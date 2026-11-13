استعفای جنسن هوانگ و تحقیقات کنگره درباره روابط انویدیا با چین و وزیر بازرگانی، موجی از نگرانی‌ها را در بازارهای فناوری و کاخ سفید برانگیخته است.

رسوایی اخلاقی جنسن هوانگ ، مدیرعامل مستعفی انویدیا ، به سرعت از حاشیه خبرهای خصوصی خارج شده و به کانون یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های سیاسی-تجاری واشنگتن تبدیل شده است. بررسی‌های دوحزبی کنگره درباره روابط مشکوک هوانگ، مجوزهای صادرات تراشه به چین و کمک‌های مالی شرکت، اکنون مقامات ارشد دولت ترامپ را نیز تحت فشار شدید قرار داده است. این پرونده نشان می‌دهد که چگونه حیات شخصی یک مدیر عامل فناوری می‌تواند بر سیاست‌های کلان خارجی و امنیت ملی ایالات متحده تأثیر بگذارد.

جزئیات استعفا و اتهامات جاسوسی در انویدیا

بنیان‌گذار انویدیا در هفته گذشته طی نامه‌ای رسمی به کارکنان شرکت، بابت خیانت به همسرش عذرخواهی کرد و چهار روز پس از این اعتراف، هیئت‌مدیره انویدیا استعفای فوری او را از سمت مدیرعاملی و عضویت در هیئت‌مدیره پذیرفت. کولت کرس به‌طور موقت جانشین او شد، اما با رفتن هوانگ، پرسش‌های سیاسی و امنیتی پایان نیافت. آلیس هوانگ، مدیر پیشین شرکت سنگاپوری مگاسپید و از طرف‌های در ارتباط با هوانگ، از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا مظنون به جاسوسی برای چین شناخته شده است. پکن این اتهام را به شدت رد کرده و انویدیا نیز اعلام کرد که فعلا دلیلی برای اثبات افشای اسرار شرکت یا لطمه به امنیت ملی مشاهده نمی‌کند. رویترز نیز از روابط خارج از ازدواج دیگری با دو کارمند شرکت، از جمله یکی از معاونان ارشد انویدیا، خبر داد. تنها اصل خیانت از سوی خود هوانگ پذیرفته شده و اتهام جاسوسی هنوز اثبات نهایی نشده است.

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نقش وزیر بازرگانی و مجوزهای صادراتی به چین

ماجرا ابعاد سیاسی جدی پیدا کرد وقتی گزارش‌هایی درباره اطلاع قبلی دونالد ترامپ و هاوارد لاتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، از هشدارهای اطلاعاتی منتشر شد. منتقدان اصلی سوال می‌پرسند چرا با وجود این هشدارهای امنیتی، دولت همچنان مجوز فروش تراشه‌های پیشرفته به چین را صادر می‌کند؟ انویدیا در سال‌های اخیر برای حفظ بازار چین با کاخ سفید رایزنی می‌کرد؛ تراشه‌هایی که می‌توانند برای توسعه هوش مصنوعی، از جمله کاربردهای نظامی، اهمیت استراتژیک داشته باشند. ران وایدن، سناتور دموکرات، و ریچارد نیل، نماینده مجلس، خواستار حفظ اسناد ارتباطات دولت و انویدیا شدند. آنان سازوکاری را زیر سؤال برده‌اند که بر اساس آن، تراشه‌های ساخت تایوان ابتدا وارد آمریکا می‌شدند، مشمول تعرفه ۲۵ درصدی قرار می‌گرفتند و سپس مجوز صادرات به چین را دریافت می‌کردند. به اعتقاد این دو قانون‌گذار، چنین ترتیبی ممکن است به دریافت مالیات صادراتی مغایر قانون اساسی شباهت داشته باشد؛ ادعایی که هنوز حکم قضائی مستقلی درباره آن صادر نشده است.

فشار سیاسی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان بر انویدیا

دامنه فشار سیاسی از دموکرات‌ها فراتر رفته و جمهوری‌خواهان نیز به این پرونده ورود کرده‌اند. تیم اسکات، رئیس جمهوری‌خواه کمیته بانکداری سنا، خواستار شهادت هوانگ و لاتنیک شده و جان مولنار، رئیس جمهوری‌خواه کمیته ویژه چین در مجلس نمایندگان، پیگیر شنیدن توضیحات هوانگ است. مایک جانسون، رئیس مجلس نیز از شکل‌گیری توافق بیشتر برای محدودکردن صادرات تراشه به چین سخن گفته است. قانون‌گذاران به کمک‌های مالی دست‌کم ۲۶ میلیون دلاری منتسب به انویدیا و هوانگ برای پروژه‌های مورد حمایت ترامپ، از جمله سالن رقص کاخ سفید، اشاره کرده‌اند. پرسش سیاسی آنان احتمال تأثیر این روابط مالی بر تصمیم‌های صادراتی است، نه اثبات دادوستد غیرقانونی مستقیم.

تحولات آینده و پیشنهاد تیم کوک برای مدیریت انویدیا

برخی مقام‌های ارشد کاخ سفید حتی احتمال برکناری هاوارد لاتنیک را بررسی می‌کنند؛ هرچند یک مقام دولت تأکید کرده که دونالد ترامپ همچنان به وزیر بازرگانی خود اعتماد کامل دارد. رئیس‌جمهور آمریکا نیز پس از استعفای هوانگ، تیم کوک، مدیرعامل پیشین اپل، را برای ریاست انویدیا پیشنهاد کرد. این اظهارنظر نشان می‌دهد که پرونده از یک بحران شرکتی فراتر رفته و به یک دگرگونی مدیریتی در عرصه فناوری تبدیل شده است. کنگره می‌خواهد بداند هشدارهای امنیتی چه زمانی به دولت رسیده، مجوزها چگونه صادر شده و آیا منافع تجاری بر ملاحظات راهبردی آمریکا درباره چین غلبه کرده است. پاسخ به این سوالات می‌تواند آینده رقابت فناوری بین‌المللی و روابط تجاری واشنگتن با پکن را برای سال‌ها تعیین کند.