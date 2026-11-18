غلامحسین درزی، سفیر ایران در سازمان ملل، قطعنامه گزینشی کانادا را رد کرد و بر نقض حقوق بشر توسط حملات نظامی و تحریم‌ها تأکید داشت. این اقدام در کمیته سوم مجمع عمومی صورت گرفت.

غلامحسین درزی ، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد ، در جلسه کمیته سوم هشتاد و یکمین مجمع عمومی این نهاد بین‌المللی، قطعنامه پیشنهادی کانادا را با رویکردی کاملاً گزینشی و مبتنی بر انگیزه‌های سیاسی رد کرد. او در توضیح این موضع‌گیری تأکید نمود که هدف واقعی تهیه‌کنندگان این قطعنامه، ارتقای واقعی حقوق بشر نیست، بلکه بهره‌برداری ابزاری از این مفهوم برای تضعیف حاکمیت دولت‌های مستقل است.

رد گزینشی‌گری قطعنامه در مجمع عمومی

درزی در سخنرانی پیش از رای‌گیری اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران این پیش‌نویس را به طور کامل و قاطعانه محکوم می‌کند. به گفته او، قطعنامه‌های کشوری مانند این نمونه، اصول بنیادین منشور ملل متحد از جمله برابری حاکمیتی دولت‌ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی را نقض می‌کنند. این اقدامات بدون هیچ‌گونه مذاکره یا کسب توافق با طرف‌های ذی‌ربط، صرفاً توسط حلقه محدودی از دولت‌ها برای اعمال فشار سیاسی و پیگیری اهداف ژئوپلیتیکی تحمیل می‌شوند.

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آمار تلفات و سکوت سازندگان قطعنامه

دیپلمات ارشد ایرانی با اشاره به آمارهای تلخ انسانی، خاطرنشان کرد که در جریان حملات نظامی اخیر، دست‌کم ۱۶۸ دانش‌آموز و معلم در حمله به مدرسه شجره طیبه میناب به شهادت رسیدند. او به پرونده ماکان نصیری اشاره کرد که مستقیماً هدف اصابت موشک قرار گرفت و پیکر وی هرگز پیدا نشد. درزی تأکید کرد که با وجود جان‌باختن بیش از ۵۰۰۰ انسان بی‌گناه، از جمله ۲۵۴ کودک و ۲۵۱ زن، حامیان این قطعنامه هیچ واکنشی نشان نداده‌اند.

تهدیدات خارجی و سرنگونی نظام سیاسی

سفیر ایران در سازمان ملل افزود که جمهوری اسلامی ایران طی سال گذشته با کارزاری هماهنگ شامل حملات نظامی، تلاش برای تحریک ناآرامی‌های داخلی و مصادره آن‌ها، و اعمال اقدامات قهری یکجانبه مواجه بوده است. مقامات آمریکایی خود به تلاش برای ایجاد بی‌ثباتی و پیگیری هدف سرنگونی نظام سیاسی ایران اذعان کرده‌اند و اعتراضات مسالمت‌آمیز اقتصادی نیز با دخالت آشکار عوامل خارجی به خشونت کشیده شد.

مسئولیت آمریکا و اسرائیل در جنایات جنگی

درزی در بخش دیگری از سخنان خود بر دوشاخه‌گی متهمان حقوق بشر تأکید کرد و گفت دولت‌هایی که این سالن را از ابراز نگرانی درباره ایران آکنده کرده‌اند، دقیقاً همان دولت‌هایی هستند که در برابر تجاوز علیه مردم ایران سکوت اختیار کرده‌اند. او عنوان کرد که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی زیرساخت‌های غیرنظامی شامل بیمارستان‌ها و فرودگاه‌ها را هدف قرار داده‌اند و این اقدامات بر اساس حقوق بین‌الملل، به عنوان جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در حال بررسی هستند.

پایان‌بخش فرسایش اعتماد در حقوق بشر

نماینده ایران در نیویورک نتیجه گرفت که تداوم این رویه نه‌تنها موجب تقویت حقوق بشر نمی‌شود، بلکه با آشکارسازی امکان بهره‌برداری از این نظام در خدمت دستورکارهای محدود سیاسی، اعتبار نظام حقوق بشری سازمان ملل را خدشه‌دار می‌کند. او افزود که ایران همواره بر پایه احترام متقابل، تعامل سازنده‌ای با سازوکارهای بررسی دوره‌ای جهانی داشته و سکوت در قبال کشتار غیرنظامیان ایرانی، نشان‌دهنده خشم گزینشی در خدمت اهداف سیاسی است.