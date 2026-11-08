رشد شاخص کل بورس تهران به هشت میلیون واحد در 5 آبان

شاخص کل بورس تهران در معاملات روز سه‌شنبه 5 آبان 1405 با رشد 6372 واحدی به رقم 8 میلیون و 89 واحد رسید. بررسی وضعیت فرابورس و نمادهای اثرگذار بازار.

شاخص کل بورس تهران در معاملات روز سه‌شنبه 5 آبان 1405، مسیری صعودی را طی کرد و توانست رشد قابل توجهی را تجربه کند. این شاخص اصلی در پایان معاملات امروز با افزایش 6372 واحدی، در سطح رقم هشت میلیون و 89 واحد قرار گرفت و نشان‌دهنده ادامه روند مثبت بازار سهام است. همزمان، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 161 واحدی، در سطح دو میلیون و 259 هزار واحد تثبیت شد و تنوع بخش‌های مثبت در بازار را تأیید کرد. بررسی روند معاملات نشان می‌دهد که بازار سهام پس از جهش قابل توجه روز گذشته، امروز با سرعت کمتری به مسیر صعودی خود ادامه داده است. کاهش محسوس شتاب رشد شاخص کل در مقایسه با روز قبل، می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل هیجان خرید و ورود بازار به مرحله‌ای محتاطانه‌تر باشد. با این حال، عبور تعداد معاملات از یک میلیون فقره و ثبت یک میلیون و 136 هزار معامله، در کنار ارزش معاملاتی معادل 45 هزار و 200 میلیارد تومان، از تداوم تحرک و حضور فعال معامله‌گران در بازار حکایت دارد.

جزئیات معاملات نمادهای اثرگذار بورس

در جریان معاملات روز سه‌شنبه 5 آبان 1405، چندین نماد معاملاتی سهم عمده‌ای در رشد شاخص کل داشتند و حرکت مثبت خود را رقم زدند. نماد سهامی فلزات ایران (فلملی)، گروه تولیدی مخابرات ایران (فارس)، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)، تابان انرژی خلیج فارس (تابان)، صندوق سرمایه‌گذاری توسعه غدد و منابع طبیعی (وغدیر)، پارسان انرژی (پارسان) و صنایع پتروشیمی خلیج فارس (شبندر) از جمله نمادهای اثرگذار بر شاخص کل بورس در این روز بودند. این شرکت‌ها با عملکرد مثبت خود، نقش مهمی در حفظ روند صعودی بازار ایفا کردند و اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب نمودند. حضور قوی این گروه‌های صنعتی نشان داد که سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و بنیادی همچنان جذابیت بالایی برای سهامداران دارد.

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وضعیت فعالیت‌ها در بازار فرابورس

بازار فرابورس ایران نیز در روز سه‌شنبه 5 آبان 1405 از قافله صعودی عقب نماند و شاهد فعالیت گسترده‌ای بود. تعداد معاملات فرابورس به 962 هزار و 975 فقره رسید و ارزش این معاملات نیز 38 هزار و 300 میلیارد تومان ثبت شد. نمادهای آریا (شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه ایران)، مارون (شرکت سرمایه‌گذاری مارون)، فزر (صنایع غذایی فردا زرین راز)، شرانل (صنایع الکترونیک شهنواز)، ومپنا (مهندسی و ساخت نیروگاه ایران)، فکور (گروه دانش بنیان فکور کاشان) و کگهر (شرکت گاز استان گلستان) بیشترین اثرگذاری را بر شاخص کل فرابورس داشتند. این نمادها با ارائه بازدهی مثبت، سهم عمده‌ای در جذب نقدینگی و افزایش حجم معاملات در این بازار داشتند.

تحلیل حجم معاملات و نقدینگی بازار

مجموع ارزش معاملات ثبت‌شده در بورس و فرابورس در روز جاری به حدود 83 هزار و 500 میلیارد تومان رسید که رقم قابل توجهی محسوب می‌شود. این میزان ارزش معاملاتی، در کنار نزدیک به 2.1 میلیون فقره معامله در دو بازار، بیانگر سطح بالای فعالیت معاملاتی و حضور پررنگ فعالان اقتصادی است. تعداد معاملات نیز در بورس به 1 میلیون و 136 هزار فقره و در فرابورس به 962 هزار و 975 فقره رسید که نشان‌دهنده تنوع بالای درخواست‌های خرید و فروش است. این حجم از فعالیت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران خرد و حقیقی همچنان با اعتماد نسبت به بازار عمل می‌کنند، هرچند که شتاب ورود پول ممکن است نسبت به روزهای گذشته تغییر کرده باشد.

چشم‌انداز آینده و نکات کلیدی برای سرمایه‌گذاران

در مجموع اگرچه بازار سهام همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند، اما رشد محدودتر شاخص‌ها در مقایسه با روز گذشته نشان می‌دهد که نیاز به دقت بیشتری وجود دارد. برای ارزیابی پایداری این روند باید رفتار بازار در روزهای آینده، میزان ورود و خروج نقدینگی و گستردگی نمادهای مثبت و منفی را نیز زیر نظر گرفت. به‌ویژه آنکه رشد شاخص کل به‌تنهایی نمی‌تواند بیانگر بهبود وضعیت همه گروه‌ها و نمادهای بورسی باشد. برخی صنایع ممکن است با چالش‌هایی روبرو باشند و نوسانات قیمت‌ها نیازمند تحلیل دقیق‌تری از سمت تحلیلگران است. سرمایه‌گذاران باید با مشاهده گزارش‌های مالی و اخبار اقتصادی، تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ کنند تا در برابر نوسانات احتمالی محافظت شوند و از ریسک‌های بی‌رویه دوری نمایند.