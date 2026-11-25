آمار بانک مرکزی یونان نشان می‌دهد درآمد گردشگری در ۹ ماهه ۲۰۲۶ به ۲۲ میلیارد یورو رسید. آلمانی‌ها و بریتانیایی‌ها محرک اصلی این رشد اقتصادی هستند.

رشد قابل توجه صنعت گردشگری در یونان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، اقتصاد این کشور را به سمت ارقام بی‌سابقه‌ای هدایت کرد. بر اساس آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی یونان ، درآمدهای حاصل از این بخش با افزایش ۹.۷ درصدی به حدود ۲۲ میلیارد یورو رسیده است. این رکورد مثبت، همزمان با ورود ۳۴.۲ میلیون گردشگر به خاک یونان ثبت شده که نشان‌دهنده تقاضای بالای جهانی برای این مقصد محبوب دریایی است.

جزئیات مالی و منابع اصلی درآمد گردشگری

طبق داده‌های اولیه بانک مرکزی یونان، درآمد نهایی این بخش از ژانویه تا سپتامبر به رقم دقیق ۲۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون یورو رسید. این عدد نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۵، افزایشی معادل ۱ میلیارد و ۹۳۰ میلیون یورو را نشان می‌دهد. دو عامل کلیدی در شکل‌گیری این موفقیت مالی شناسایی شده‌اند: افزایش تعداد مسافران ورودی و همچنین افزایش متوسط هزینه‌ای که گردشگران در طول اقامت خود متحمل می‌شوند. میانگین هزینه سفر هر گردشگر در این دوره، ۱.۵ درصد رشد داشته است.

Also read چهارمین روز اعتصاب کامیون‌داران؛ کرایه‌های پایین و گرانی سوخت

تحلیل عملکرد بازارهای اروپا و بین‌المللی

کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان ستون فقرات درآمد گردشگری یونان را تشکیل می‌دهند. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، ورودی ارز از سفر شهروندان کشورهای عضو این اتحادیه با رشد ۱۱.۵ درصدی به ۱۲.۱ میلیارد یورو رسید. در این میان، گردشگران کشورهای عضو منطقه یورو سهم بیشتری در این رشد داشته‌اند. درآمد حاصل از سفر شهروندان آلمان با افزایش ۱۳.۵ درصدی به ۳.۵ میلیارد یورو رسیده است. همچنین شمار مسافران آلمانی ۸.۵ درصد افزایش یافته و به ۵ میلیون و ۲۶۰ هزار نفر رسید.

سایر بازارهای مهم نیز عملکرد مثبتی داشته‌اند. درآمد گردشگران ایتالیایی با جهش ۲۶.۲ درصدی به ۱ میلیارد و ۴۵۰ میلیون یورو رسید و شمار آن‌ها با رشد ۱۷.۳ درصدی به ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر افزایش یافت. گردشگران بریتانیایی نیز با ۱ درصد افزایش درآمد و ۲.۲ درصد افزایش تعداد به ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار نفر رسیدند. بازار آمریکا نیز با وجود ۴.۷ درصد کاهش تعداد مسافران (به ۱ میلیون و ۲۱۰ هزار نفر)، سهم بیشتری در درآمد نهایی ایجاد کرده است. در مقابل، گردشگران فرانسوی با کاهش ۷.۵ درصدی درآمد و کاهش ۶.۷ درصدی تعداد به ۱ میلیون و ۵۹۰ هزار نفر، عملکرد منفی داشته‌اند.

بررسی روندهای ماهانه و مسیرهای ورود مسافران

در ماه سپتامبر ۲۰۲۶، روند رشد درآمد حتی شتاب گرفت. درآمد گردشگری یونان در این ماه با افزایش ۱۱.۱ درصدی به ۳.۷ میلیارد یورو رسید که نسبت به ۳.۳ میلیارد یورو در سپتامبر سال گذشته، رشد محسوسی است. عامل اصلی این جهش ماهانه، افزایش ۱۰.۲ درصدی متوسط هزینه هر گردشگر بود. در این ماه، درآمد گردشگران آلمانی به شدت افزایش یافت و با جهش ۴۸.۶ درصدی به ۷۱۴ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو رسید.

مسیرهای ورودی مسافران نیز تفاوت‌های معناداری نشان می‌دهند. در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، ورود گردشگران از طریق گذرگاه‌های مرزی زمینی با رشد ۱۷.۷ درصدی، سریع‌تر از سفرهای هوایی که تنها ۵ درصد رشد داشتند، پیش رفته است. در مجموع ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار گردشگر از اتحادیه اروپا از مسیرهای زمینی وارد یونان شدند. اما در سپتامبر این روند تغییر کرد؛ ورود مسافران هوایی ۲.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که ورود زمینی ۵.۸ درصد کاهش پیدا کرد.

تاثیر بر تراز تجاری و آینده صنعت گردشگری

گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع ورود ارز به اقتصاد یونان عمل می‌کند. این بخش ۹۳.۳ درصد از کل خالص درآمد خدمات این کشور را تشکیل می‌دهد. جالب توجه است که در ماه سپتامبر، خالص درآمد گردشگری حتی از کسری تراز تجارت کالاها فراتر رفت و معادل ۱۰۰.۳ درصد آن را پوشش داد. با این حال، هزینه سفرهای خارجی شهروندان یونانی نیز با افزایش ۲۲ درصدی به ۳ میلیارد و ۱۴۰ میلیون یورو رسیده است که این موضوع بر تراز گردشگری کل کشور تاثیر گذاشته است.