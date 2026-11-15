اسماعیل بقایی اعلام کرد که ایران هیچ طرحی برای تعلیق یا کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم در چارچوب مذاکرات با آمریکا ندارد. این موضع رسمی وزارت امور خارجه در نشست خبری ۲۴ آبان ۱۴۰۵ بیان شد.

اسماعیل بقایی ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در پاسخ به پرسش‌های رسانه‌ها درباره احتمال مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای، به صراحت اعلام کرد که تهران هیچ تمایلی به پذیرش تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم یا کاهش سطح غنی‌سازی به میزانی پایین‌تر از حد تعیین‌شده ندارد. این بیانیه در پاسخ به سناریوهایی مطرح شد که نشان می‌داد ایران ممکن است برای دستیابی به توافق با آمریکا ، گام‌های بازگشت‌پذیر در برنامه هسته‌ای خود بردارد.

رد قطعی مذاکرات در مرحله فعلی

بقایی با تأکید بر اینکه ایران در حال حاضر اصلاً در مرحله‌ای از مذاکره برای چنین توافقی قرار ندارد، خاطرنشان کرد که در این بازه زمانی، هیچگونه بحثی درباره جزئیات مرتبط با موضوع هسته‌ای در جریان نبوده و نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه اشاره کرد که این رویکرد ثابت‌قدمی دیپلماتیک تهران را نشان می‌دهد که هرگونه مذاکره بر سر اصل حقوق قانونی هسته‌ای را رد می‌کند.

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این اظهارنظرها در حالی مطرح شد که روزهای اخیر شایعات و تحلیل‌های متعددی درباره احتمال بازگشت به میز مذاکره و سازش با واشنگتن منتشر شده بود. مقامات ایرانی با ارائه این توضیحات صریح، تلاش کردند تا هرگونه برداشت غلط از شرایط فعلی روابط دوجانبه را مرتفع سازند و نشان دهند که برنامه هسته‌ای تحت هیچ شرایطی به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی مورد بحث قرار نمی‌گیرد.

واکنش به ادعاهای خارجی و شفاف‌سازی موضع

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین به ادعاهای اخیر دونالد ترامپ درباره وضعیت غنی‌سازی در ایران واکنش نشان داد و با بیان اینکه موضع ایران روشن است، نیازی به تکرار آن را احساس نکرد. این نوع پاسخ‌های قاطع و کوتاه، نشان‌دهنده استراتژی جدید دیپلماسی ایران در برخورد با سخنان مقامات خارجی است که بدون ورود به حاشیه، اصل موضوع را به روشنی بازگو می‌کند.

تأکید بقایی بر اینکه بحثی درباره جزئیات هسته‌ای وجود ندارد، به معنای عدم پیشرفت در هرگونه فرآیند مذاکره‌ای پنهان یا آشکار است. این پیام واضحی برای ناظران بین‌المللی و کشورهای درگیر در بحران منطقه‌ای ارسال می‌شود که تهران عزم خود را برای حفظ دستاوردهای علمی و صنعتی هسته‌ای مصمم‌تر از همیشه کرده است.

تأثیرات عملیاتی و چشم‌انداز آینده

این اعلام مواضع رسمی تأثیر مستقیمی بر انتظارات بازارهای مالی و سیاسی دارد، به ویژه اینکه قیمت‌ها و تحولات اخیر در بازار ارز و سایر شاخص‌های اقتصادی نیز در همان روزهای خبری رصد شده‌اند. عدم وجود افق مذاکره‌ای در کوتاه‌مدت، به معنای تداوم وضعیت موجود در بخش هسته‌ای و حفظ استانداردهای فعلی غنی‌سازی است.

با توجه به این توضیحات، به نظر می‌رسد که هرگونه تلاش برای شکل‌گیری یک توافق جدید در آینده نزدیک، با موانع جدی روبرو خواهد بود مگر اینکه تغییر بنیادینی در شرایط سیاسی یا راهبردهای دیپلماتیک رخ دهد. تحلیلگران معتقدند که این موضع‌گیری ثابت‌قدم، پیامی قاطع به غرب برای پذیرش واقعیت‌های جدید در منطقه ارسال می‌کند.