عضو شورای عالی فضای مجازی از درخواست آمریکا برای میانجی‌گری روسیه و رد قطعی آن توسط تهران خبر داد. جزئیات تماس رضایی با پوتین و استراتژی مذاکره مستقیم واشنگتن.

عزت‌الله ضرغامی عضو شورای عالی فضای مجازی با انتشار بیانیهای دقیق درباره تحولات اخیر دیپلماتیک، از رد رسمی پیشنهاد واشنگتن برای استفاده از مسکو به عنوان میانجی در مذاکرات با تهران خبر داد. این اظهارات در واکنش به گزارش‌های منتشر شده مبنی بر تلاش‌های اخیر ایالات متحده برای ایجاد بستری تحت نظارت روسیه برای نشستن طرفین در کنار هم صورت گرفت.

تعیین تکلیف درخواست میانجی‌گری مسکو

ضرغامی تأکید کرد که ویتکاف نماینده آمریکا در دیدار اخیر خود با ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه، درخواستی رسمی برای میانجی‌گری ارسال کرده است تا ایران و آمریکا بتوانند پشت یک میز مذاکره بنشینند. این تلاش نشان‌دهنده تمایل واشنگتن به استفاده از قدرت هفت روسیه برای تسهیل ارتباطات است.

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وی افزود که در این دیدار، مقامات آمریکایی صراحتاً اظهار کرده‌اند که دیگر نیازی به واسطه‌های سوم ندارند و ترجیح میدهند پروسه دیپلماسی را مستقیماً و به صورت رودررو با مقامات ایرانی پیش ببرند. این تغییر رویکرد نشان می‌دهد که برای واشنگتن ایجاد فرصتی برای دیدار مستقیم با ایران از اهمیت استراتژیک برخوردار است.

واکنش قاطع تهران و تماس تلفنی با کرملین

ضرغامی با بیان اینکه درخواست‌های مطرح شده از سوی آمریکا نشان می‌دهد که عکس گرفتن و نشستن پشت یک میز با ایران برای مقامات آمریکایی اولویت دارد، شرح داد که ویتکاف پس از رفتن به مسکو از پوتین خواسته است تا در این مسیر میانجی‌گری کند. پوتین نیز به همین منظور دو نفر را به ایران فرستاد تا با رضا رضایی نماینده رهبر در امور منطقه ملاقات کنند.

مقامات روسیه در این دیدارها به صورت غیرمستقیم خواستار نوعی همراهی و پاسخ مثبت از سوی ایران شدند. با این حال ضرغامی تأکید کرد که پاسخ مقامات ایرانی به این درخواست‌ها منفی بوده است، زیرا تهران نسبت به اینگونه پیشنهادها حساسیت‌های ویژه‌ای دارد و نمی‌خواهد در فرآیندهای دیپلماتیک که تحت نظارت قدرت‌های دیگر است، نقش ایفا کند.

قدردانی از پوتین و برنامه دیدارهای آینده

با وجود رد پیشنهاد میانجی‌گری، رضا رضایی در یک تماس تلفنی با ولادیمیر پوتین پیام محبت‌آمیزی را از طرف رهبر جمهوری اسلامی منتقل کرد و از توجه و همراهی رئیس‌جمهور روسیه قدردانی نمود. این تماس تلفنی نشان‌دهنده حفظ روابط دیپلماتیک محترمانه با مسکو علی‌رغم رد پیشنهادهای خاص است.

در نهایت اعلام شد که در آینده نزدیک دیداری رسمی میان رضا رضایی و ولادیمیر پوتین انجام خواهد شد تا طرفین بتوانند درباره جزئیات این موضوع و دیگر مسائل منطقه‌ای به گفت‌وگوی دقیق‌تری بپردازند. ضرغامی در پایان تأکید کرد که ایران هیچ‌گاه پیشنهاد رد شده برای میانجی‌گری را نپذیرفته و بر مسیر خودپایه در دیپلماسی پافشاری دارد.