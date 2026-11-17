سنتکام ادعای سپاه پاسداران درباره هدف قرار دادن رادار در بحرین را رد کرد. پنتاگون اعلام نمود همه پهپادها رهگیری شدند و هیچ خسارتی وارد نیامد.

فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده (سنتکام) روز سه‌شنبه بیست و ششم آبان در واکنش به ادعاهای اخیر سپاه پاسداران، رسما اعلام کرد که حملات پهپادی ارسالی از سوی ایران به پایگاه‌های آمریکا در بحرین هیچ‌گونه آسیب جدی به زیرساخت‌های نظامی وارد نکرده است. این فرماندهی نظامی تاکید کرد که تمامی پهپادهای پرتاب شده با موفقیت رهگیری و منهدم شده‌اند و هیچ‌یک از نیروهای آمریکایی در این درگیری جراحات یا خسارات جانی را تجربه نکرده‌اند. این موضع‌گیری رسمی، تناقض آشکاری بین روایت‌های ارائه شده توسط مقامات ایرانی و گزارش‌های میدانی پنتاگون را برجسته می‌سازد و اطمینان از عدم نفوذ به سیستم‌های دفاعی بحرین را به عنوان یک دستاورد عملیاتی مهم برای نیروهای آمریکایی در منطقه معرفی می‌کند. سنتکام در بیانیه‌ای منتشر شده در شبکه اجتماعی ایکس، ادعای سپاه مبنی بر انهدام یا آسیب دیدن سامانه راداری متعلق به نیروهای ایالات متحده را صراحا نادرست و فاقد وجاهت خبری خواند.

جزئیات عملیات پدافندی و رهگیری پهپادها

بر اساس گزارش دقیق سنتکام، چندین پهپاد انتحاری یک‌طرفه که از سوی سپاه پاسداران به سمت خاک بحرین شلیک شده بودند، در مراحل اولیه پرواز توسط سیستم‌های پدافندی هوایی شناسایی و منهدم گردیدند. این فرماندهی نظامی با ارائه این جزئیات، تلاش کرد تا تصویر کلی از توانمندی پدافندی متحدان آمریکا در خلیج فارس را نشان دهد و نشان دهد که تهدیدات هوایی ارسال شده توسط سپاه قادر به عبور از لایه‌های محافظتی و رسیدن به اهداف تعیین شده نبوده‌اند. ادعای سپاه پاسداران پیش‌تر در اطلاعیه‌ای اعلام شده بود که آنها یک سامانه راداری پیشرفته متعلق به نیروهای آمریکایی را در واکنش به فعالیت‌های هوایی پهپادهای ایالات متحده در حریم هوایی ایران هدف قرار داده‌اند، اما بررسی‌های انجام شده توسط پنتاگون هیچ شواهدی از وجود چنین خسارتی تایید نکرده است. این اختلاف نظر بر سر واقعیت‌های میدانی، نشان‌دهنده تلاش هر دو طرف برای کسب برتری تبلیغاتی و روانی در فضای رسانه‌ای منطقه است.

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موضع سپاه پاسداران و ادعای تسخیر پهپاد

از سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌های خود مدعی شده است که علاوه بر هدف قرار دادن رادار، عملیات پیشرفته دیگری را نیز با موفقیت به پایان رسانده است. طبق این ادعا، نیروهای این سپاه با نفوذ به سامانه کنترل یک پهپاد شناسایی آمریکایی، آن را مجبور به فرود در جنوب جزیره قشم کرده و به طور کامل به غنیمت گرفته‌اند. در اطلاعیه منتشر شده از سوی سپاه، مشخصات فنی این پهپاد به عنوان مدل MQM-170 ذکر شده است. این ادعای بزرگ‌تر از عملیات‌های معمول پدافندی، در صورت صحت، می‌تواند نشان‌دهنده تسلط ایران بر تکنولوژی‌های الکترونیک جنگی و توانایی دور زدن سیستم‌های ارتباطی پهپادهای پیشرفته آمریکایی باشد. با این حال، مقام‌های بحرینی تاکنون هیچ توضیحی در مورد ماهیت این تهدید، وقوع حمله یا میزان خسارات احتمالی وارد شده به زیرساخت‌های نظامی در این کشور ارائه نداده‌اند که این سکوت، ابهام بیشتری را پیرامون جزئیات درگیری ایجاد کرده است.

پیامدهای منطقه‌ای و گام‌های بعدی

واکنش‌های متقابل و متناقض میان سنتکام و سپاه پاسداران، تنش‌های موجود در خلیج فارس را به سطح جدیدی از عدم قطعیت رسانده است. عدم تایید ادعای ایران توسط پنتاگون نشان می‌دهد که سیستم‌های پدافندی متحدان آمریکا در منطقه از جمله در بحرین، همچنان از توانمندی کافی برای خنثی‌سازی حملات هوایی برخوردار هستند. این موضوع می‌تواند بازدارندگی لازم برای جلوگیری از تکرار حملات مشابه را تقویت کند، هرچند که ادعای تسخیر پهپاد MQM-170 توسط ایران هزینة عملیاتی بالاتری را برای نیروهای آمریکایی در آینده به همراه خواهد داشت. تحلیلگران نظامی معتقدند که این اختلاف در گزارش‌ها، بخشی از جنگ روانی وسیع‌تری است که در آن هر دو طرف تلاش می‌کنند توانمندی‌های خود را دست‌کم یا بیش از حد واقعی نشان دهند تا پیام‌های سیاسی خاصی را به طرف‌های داخلی و بین‌المللی منتقل کنند. هنوز هیچ گزارش مستقل یا تاییدیه نهایی از سوی منابع ثالث در خصوص جزئیات این درگیری هوایی منتشر نشده است و انتظار می‌رود تحولات آتی منطقه بر اساس گام‌های دیپلماتیک یا نظامی بعدی طرفین شکل گیرد.