گزارش وال استریت ژورنال نشان می دهد کیم جونگ اون تلاش‌های ترامپ برای مذاکره را نادیده گرفت و زرادخانه هسته‌ای را به ۸۰ کلاهک رساند. بررسی جزئیات.

بر اساس گزارش منتشر شده در روزنامه وال‌استریت ژورنال در نوامبر ۲۰۲۶، کیم جونگ اون ، رهبر کره شمالی ، درخواست‌های دیپلماتیکی دونالد ترامپ ، رئیس جمهور آمریکا، برای ازسرگیری مذاکرات و برگزاری دیدار حضوری را نادیده گرفت. این گزارش که در ماه نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، همزمانی این بی‌توجهی با توسعه سریع و بی‌وقفه زرادخانه هسته‌ای کره شمالی را برجسته می‌کند.

ناموفق بودن تلاش‌های دیپلماتیک ترامپ

دولت ترامپ تا آخرین لحظات سفر اخیر رئیس جمهور آمریکا به منطقه آسیا، که با هدف برگزاری نشست سران طراحی شده بود، برای دستیابی به توافق تلاش کرد. اما این تلاش‌ها پس از مطرح شدن شروط خاصی از سوی پیونگ‌یانگ که پذیرش آن‌ها برای واشنگتن غیرممکن بود، به بن‌بست رسید. مقام‌های آگاه از جزئیات مذاکرات اعلام کردند که دو طرف گزینه‌هایی برای برگزاری دیدار حضوری بین رهبران خود را بررسی می‌کردند.

Also read نگرانی از اعدام میلاد آرمون و نوید نجاران در پی انتقال به انفرادی و تحولات اخیر

در این مذاکرات، مقام‌های آمریکایی صدور یک بیانیه رسمی برای اعلام پایان جنگ کره را به عنوان یک گام مقدماتی برای برگزاری نشست سران دو کشور پیشنهاد دادند. گزینه دیگری نیز مطرح شد که در آن آمریکا کره شمالی را به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای به رسمیت نمی‌شناخت، اما همزمان خواستار برچیده شدن برنامه هسته‌ای این کشور نیز نمی‌شد. در مقابل موافقت پیونگ‌یانگ با این رویکرد، واشنگتن خواستار محدود شدن آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی شده بود.

گشایش یک دفتر رابط به عنوان مقدمه‌ای برای برقراری روابط دیپلماتیک رسمی میان دو کشور نیز از دیگر موضوعات بحث شده در این چانه‌زنی‌ها بود. با این حال، ماهیت دقیق شروط مطرح شده از سوی کره شمالی تاکنون به طور کامل تایید نشده است. ترامپ همچنین از طریق شبکه‌های تلفنی و کانال‌های ارتباطی موجود تلاش کرد با کیم جونگ اون تماس بگیرد، اما مقام‌های کره شمالی به این تماس‌ها پاسخ ندادند.

ریشه‌های بی‌اعتمادی و شکست نشست هانوی

یکی از دلایل اصلی بی میلی کیم جونگ اون به ازسرگیری مذاکرات با آمریکا، بی‌اعتمادی عمیق ناشی از فروپاشی نشست هانوی در سال ۲۰۱۹ عنوان شده است. کارشناسانی که شبکه خبری چنل نیوز آسیا با آن‌ها گفت وگو کرده‌اند، معتقدند شکست ناگهانی این نشست تاریخی، تأثیر مخربی بر نگاه پیونگ‌یانگ به واشنگتن گذاشت.

در نشست سال ۲۰۱۹، کیم جونگ اون بدون دستیابی به هیچ توافقی محل مذاکرات را ترک کرد. وی حتی گروهی از تصویربرداران را برای ثبت احتمالی توافق به این نشست آورده بود، اما مذاکرات بدون نتیجه به پایان رسید. به گفته این کارشناسان، این اتفاق باور پیونگ‌یانگ را تقویت کرد که آمریکا، صرف نظر از اینکه چه کسی در کاخ سفید حضور داشته باشد، اساسا قابل اعتماد نیست.

تحول زرادخانه هسته‌ای و روابط با روسیه

در شرایطی که موضوع هسته‌ای کره شمالی در اولویت‌های آمریکا کمرنگ شده بود، پیونگ‌یانگ پس از سال ۲۰۱۹ توان هسته‌ای و موشکی خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده است. بر اساس برآوردها، تعداد کلاهک‌های هسته‌ای کره شمالی از حدود ۲۰ تا ۳۰ کلاهک در سال ۲۰۱۹ به حدود ۶۰ کلاهک در زمان گزارش وال‌استریت ژورنال رسیده است.

ارزیابی‌های دفاعی کره جنوبی پیش‌بینی می‌کنند که این تعداد ممکن است به ۸۰ تا ۱۲۰ کلاهک رسیده باشد. کره شمالی همچنین موشک‌های بالستیک قاره‌پیمای سوخت جامد را توسعه داده و عملیاتی کرده است که توانایی رسیدن به خاک اصلی آمریکا را دارند. وال‌استریت ژورنال در گزارش خود، تعمیق روابط راهبردی پیونگ‌یانگ با مسکو را یکی از عوامل کلیدی تقویت موقعیت این کشور در برابر فشارهای آمریکا و تحریم‌های بین‌المللی دانست.

تغییر موضع پیونگ‌یانگ و هشدارهای امنیتی

گسترش همکاری‌های کره شمالی با روسیه، به این کشور امکان داده است تا در برابر فشارهای دیپلماتیک و تحریم‌های آمریکا از پشتوانه بیشتری برخوردار شود. این وابستگی کمتر به دریافت امتیازات اقتصادی از واشنگتن، با سرقت‌های گسترده ارزهای دیجیتال و حملات سایبری تحت حمایت دولت تکمیل شده است تا منابع مالی مورد نیاز برای توسعه برنامه‌های تسلیحاتی خود را تأمین کند.

موضع پیونگ‌یانگ درباره مذاکرات با آمریکا تغییر کرده و کیم جونگ اون دیگر تمایلی به واگذاری تسلیحات راهبردی کشورش در ازای دریافت امتیازات اقتصادی و لغو تحریم‌ها نشان نمی‌دهد. در ارزیابی سالانه اطلاعاتی آمریکا درباره تهدیدات نیز اعلام شده که رهبر کره شمالی قصد ندارد درباره واگذاری تسلیحات راهبردی خود مذاکره کند.

کیم در سخنرانی خود در فوریه ۲۰۲۶ صراحتاً اعلام کرد که واشنگتن تنها در صورتی می‌تواند به همزیستی مسالمت‌آمیز با پیونگ‌یانگ دست یابد که کره شمالی را رسما به عنوان یک قدرت هسته‌ای به رسمیت بشناسد. این مسئله موجب شده است برخی کارشناسان نسبت به تثبیت و برگشت‌ناپذیر شدن جایگاه هسته‌ای کره شمالی هشدار دهند. با وجود تمام تلاش‌های ترامپ، از جمله مستقر کردن یک پیک دیپلماتیک در مقابل نمایندگی کره شمالی در سازمان ملل در نیویورک برای تحویل نامه، این اقدام نیز به دلیل دور انداختن نامه توسط دیپلمات کره شمالی بی‌نتیجه ماند.