رشد سکه و طلای ۱۸ عیار در ۲۳ آبان ۱۴۰۵/ دلار به ۲۷۰ هزار تومان رسید

قیمت طلا و سکه در ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با عبور دلار از مرز ۲۷۰ هزار تومان و ثبات نسبی اونس جهانی، افزایش یافت. بررسی قیمت‌های روز بازار.

قیمت طلا و سکه در روز شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ ، با وجود نوسانات منفی در بازارهای بین‌المللی، وارد روندی صعودی شد و کانال‌های جدیدی را فتح کرد. در این بازه زمانی، دلار آمریکا با افزایش ارزش خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در گران‌تر شدن حباب طلا و سکه در بازار داخلی ایفا نمود و موجی از تقاضا را در پی داشت.

پیشرفت دلار و ثبات نسبی اونس جهانی

در بازارهای جهانی، اونس طلا با وجود فشارهای فروش، نتوانست روند صعودی خود را حفظ کند و معاملات خود را با کاهش قیمت به پایان رساند. عدد نهایی بسته شدن اونس جهانی طلا روی رقم ۳۸۸۲ دلار تثبیت شد و این ارزش کمی زیر محدوده ۳۹۰۰ دلار باقی ماند. اما در بازار داخلی ایران، وضعیت کاملاً متفاوت بود.

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در مقابل، دلار آمریکا با افزایش قابل توجه چهار هزار تومانی نسبت به آخرین معاملات نقدی هفته گذشته، موفق به عبور از مرزهای جدید شد. این ارز بزرگ به کانال ۲۷۰ هزار تومانی صعود کرد و با بازگشت به این کریدور قیمت‌سازی، زمینه‌ساز رشد قیمت طلا و سکه گردید. همچنین ابهامات سیاسی حاکم بر فضای اقتصادی کشور، به تقویت این روند کمک شایانی کرد.

با توجه به تعطیلی کامل بازارهای جهانی در روز شنبه، دلار در شرایط فعلی با حذف فاکتورهای خارجی، نقش پررنگ‌تری در تعیین مسیر قیمت‌ها برای بازار داخلی طلا و سکه ایفا می‌کند و نوسانات آن مستقیماً بر قیمت‌های داخلی اثر می‌گذارد.

رکوردشکنی سکه امامی و گرمی ثابت

در بازار سکه‌های بانکی، قیمت تمام قطعات غیر از سکه گرمی افزایش یافته و سکه بهار آزادی بیشترین میزان رشد قیمت را در میان انواع سکه‌های رایج ثبت نموده است. این پدیده نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران به انواع سنگین‌تر سکه در روزهای اخیر است.

قیمت سکه امامی با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی پنجشنبه گذشته، روی رقم ۲۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان قرار گرفت. در مقابل، سکه بهار آزادی با رشد دو میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی توانست به رقم ۲۴۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان برسد.

نیم‌سکه و ربع‌سکه نیز با افزایش ۸۰۰ هزار تومانی و ۶۰۰ هزار تومانی به ترتیب، روی ارقام ۱۳۴ میلیون تومان و ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می‌شوند. تنها قطعه‌ای که در این بازه زمانی دچار تغییر قیمت نشده، سکه گرمی است که با ثبات کامل، روی رقم ۳۷ میلیون تومان باقی مانده است.

عبور مثقال طلا از مرز ۱۰۸ میلیون تومان

بر اساس قیمت‌های اعلامی و داده‌های رسمی سایت اتحادیه طلا و جواهر، قیمت طلا در بازار داخلی امروز افزایشی ارزیابی شده و کانال‌های جدیدی را در پیش گرفته است. مثقال طلا با افزایش ۴۵۰ هزار تومانی، موفق شد روی رقم ۱۰۸ میلیون و ۴۱۰ هزار تومان معامله شود.

همزمان با این روند، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۱۰۵ هزار تومانی، به رقم ۲۵ میلیون و ۲۷ تومان رسید و بار دیگر کانال ۲۵ میلیونی را پس گرفت. این بازگشت قیمت‌ها نشان می‌دهد که بازارساز یا تقاضای مردم برای حفظ ارزش پول، همچنان در مسیر بالا برنده خود است و افق‌های نزدیک بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.