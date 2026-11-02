رشد ۳ میلیونی سکه بهار آزادی در ۱۱ آبان ۱۴۰۵

سکه بهار آزادی به ۲۵۳ میلیون تومان رسید و دلار ۲۷۱ هزار تومان شد. تحلیل بازار طلا و سکه در ۱۱ آبان ۱۴۰۵ و تأثیر اونس جهانی بر قیمت‌های داخلی را بخوانید.

بازار طلا و سکه در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ، روندی کاملاً صعودی را تجربه کرد و این حرکت مثبت با افزایش بهای اونس جهانی طلا همراه شد. این نوسانات در بازارهای بین‌المللی مستقیماً بر قیمت‌گذاری بازار داخلی تاثیر گذاشت و منجر به رشد قابل توجه قیمت‌ها شد. بهای هر قطعه سکه بهار آزادی با افزایش سه میلیون تومانی به رقم ۲۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید که نشان‌دهنده حساسیت بالا در این روز بود.

جزئیات دقیق قیمت‌گذاری سکه‌ها و طلا

سکه امامی در پایان معاملات روز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با رشد حدود شش میلیون تومانی به قیمت ۲۶۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. این افزایش قیمت نشان‌دهنده تقاضای بالاتر برای این نوع از سکه در مقایسه با انواع دیگر در بازار است. در مقابل، سکه بهار آزادی که با سه میلیون تومان افزایش همراه بود، بر سر رقم ۲۵۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معامله شد.

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نیم سکه بهار آزادی نیز با افزایش حدود دو میلیون تومانی به قیمت ۱۳۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید که روندی مشابه با سایر انواع سکه را طی کرد. ربع سکه نیز با افزایش دو میلیون تومانی به قیمت ۷۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شد که نشان‌دهنده حرکت همزمان تمام رده‌های سکه در بازار است.

در بخش فلز گرانبها، بهای هر گرم طلای ۱۸ عیار در پایان معاملات امروز به رقم ۲۵ میلیون و ۸۱۸ هزار تومان رسید. این قیمت با افزایش ۷۰۰ هزار تومانی همراه بود و نشان می‌دهد که حتی طلای بدون حباب نیز از این موج صعودی بی‌بهره نمانده است. این رشد قیمت در طلای ۱۸ عیار تاثیر مستقیمی بر ارزش کل بازار جواهرات و طلا در سطح خرد گذاشت.

وضعیت بازار ارز و عوامل موثر بر قیمت‌ها

در بازار ارز، قیمت دلار در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ با نوسان جزئی معادل ۱۰۰ تومان به رقم ۲۷۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. این ثبات نسبی در قیمت دلار در کنار افزایش اونس جهانی، ترکیب ویژه‌ای را در بازار ایجاد کرد که منجر به رشد قیمت سکه شد. تفاوت بین تورم داخلی و ارزش جهانی طلا می‌تواند توضیحی برای این همبندی خاص در روز مذکور باشد.

افزایش بهای اونس طلا در بازارهای جهانی، به عنوان یکی از محرک‌های اصلی، تاثیر خود را بر قیمت‌گذاری نهایی در بازار ایران گذاشت. وقتی اونس جهانی افزایش می‌یابد، حتی با ثبات نسبی نرخ ارز، قیمت طلا و سکه نیز تمایل به رشد دارد. این مکانیزم نشان می‌دهد که بازیگران بازار به دنبال حفظ ارزش دارایی خود در برابر نوسانات ارزی و جهانی هستند.

تحلیل اثرات بازار و چشم‌انداز آینده

رشد قیمت سکه و طلا در ۱۱ آبان ۱۴۰۵ می‌تواند سیگنالی برای خریداران خرد و سرمایه‌گذاران باشد. با توجه به اینکه قیمت سکه امامی رشد بیشتری نسبت به بهار آزادی داشته، می‌توان گفت که هیجان بازار بیشتر حول محور سکه امامی متمرکز بوده است. این تفاوت در نرخ رشد، الگوی تقاضا را در بازار مشخص می‌کند.

پیش‌بینی‌ها برای روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ نشان از احتمال نوسان سکه امامی در بازه قیمتی ۲۶۱ تا ۲۶۵ میلیون تومان دارد. این بازه نشان‌دهنده انتظار کارشناسان از ادامه روند فعلی یا تثبیت قیمت‌ها در سطوح بالاتر است. تداوم این روند می‌تواند تحت تاثیر تصمیمات سیاست‌گذاران ارزی و تحولات قیمت جهانی طلا باشد.