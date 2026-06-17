رد شایعه لغو آزمون وکالت ۱۴۰۵ و تأکید بر برگزاری قطعی آن

سرپرست اسکودا با رد شایعات منتشر شده در برخی صفحات غیررسمی، اعلام کرد آزمون وکالت سال ۱۴۰۵ به طور قطعی برگزار میشود و جزییات آن روز پنجشنبه در جلسه با کانونهای وکلای دادگستری تعیین خواهد شد.
با انتشار شایعاتی در برخی صفحات غیررسمی اینستاگرام درباره احتمال لغو آزمون وکالت سال ۱۴۰۵، نگرانیهایی در میان داوطلبان این آزمون ایجاد شد. این شایعه باعث شد تا بسیاری از داوطلبان که برای شرکت در این آزمون آماده میشدند، در ابهام قرار گیرند.
در این میان، سرپرست سازمان سنجش آموزش کشور (اسکودا) ابراهیم کیانی، این شایعات را به طور قطعی رد کرد و تأکید نمود که آزمون وکالت در سال آینده با در نظر گرفتن تمامی شرایط و برنامهریزیهای لازم برگزار خواهد شد. کیانی همچنین افزود که جزییات و شرایط دقیق برگزاری آزمون، از جمله تاریخ دقیق، مکانها و نحوه ثبتنام، روز پنجشنبه در جلسهای با حضور نمایندگان کانونهای وکلای دادگستری مورد بحث و تصمیمگیری قرار خواهد گرفت.
این اعلام رسمی برای داوطلبان اطمینانبخش بوده و امیدوار است که شایعات بیاساس دیگر سosp劾ر نتوانند
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