حمزه رستم پور رئیس سازمان شیلات ایران از برآورد پنج هزار میلیارد تومانی خسارات جنگ به اسکله ها و شناورهای صیادی خبر داد و از رشد ۶ درصدی تولید آبزیان و رکورد جدید صادرات میگو سخن گفت.

حمزه رستم پور ، رئیس سازمان شیلات ایران در نشست خبری دقایقی قبل از جزئیات خسارات وارده به بخش صیادی کشور در جریان جنگ تحمیلی پرده برداشت و اعلام کرد که خسارت به زیرساخت های صیادی و شناورها نزدیک به پنج هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این مقام مسئول با اشاره به نقش حیاتی صیادان در حفظ امنیت غذایی خاطرنشان کرد که تقریبا تمام اسکله های صیادی جنوب کشور در جریان این درگیری ها آسیب دیده اند.

کشته شدگان و خسارات زیرساختی در جنوب کشور

رستم پور با بیان اینکه ۱۵ ماهیگیر در جریان جنگ به شهادت رسیده و تعدادی نیز مجروح شده اند توضیح داد که صیادان با وجود خطرات و حملات شدید فعالیت خود را در دریا متوقف نکردند. او اضافه کرد که حتی در مواردی که اسکله های صیادی مورد حمله قرار گرفتند فعالیت در سایر مناطق صیادی ادامه یافت و صیادان به تخلیه صید و استمرار چرخه تولید کمک کردند.

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رشد تولید و جایگاه ایران در جهان

وی با تاکید بر اهمیت روزافزون آبزیان در تامین امنیت غذایی جهان گفت که برآوردها نشان می دهد تا سال ۲۰۵۰ بخش قابل توجهی از پروتئین مورد نیاز جهان از محل آبزیان تامین خواهد شد. رستم پور توضیح داد که ایران با ثبت رشد بیش از شش درصدی در میان پنج کشور برتر جهان از نظر رشد تولید آبزیان قرار گرفته و در برخی استان ها مانند استان مرکزی تولید از سطح محدود ۳۰ سال پیش به بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است.

سرمایه گذاری بخش خصوصی و اهداف سال ۱۴۰۵

رستم پور با تاکید بر ضرورت جذب سرمایه گذاری برای توسعه اقتصاد دریامحور بیان کرد که نگاه سازمان شیلات بر واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی است و امروز بیش از ۹۹ درصد فعالیت های این حوزه توسط بخش خصوصی انجام می شود. او افزود که میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۴ به حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان رسید و بیش از ۹۰ درصد آن از محل سرمایه گذاری بخش خصوصی تامین شده است.

رکورد جدید صادرات میگو در شرایط حساس

معاون وزیر کشاورزی با اشاره به وضعیت تولید میگو گفت که سال گذشته بیش از ۶۲ هزار تن میگو در کشور تولید شد که یک رکورد در صنعت آبزی پروری ایران محسوب می شود و بیش از ۷۰ درصد این میزان به بازارهای صادراتی اختصاص یافت. او خاطرنشان کرد که تاکنون بیش از ۳۰ هزار تن میگو در سال جاری برداشت شده و روند صادرات نیز در حال انجام است به طوری که طی دو روز گذشته حدود هزار تن میگو صادر شده است.

آینده صنعت شیلات و هدف گذاری سرمایه گذاری

رستم پور در ادامه با اشاره به آمارهای فعال در کشور گفت که بیش از ۱۰۰ اسکله صیادی و حدود ۲۲ هزار شناور صیادی در کشور فعالیت دارند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم بخش شیلات به حدود یک میلیون نفر می رسد. او در پایان اعلام کرد که برای سال ۱۴۰۵ جذب حدود صد هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در بخش شیلات هدف گذاری شده است و تا زمان برگزاری این نشست پروژه هایی به ارزش حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به مرحله سرمایه گذاری رسیده اند.