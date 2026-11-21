بررسی روند نزولی بازار طلا و سکه در روزهای پایانی آبان ۱۴۰۵. تحلیل عوامل موثر بر افت ۱۲ تا ۱۵ درصدی سکه امامی و طلای ۱۸ عیار و پیش‌بینی مسیر قیمت‌ها در روزهای آینده.

قیمت طلا و سکه در آخرین روز معاملاتی ماه آبان ۱۴۰۵، که مصادف با شنبه ۳۰ آبان بود، روندی کاملاً نزولی را تجربه کرد و این ماه را با بازدهی منفی به پایان رساند. این افت قابل توجه در بازار، حاصل هم‌زمانی کاهش ارزش سکه‌های بانکی و ریزش قیمت ا ونس جهانی طلا بود که فشار مضاعفی بر سرمایه‌گذاران وارد کرد.

آخرین قیمت‌ها در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵

بر اساس اعلام اتحادیه طلا و جواهر تهران، قیمت سکه امامی در ساعات پایانی معاملات روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵، روی رقم ۲۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تثبیت شد. در معاملات عصرگاهی این روز، سکه امامی سه میلیون تومان کاهش یافت و به کانال ۲۳۸ میلیون تومانی بازگشت. همچنین سکه بهار آزادی با قیمت ۲۲۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد و یکصد هزار تومان افت ارزش داشت.

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در بین قطعات دیگر، سکه گرمی بیشترین کاهش قیمت روزانه را ثبت کرد و با افت سه میلیون تومانی به کانال ۳۳ میلیون تومان رسید. نیم‌سکه با قیمت ۱۲۶ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و ربع سکه با قیمت ۶۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شدند که هر کدام به ترتیب چهارصد هزار تومان و دویست هزار تومان کاهش داشتند.

طلای ۱۸ عیار نیز در این روز در سطح ۲۳ میلیون و ۱۱۹ هزار تومان قرار گرفت که نسبت به بازگشایی بازار، رشد محدود چهل و چهار هزار تومانی را نشان می‌داد. مثقال طلا نیز با رقم ۱۰۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان دادوستد شد که نشان‌دهنده رشد شصت هزار تومانی آن بود.

عوامل موثر بر ریزش قیمت‌ها و نوسانات اونس

تحلیلگران بازار طلا معتقدند که افت قیمت در روز شنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۵ صرفاً ناشی از نوسانات لحظه‌ای اونس جهانی نبود. اونس جهانی طلا در لحظه نگارش گزارش روی رقم ۳۵۳۶ دلار قرار داشت و تغییر محسوسی نسبت به بازگشایی بازار نداشت. بنابراین، عامل اصلی فشار نزولی بر قیمت سکه‌ها، عقب‌نشینی نرخ دلار در بازار داخلی به کانال ۲۶۹ هزار تومان بود.

این در حالی است که در یک ماه گذشته، اونس جهانی طلا با افت ۴۸۳ دلاری مواجه شده و بازدهی منفی ۱۲.۰۲ درصدی را ثبت کرده است. این ریزش جهانی به تنهایی فشار قابل توجهی بر بازار وارد کرده، اما هم‌زمانی آن با کاهش ارزش پول ملی در روزهای اخیر، سرعت ریزش قیمت قطعات سکه را افزایش داده است.

بررسی عملکرد ماهانه و تغییرات آبان ۱۴۰۵

بازار طلا و سکه ماه آبان ۱۴۰۵ را با افت‌های سنگین به پایان رساند. سکه امامی در این ماه بیش از ۱۲ درصد کاهش یافت و ارزش آن سی و دو میلیون و هشتصد هزار تومان کم شد. این در حالی است که این قطعه در آخرین روز ماه مهر روی رقم ۲۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شد.

طلای ۱۸ عیار نیز با افتی نزدیک به ۱۴ درصد و کاهش سه میلیون و هفتصد و بیست و شش هزار تومانی، آبان را پشت سر گذاشت. مثقال طلا که در آخرین روز مهر روی ۱۱۶ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان بود، با ریزش ۱۶ میلیون و ۱۴۰ هزار تومانی و بازدهی منفی ۱۳.۸۸ درصدی به پایان ماه رسید.

سکه بهار آزادی با بازدهی منفی ۱۳.۶۶ درصد و افت سی و شش میلیون و دویست هزار تومانی، این ماه را به پایان رساند. نیم‌سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با کاهش ده و هشتصد هزار تومانی و هفت میلیون و هشتصد هزار تومانی، بازدهی منفی ده و هشتصد و هشتاد و هشت درصدی و ده و سی و نه درصدی را تجربه کردند.

پیش‌بینی بازار و سناریوهای آینده

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که روند بازار در روزهای آتی بستگی مستقیمی به ثبات نرخ دلار و عملکرد اونس جهانی دارد. در صورتی که دلار نتواند به سطوح بالاتر بازگردد و اونس نیز در محدوده فعلی بماند، احتمال تداوم فشار نزولی بر سکه‌ها وجود دارد. در این سناریو، سکه امامی در بازه ۲۳۶ تا ۲۴۰ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار در محدوده ۲۳ تا ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان نوسان خواهد کرد.

در مقابل، اگر قیمت دلار رشد کند و اونس جهانی تقویت شود، مسیر اصلاحی بازار متوقف خواهد شد. در این حالت، سکه امامی می‌تواند به بازه ۲۴۰ تا ۲۴۳ میلیون تومان و طلای ۱۸ عیار به ۲۳ میلیون و ۳۰۰ تا ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بازگردد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که تداوم افت دلار یا کاهش دوباره اونس، می‌تواند قیمت سکه امامی را به بازه ۲۳۳ تا ۲۳۶ میلیون تومان کاهش دهد.