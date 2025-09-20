حمید رسایی، نماینده سابق مجلس، در واکنش به اظهارات مهدی فضائلی درباره امکان تحمیل به رهبری، با ذکر نمونههایی از تغییر مواضع رهبری به دلیل فشارها و بیعملی اطرافیان، به انتقاد از این دیدگاه پرداخت. وی برجام و مذاکره با آمریکا را مصادیق بارزی از این موضوع دانست و هشدار داد که نادیده گرفتن این واقعیت، به بیعملی و انحراف در جریان اصولگرا میانجامد.
حمید رسایی ، نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به اظهارات اخیر مهدی فضائلی ، عضو دفتر نشر آثار علی خامنهای، موضعی تند اتخاذ کرد و تأکید نمود که در تاریخ جمهوری اسلامی، مواردی از تغییر مواضع رهبری به دلیل شرایط خاص و فشارهای وارده وجود داشته است. او این تغییرات را نتیجهٔ عملکرد ضعیف و بیعملی اطرافیان رهبری دانست.
مهدی فضائلی، در گفتگویی با خبرگزاری فارس، پیرامون موضوع «تحمیل به رهبری» صحبت کرده و این دیدگاه را که رهبری تحت تأثیر قرار میگیرد، به عنوان تضعیف رهبری و منفعل نشان دادن ایشان تلقی نموده بود. فضائلی با رد این موضوع، باور به تحمیل را ناشی از عدم شناخت یا ناآگاهی یا اهداف خاص قلمداد کرد. رسایی در یادداشتی با عنوان «آیا تحمیل به رهبری ممکن است؟» با این دیدگاه مخالفت کرد و نوشت: «برخلاف ادعای فضائلی، در مقاطعی تصمیماتی اتخاذ شده که مورد تأیید رهبری نبوده، اما به دلیل شرایط موجود و اصرار برخی مقامات، پذیرفته شده است.» او برجام و مذاکره با ایالات متحده آمریکا را به عنوان برجستهترین نمونهها ذکر کرد. رسایی با اشاره به این نکته که «رهبر انقلاب هیچگاه از برجام دفاع نکردند»، به سخنان رهبری در دیدار با دانشجویان اشاره کرد که در آن، ایشان صراحتاً اعلام نمودند که آنچه اجرا شد، با شروط اولیه مطابقت نداشت. رسایی افزود: «این برجام، چیزی نبود که رهبری مجوزش را داده بودند.» وی همچنین به اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته اشاره کرد که مذاکره با آمریکا را «غیر هوشمندانه، غیر عاقلانه و غیر شرافتمندانه» خوانده بودند. رسایی خاطرنشان کرد: «با وجود این موضعگیری صریح، به دلیل اصرار برخی مقامات، پس از گذشت چند ماه، اجازه مذاکره غیرمستقیم داده شد.» وی با تأکید بر این نکته که «تحمیل» به معنای ضعف رهبری نیست، بلکه «ناشی از ترک فعل و تحلیلهای نادرست اطرافیان» است، توضیحاتی ارائه داد. رسایی با استناد به تجربه تاریخی پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط آیتالله خمینی، یادآور شد که اینگونه تصمیمات «نتیجه شرایط خاص و فشارهاست، نه انفعال شخص رهبر.» او نتیجهگیری کرد که: «نادیده گرفتن امکان تحمیل بر رهبری، به منزله تبرئه برخی مقامات و خواص جریان اصولگرا از بیعملی و فرصتطلبی است.» رسایی هشدار داد که اتخاذ چنین رویکردی، موجب «بیحسی بدنه جریان اصولگرا و انحراف مطالبهگری اجتماعی» خواهد شد. در ادامه، رسایی به موضوع دیگری نیز پرداخت و به این نکته اشاره کرد که نسخهای از توافق جدید بین جمهوری اسلامی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی را دیده است که در آن هیچ بندی برای جلوگیری از بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل متحد علیه تهران، در قالب مکانیسم ماشه یا اسنپبک، وجود ندارد. این اظهارات نشاندهندهٔ نگرانیهای موجود در مورد روند سیاستگذاری و تأثیرگذاری عوامل مختلف بر تصمیمات کلان نظام است. این بحثها در حالی مطرح میشوند که جمهوری اسلامی با چالشهای متعددی در عرصههای داخلی و بینالمللی روبرو است. موضوع هستهای، روابط با کشورهای غربی، و مسائل اقتصادی از جمله مهمترین این چالشها به شمار میروند. مناقشات پیرامون امکان یا عدم امکان تحمیل به رهبری، نشان از وجود تفاوت دیدگاهها در داخل حاکمیت نسبت به مسائل کلیدی دارد. این اختلافات، میتواند بر روند تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای نظام تأثیرگذار باشد و نیازمند بررسی دقیق و همهجانبه است. همچنین، این مباحث نشاندهندهٔ اهمیت شفافیت و پاسخگویی در ساختار قدرت است. مردم حق دارند از چگونگی اتخاذ تصمیمات مطلع شوند و در جریان مسائل مهم کشور قرار گیرند. نقد و بررسی عملکرد مقامات و سیاستها، به ویژه در مسائل حساس، میتواند به بهبود حکمرانی و ارتقای منافع ملی کمک کند
