رد اظهارات رئیس جمهور لبنان درباره مذاکره با رژیم صهیونیستی توسط رئیس پارلمان

نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان، سخنان اخیر میشل عون، رئیس جمهور این کشور، در خصوص هماهنگی با پارلمان و دولت در مورد مذاکرات احتمالی با رژیم صهیونیستی را رد کرد. این اختلاف نظر نشان‌دهنده شکاف عمیق در مواضع مقامات ارشد لبنان است.

اختلاف نظر بر سر مذاکرات با رژیم صهیونیستی در لبنان : رد اظهارات رئیس جمهور توسط رئیس پارلمان در تحولی قابل توجه، نبیه بری ، رئیس پارلمان لبنان ، سخنان اخیر میشل عون ، رئیس جمهور این کشور، در خصوص هماهنگی با پارلمان و دولت در مورد مذاکرات احتمالی با رژیم صهیونیستی را به شدت رد کرد.

این رد صریح، در بیانیه‌ای از سوی دفتر نبیه بری منتشر شده و نشان‌دهنده شکاف عمیق و آشکاری در مواضع مقامات ارشد لبنان در قبال این مسئله حساس است. دفتر رئیس پارلمان با ابراز احترام به جایگاه ریاست جمهوری، تاکید کرده است که اظهارات رئیس جمهور در دیدار با هیئت‌های اقتصادی و همچنین در خصوص توافق سال ۲۰۲۴ و موضوع مذاکرات با رژیم صهیونیستی، دقیق و صحیح نیستند.

این واکنش تند، سوالات جدی را در مورد ماهیت و میزان هماهنگی واقعی بین ارکان قدرت در لبنان و همچنین در مورد سیاست خارجی این کشور در قبال رژیم صهیونیستی مطرح می‌کند. در حالی که لبنان با چالش‌های متعددی از جمله بحران‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند، بروز چنین اختلاف نظرهای علنی در سطح مقامات عالی‌رتبه، می‌تواند وضعیت را پیچیده‌تر و آسیب‌پذیرتر کند.

این اختلاف نظر همچنین می‌تواند بر روند تلاش‌های بین‌المللی برای دستیابی به ثبات و صلح در منطقه تاثیر منفی بگذارد. پیش از این، میشل عون در اظهاراتی ادعا کرده بود که در هر گامی که در مورد مذاکرات با رژیم صهیونیستی برداشته، با رئیس پارلمان و نخست وزیر لبنان هماهنگ و مشورت کرده است. این ادعا، اکنون توسط دفتر نبیه بری به چالش کشیده شده است.

در همین حال، انتقاداتی نیز به مواضع منفعلانه دولت لبنان در برابر تجاوزات مکرر رژیم صهیونیستی علیه این کشور وارد شده است. برخی معتقدند که دولت لبنان در حال همسویی با رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا در تلاش برای انحصار سلاح مقاومت است. در این میان، رئیس جمهور عون با تاکید بر اهمیت حفظ مرزهای لبنان، اعلام کرده است که حضور کامل و قدرتمند دولت در سراسر جنوب این کشور، می‌تواند از مرزها محافظت کند.

این اظهارات، در حالی مطرح می‌شود که نیروهای مقاومت لبنان، نقش مهمی در بازدارندگی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی ایفا می‌کنند. این تناقض در مواضع رئیس جمهور، انتقادات را به او بیشتر کرده است. او از یک سو بر اهمیت مذاکره تاکید می‌کند و از سوی دیگر، بر ضرورت حضور قدرتمند دولت در مرزها. این دو موضع، می‌توانند در تضاد با یکدیگر باشند و نشان‌دهنده عدم وجود یک استراتژی مشخص و منسجم در قبال رژیم صهیونیستی باشند.

میشل عون همچنین گفته است که تمام تلاش خود را برای رسیدن به راه حلی برای وضعیت فعلی به دور از خشونت و خونریزی انجام می‌دهد و این راه حل می‌تواند از طریق مذاکره محقق شود. با این حال، با توجه به سابقه طولانی مذاکرات بی‌نتیجه با رژیم صهیونیستی و همچنین با توجه به ادامه تجاوزات این رژیم علیه لبنان، بسیاری از ناظران نسبت به امکان دستیابی به یک راه حل مسالمت‌آمیز از طریق مذاکره تردید دارند.

در این شرایط، تقویت مقاومت و بازدارندگی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، به عنوان یک گزینه ضروری و اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود. اختلاف نظر بین رئیس جمهور و رئیس پارلمان لبنان، نشان‌دهنده وجود یک بحران سیاسی عمیق در این کشور است. این بحران، می‌تواند بر ثبات و امنیت لبنان و همچنین بر روند صلح و ثبات در منطقه تاثیر منفی بگذارد.

لازم است که مقامات لبنانی، با درک اهمیت وحدت و هماهنگی، برای حل این بحران و برون‌رفت از وضعیت فعلی تلاش کنند. همچنین، جامعه بین‌المللی باید نقش سازنده‌ای در حمایت از ثبات و امنیت لبنان ایفا کند و از هرگونه اقدامی که می‌تواند به تشدید تنش‌ها در این کشور منجر شود، جلوگیری کند. این مسئله نیازمند دیپلماسی فعال و تلاش‌های مستمر برای ایجاد اعتماد و کاهش تنش‌ها بین طرف‌های درگیر است.

در نهایت، آینده لبنان و منطقه، به توانایی مقامات لبنانی در حل اختلافات داخلی و اتخاذ یک سیاست خارجی منسجم و سازنده بستگی دارد





