رسانه اسرائیلی "اسرائیل هیوم" خبر داد که دونالد ترامپ نسخهٔ اولیهٔ یک توافق‌نامه با ایران را به نخست‌وزیر اسرائیل و سایر سران منطقهیی‌داده، اما هر دو کشور تا به امروز این خبر را رد کرده‌اند؛ تحلیل‌ها و واکنش‌های داخلی و بین‌المللی به این ادعا بررسی می‌شود

در روزهای اخیر، رسانه عبری " اسرائیل هیوم" گزارشی منتشر کرد که به ادعای خود دربارهٔ دسترسی رئیس‌جمهور پیشین ایالات متحده، دونالد ترامپ ، به پیش‌نویس یک یادداشت تفاهم با جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.

بر اساس این روایت، ترامپ نسخهٔ اولیهٔ سند پیشنهادی را به نخست‌وزیر اسرائیل، بانیا نتانیاهو، و همچنین به چندین سران سیاسی از کشورهای منطقه، از جمله مقامات اردن، امارات و عربستان سعودی، ارائه کرده تا نظرات و پیشنهادات آنان دربارهٔ محتویات سند جمع‌آوری شود. این گام، به گفتهٔ رسانه، بخشی از تلاش‌های دیپلماتیک واشنگتن برای پیشبرد مذاکرات مسالمت‌آمیز با تهران و ایجاد زمینهٔ یک توافق نهایی است که می‌تواند به خروج از تنش‌های نظامی و اقتصادی موجود منجر شود.

گزارشگر "اسرائیل هیوم" تاکید کرد که این اقدام در چارچوب برنامهٔ گستردهٔ دولت ترامپ برای بازنگری استراتژی‌های منطقه‌ای و تقویت روابط استراتژیک با متحدان نزدیک است. به گفتهٔ منبعی که از داخل ادارات دولتی آمریکا نقل قول شده، پیش‌نویس یادداشت تفاهم حاوی بندهایی دربارهٔ محدودیت برنامه‌ هسته‌ای ایران، بازنگری تحریم‌های اقتصادی، و ایجاد سازوکارهای نظارتی مشترک بین نیروی هسته‌ای بین‌المللی و مقامات ایرانی می‌باشد.

همچنین، در متن پیشنهادی، مواردی دربارهٔ تسهیل تجارت‌های مرزی، ارتباطات فضایی و همکاری‌های فناوری نیز مورد اشاره قرار گرفته است. اگرچه رونمایی از این پیش‌نویس باعث ایجاد هیجت در میدان سیاسی شد، ولی تا به امروز هیچ یک از مقامات رسمی ایالات متحده یا اسرائیل تأییدی بر صحت این گزارش نداده‌اند. منتقدان این روایت می‌گویند که ممکن است این خبر به‌منظور ارتقاء فشار بر دولت ایران یا تقویت ریسک‌پذیری داخلی در اسرائیل منتشر شده باشد.

در عین حال، تحلیل‌گران نظامی اشاره می‌کنند که حتی در صورت تصویب چنین توافقی، مسائلی نظیر حضور موشک‌های بالستیک ایران در منطقه و تقریباً تمام گفتگوهای پیرامون برنامهٔ هسته‌ای، همچنان نیازمند نظارت دقیق و مشارکت چندجانبه خواهند بود. به عبارت دیگر، هر گونه پیشرفت در مسیر صلح، بدون تحقق تعهدات واقعی و پایدار توسط هر دو طرف، نمی‌تواند به‌جای یک توافق موقت، به حل‌وفصل قطعی منجر شود.

در واکنش به این خبر، برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نهادهای دولتی ایران، اظهار کردند که هرگونه سندی که بدون حضور نمایندگان ایرانی تدوین شود، اعتبار قانونی ندارد و باید تحت نظارت کامل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی گردد. از سوی دیگر، مقامات ارتش آمریکا ادعا می‌کردند که دسترسی چین و روسیه به اورانیوم ایرانی، چالش‌های جدیدی برای سیاست‌های تسلیحات هسته‌ای آمریکا ایجاد کرده است و این مسأله می‌تواند مذاکرات را دچار پیچیدگی‌های بیشتری کند.

در مجموع، اگرچه این خبر می‌تواند نشانگر تغییرات احتمالی در سیاست‌های دیپلماتیک منطقه باشد، اما تا زمان دریافت تأییدیه‌های رسمی از سوی دولت‌های مرتبط، همچنان جای فرض و گمان دارد. به هر حال، روایت رسانهٔ عبری "اسرائیل هیوم" بازتابی از فضای پرتنش و پرریسک سیاسی است که منطقهٔ خاورمیانه در سال‌های اخیر تجربه می‌کند؛ فضایی که هر اطلاعاتی دربارهٔ مذاکرات مخفی یا پیش‌نویس‌های مستند می‌تواند به‌سرعت تبدیل به ابزار سیاسی و تبلیغاتی در دست بازیگران داخلی و خارجی شود





