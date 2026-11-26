مسرور بارزانی تصمیمات جدید دولت مرکزی عراق علیه اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی دانست و خواستار اجرای ماده ۱۴۰ برای حل اختلافات نفتی و کرکوک شد.

مسرور بارزانی ، نخست‌وزیر اقلیم کردستان عراق، با صدور بیانه‌ای رسمی، تصمیمات اخیر دولت فدرال بغداد را در قبال اقلیم غیرقانونی و غیرقابل قبول اعلام کرد. وی صراحتاً بیان داشت که اقدامات اخیر علیه مردم کردستان، به‌ویژه آن‌هایی که به نام فرمانده کل نیروهای مسلح عراق صادر شده‌اند، با اصل قانون اساسی عراق در تضاد کامل هستند. اربیل این رویکرد را نه‌تنها نقض حقوق شهروندی بلکه تلاشی عمدی برای تضعیف نهادهای اداری و اجرایی اقلیم کردستان ارزیابی کرده است.

نقد تصمیمات مغایر قانون اساسی عراق

نخست‌وزیر اقلیم کردستان تأکید کرد که استفاده از ابزارهای امنیتی و نظامی تحت فرماندهی کل نیروهای مسلح برای فشار بر مردم کردستان، فاقد هرگونه مشروعیت قانونی است. این اقدامات که با عنوان مبارزه با فساد یا قاچاق نفت توجیه می‌شوند، از منظر اربیل، ترفندی سیاسی برای دست‌یابی به اختیارات بیشتر و کاهش قدرت اقلیم است. بارزانی تصریح کرد که اقلیم کردستان این سیاست‌های انحرافی را با قاطعیت رد می‌کند و اجازه نمی‌دهد حقوق ملت کردستان در چارچوب ساختار فدرال عراق نادیده گرفته شود.

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بر اساس اعلام دولت اقلیم، هدف قرار دادن حقوق ملت کردستان تحت لوای مبارزه با فساد، نوعی سوءاستفاده از اختیارات است. دولت مرکزی بغداد در ماه‌های اخیر اقداماتی را برای افزایش کنترل بر منابع نفتی و گذرگاه‌های مرزی انجام داده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که اقلیم کردستان معتقد است این تصمیمات بدون مشورت و هماهنگی با مقامات کردستان و خارج از چارچوب توافق‌نامه‌های فی‌مابین اتخاذ شده است.

موضع‌گیری در برابر مدیریت نفت و مرزها

منابع خبری نشان می‌دهد که تشدید اختلافات میان دولت مرکزی عراق و اقلیم کردستان، ریشه در نحوه مدیریت میادین نفتی، کنترل گذرگاه‌های مرزی و تفکیک اختیارات امنیتی دارد. بغداد در چارچوب مقابله با قاچاق نفت، تصمیماتی را برای افزایش حضور دولت فدرال در منابع نفتی اقلیم اتخاذ کرده است. این رویکرد با اعتراض شدید مقامات کرد مواجه شده و اربیل آن را نقض صریح از اختیارات ذاتی اقلیم می‌داند.

سفارت ایران در این میان، ادعاهای مطرح شده درباره حمله به کویت و کشته شدن دو شهروند ایتالیایی را به شدت تکذیب کرد. همچنین گزارش‌های جعلی درباره بمب‌گذاری در پایگاه نیروی دریایی سلطنتی انگلیس نیز توسط مقامات مربوطه بی‌اساس خوانده شد. این رویدادهای موازی نشان‌دهنده پیچیدگی شرایط منطقه‌ای است که در آن مناقشات داخلی عراق با تحولات امنیتی بین‌المللی گره خورده است.

الزام به اجرای ماده ۱۴۰ و عادی‌سازی کرکوک

در ادامه بیانیه خود، مسرور بارزانی اعلام آمادگی کرد که اربیل برای حل‌وفصل اختلافات با بغداد، همواره آماده گفت‌وگوی سازنده است. با این حال، وی شرط اصلی برای پیشرفت در این مذاکرات، اجرای کامل ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق دانست. اقلیم کردستان بر این باور است که عادی‌سازی وضعیت کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشه تنها از طریق پایبندی دقیق به مفاد این ماده از قانون اساسی امکان‌پذیر خواهد بود.

در زمینه اقتصادی نیز گزارش‌ها حاکی از تغییرات اخیر در بازارهای مالی است. قیمت‌های اعلام شده برای طلا و سکه در تاریخ پنج‌شنبه پنجم آذر ماه، نشان‌دهنده رشد قابل توجه قیمت سکه به میزان چهار میلیون تومان است. این افزایش قیمت با حمایت از سوی دلار و انس جهانی طلا همراه بوده است. قیمت طلا در این روز در اوج خود قرار گرفت و نوسانات بازار تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی شکل گرفت.

همچنین در حوزه ورزش، سوالاتی درباره علت تعویض داور بازی تیم الجزیره مقابل گل‌گهر سیرجان مطرح شد. این رویداد در کنار تحولات سیاسی، بخش دیگری از اخبار روز را تشکیل می‌دهد. اما تمرکز اصلی بر وضعیت حقوقی و سیاسی اقلیم کردستان است که بارزانی با تأکید بر اصول قانونی، راهکارهای صلح‌آمیز را برای آینده این منطقه پیشنهاد می‌دهد.