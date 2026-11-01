رشد قیمت طلا و سکه در ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با وجود کاهش دلار

قیمت طلا و سکه امروز یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ با وجود کاهش دلار و توقف اونس جهانی، افزایش یافت. تحلیل وضعیت بازار طلا و سکه امامی، بهار آزادی و طلای ۱۸ عیار.

قیمت طلا و سکه در تاریخ یکشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۵ علیرغم ثبات اونس جهانی طلا و کاهش قیمت دلار در بازار داخلی، روندی صعودی را تجربه کرد. این افزایش قیمت در حالی رخ داد که بازارهای جهانی به دلیل تعطیلات پایان هفته بسته بودند و اونس جهانی طلا روی رقم ۳۸۷۵ دلار ثابت ماند.

تحلیل نوسانات قیمت سکه و دلار

با وجود اینکه قیمت دلار در معاملات امروز نسبت به روز گذشته هزار تومان کاهش یافته و به سطح ۲۷۰ هزار تومان برگشته است، اما بازار طلا همچنان در شیب صعودی حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد نگرانی‌های فعالان بازار از تحولات سیاسی و احتمال وقوع درگیری‌های نظامی، همچنان بر انتظارات بازار و قیمت‌گذاری‌ها اثرگذار است.

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نرخ‌های اعلامی سکه و طلای گرانبها

بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده از اتحادیه طلا و جواهر، قیمت سکه امامی امروز با رقم ۲۶۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ثبت شده است. این نرخ نشان‌دهنده یک رشد دو میلیون تومانی نسبت به معاملات عصرگاهی روز گذشته می‌باشد. همچنین سکه بهار آزادی نیز با افزایش دو میلیون تومانی، روی رقم ۲۵۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قرار گرفت.

وضعیت ربع سکه و سایر قطعات سکه

ربع سکه نیز با رشد ۵۰۰ هزار تومانی، روی رقم ۷۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان معامله می‌شود. در مقابل، قیمت نیم‌سکه بدون تغییر و روی ۱۳۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و قیمت سکه گرمی نیز بدون تغییر و روی ۳۷ میلیون تومان ثابت ماند. این تفاوت در نوسانات نشان‌دهنده تقاضای متفاوت برای هر قطعه است.

رشد قیمت طلا و مثقال طلا در بازار

هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز ۲۲۰ هزار تومان رشد قیمت داشت و روی رقم ۲۵ میلیون و ۵۴۶ هزار تومان معامله شد. مثقال طلا نیز با افزایش ۹۵۰ هزار تومانی، به کانال ۱۱۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان وارد شد. این ارقام نشان می‌دهد که با وجود ثبات عوامل خارجی، عوامل داخلی بر روند صعودی قیمت‌ها تاثیرگذار بوده‌اند.