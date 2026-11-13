رسوایی جنایی مارسی: شش مرد به شکنجه نوجوانان در باند DZ Mafia محکوم شدند

محاکمه باند دی‌زد مافیا در مارسی با افشای جنایات هولناک علیه نوجوانان فروشنده مواد. شش مرد به اتهام شکنجه، تجاوز و ربایش محکوم شدند و نقش کودکان در تجارت ۸.۱ میلیارد دلاری مواد مخدر فرانسه روشن گردید.

دادگاه‌های فرانسه حکم‌های سنگینی برای شش مرد صادر کردند که به اتهام شکنجه، آزار جنسی و اجبار دو پسر نوجوان به فروش مواد مخدر در شهر مارسی مقصر شناخته شدند. این پرونده جنایی پیچیده از زمانی آغاز شد که زنی در سال ۲۰۲۲ با یک فروشنده نوجوان در یکی از شهرک‌های مسکونی مارسی در ارتباط بود و یادداشتی از او دریافت کرد. این یادداشت سال‌ها بعد بهانه‌ای شد تا پلیس و قضات به عمق یک شبکه تبهکاری دست یابند که جوانان را با وعده درآمد شکار می‌کرد و سپس با خشونت و استثمار کنترل می‌کرد.

مکانیسم استثمار نوجوانان در شبکه‌های مافیایی

در دادگاه مشخص شد که دو نوجوان قربانی، ابتدا به امید پیدا کردن کار با درآمد به این باند پیوسته بودند اما به سرعت اسیر شدند. یکی از پسران مسئول رسیدگی به پول‌ها و دیگری مسئول فروش مواد در خیابان‌های شهرک فره‌والون بود. رهبران باند مدعی شدند که این دو به دلیل کم آوردن پول مقصرند و بهانه‌ای برای تنبیه آن‌ها ایجاد کردند. این دو نوجوان به طور مداوم کتک خوردند و برای باج‌گیری مجبور شدند برهنه جلوی دوربین برقصند و حتی مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. در پی افشای این ماجرا، دو نوجوان تلاش کردند از پنجره طبقه دوم بگریزند و زخمی شدند؛ یکی فرار کرد و دیگری دستگیر، کتک و چاقو شد اما زنده ماند.

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برتری دی‌زد مافیا و نقش مهدی لاریبی در جنایات

قدرتمندترین گروه جنایی در این شهر، دی‌زد مافیا است که پس از پیروزی در جنگ‌های قلمرویی، به یکی از خطرناک‌ترین سازمان‌های کیفری فرانسه تبدیل شده است. مهدی لاریبی، بنیان‌گذار فرانسوی-الجزایری این گروه، به دلیل صدور حکم بازداشت در فرانسه دستگیر شد و نام او در این رسوایی برجسته است. دیمیتری زولاس، رئیس اداره مبارزه با قاچاق مواد مخدر فرانسه، توضیح داد که این گروه در سال ۲۰۲۳ با انتشار بیانیه‌های ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی، بدنامی خود را به عنوان یک برند تجاری استفاده کرد. آخرین بیانیه این گروه در ژوئیه منتشر شد که در آن شش مرد نقاب‌دار سیاه‌پوش پشت میزی ایستاده بودند و دست داشتن خود را رد کردند، اما همین اقدام نشان‌دهنده نفوذ گسترده آن‌ها در سطح شهر بود.

تأثیر اقتصادی قاچاق مواد و درگیر شدن کودکان

بازار سیاه مواد مخدر در فرانسه سالانه حدود ۸.۱ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند و ۲۰۰ هزار نفر در این چرخه فعالیت دارند. آمار رسمی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۱۰ هزار کودک به نوعی در این تجارت دست داشته‌اند. انتظار می‌رود تعداد مصرف‌کنندگان کوکائین در فرانسه به دو میلیون نفر برسد، رقمی که در سال ۲۰۱۷ تنها ۶۰۰ هزار نفر بود. دی‌زد مافیا برای رسیدن به مشتریان بیشتر، به اعضای بیشتر نیاز دارد و از کودکان برای فعالیت‌های خطرناکی مانند آدم‌ربایی، شکنجه و قتل در سراسر فرانسه استفاده می‌کند.

پیامدهای انسانی و فیزیکی پراکنده در سراسر کشور

قربانیان این باند فقط به ساکنان مارسی محدود نمی‌شوند و پیامدهای انسانی آن در نقاط دورافتاده نیز احساس می‌شود. کارین بروئیار، مادری از شهر نر در شمال فرانسه، تجربه تلخ ازیر این ماجراها را داشت. پسرش هوگو، پس از درگیری با خانواده در سن ۱۵ سالگی از خانه فرار کرد و پلیس او را حدود هزار کیلومتر دورتر در مارسی پیدا کرد. هوگو با پول و حشیش به خانه بازگردانده شد و چند سال بعد به صورت حاد با صحنه‌های خشونت‌آمیز روبه‌رو گشت. این داستان نشان می‌دهد که چگونه باندهای مافیایی با جذب جوانان آسیب‌پذیر از سراسر کشور، شبکه‌ای گسترده و خطرناک را شکل داده‌اند که خارج کردن کودکان از چنگال آن بسیار دشوار است.