه کرد. این اسکناس در میانه هفته تا کانال ۲۵۸ هزار تومانی عقب‌نشینی کرد، اما در ادامه با افزایش تقاضا بخشی از افت خود را جبران نمود و در آخرین روز معاملاتی هفته دوباره به محدوده‌های بالاتر بازگشت.

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قیمت دلار روز پنجشنبه با افزایش چهار هزار تومانی نسبت به آخرین رقم معاملاتی چهارشنبه، در سطح ۲۶۴ هزار تومان بازگشایی شد. این اسکناس در ادامه معاملات نیز روند صعودی خود را حفظ کرد و تا کانال ۲۶۶ هزار تومان بالا رفت. همچنین، معاملات پشت خطی جمعه با رقم ۲۶۹ هزار و ۳۰۰ تومان دنبال شد که از تقویت انتظارات افزایشی در بازار ارز حکایت دارد.

وضعیت بازار طلا و سکه در هفته گذشته

قیمت طلا و سکه در هفته سوم آبان خلاف بازار ارز روندی کاهشی داشت. قیمت طلا در آخرین روز معاملاتی هفته به کانال ۲۴ میلیون تومانی برگشت و سکه امامی نیز در کانال ۲۵۳ میلیون تومانی معامله شد. این روند نزولی در حالی شکل گرفت که دلار در روزهای پایانی هفته بخشی از کاهش قیمت خود را جبران کرد.

اما افت اونس جهانی طلا، مانع از انتقال کامل اثر رشد دلار به بازار داخلی شد. گفتنی است در زمان نگارش این گزارش، اونس جهانی طلا در محدوده ۳۸۹۲ دلار قرار داشت و همین افت، یکی از عوامل محدودکننده رشد قیمت طلا و سکه در روز شنبه ۲۳ آبان خواهد بود. سکه امامی روی رقم ۲۵۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قرار گرفت و سکه بهار آزادی با افزایش ۳۰۰ هزار تومانی، به رقم ۲۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

تأثیر تحولات سیاسی بر انتظارات بازار

دونالد ترامپ در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده آمریکا به توافق با ایران نیاز ندارد و قصد دارد فشار اقتصادی و محاصره دریایی را ادامه دهد؛ موضعی که چشم‌انداز مذاکرات را مبهم‌تر کرده است. در مقابل، تلاش‌های قطر برای میانجی‌گری و اختلاف دو طرف بر سر شروط بازگشت به مذاکرات همچنان ادامه دارد.

تداوم تنش‌ها در تنگه هرمز و نامشخص بودن سرنوشت مذاکرات نیز ریسک‌های سیاسی و اقتصادی را در سطح بالایی نگه داشته است. مجموع این تحولات می‌تواند انتظارات تورمی و تقاضای احتیاطی در بازار ارز و طلا را تقویت کند و مانع از شکل‌گیری چشم‌اندازی باثبات برای معاملات ابتدای هفته شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند بازار ارز در آستانه شروع معاملات هفته جدید با دو سیگنال متفاوت روبه‌روست.

پیش‌بینی قیمت دلار، طلا و سکه برای شنبه

کارشناسان اقتصادی می‌گویند قیمت طلا و سکه در شروع معاملات شنبه با اثرگذاری همزمان دو متغیر اصلی، یعنی قیمت دلار و اونس جهانی، روبه‌رو خواهد بود. رشد قیمت دلار در معاملات پنجشنبه و افزایش قیمت پشت خطی این اسکناس، از منظر داخلی، سیگنالی افزایشی برای بازار طلا محسوب می‌شود.

با این حال، رقم ۲۶۹ هزار و ۳۰۰ تومانی معاملات پشت خطی لزوما به معنای تثبیت قیمت در همین محدوده نیست و واکنش بازار به اخبار سیاسی و میزان عرضه بازارساز می‌تواند مسیر معاملات را تغییر دهد. تحلیلگران بازار معتقدند اگر قیمت دلار در شروع هفته به رشد خود ادامه دهد، می‌تواند بخشی از اثر منفی افت اونس را خنثی کند.

نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با رقم‌های ۱۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و ۷۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شدند. سکه گرمی نیز روی رقم ۳۷ میلیون تومانی بسته شد. بر اساس قیمت‌های اعلامی سایت اتحادیه طلا و جواهر، مثقال طلا روی رقم ۱۰۷ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان قرار گرفت و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز به رقم ۲۴ میلیون و ۹۲۲ هزار تومان رسید.