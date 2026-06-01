محمدباقر الساعدی، فرمانده کتائب حزبالله، در دادگاه نیویورک اتهامات را رد کرد. همزمان، مذاکرات آتشبس میان اسرائیل و حزبالله و مواضع جمهوری اسلامی ادامه دارد.
محمد باقر سعد داوود الساعدی، شهروند عراقی و از فرماندهان گروه شبهنظامی کتائب حزبالله از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق که در بازداشت آمریکا به سر میبرد، دوشنبه ۱۱ خرداد در دادگاهی در نیویورک، تمامی اتهامات خود را رد کرد و گفت: 'ما در جنگ هستیم.
' او که روابط نزدیکی با قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه داشت، به دست داشتن در چند حمله علیه منافع آمریکا در اروپا متهم شده است. الساعدی در دادگاه فدرال منهتن نیویورک محاکمه میشود و پس از آن سخن گفت که وکیلش، اندرو دالاک، از طرف او نسبت به هشت فقره اتهام از جمله 'توطئه برای ارائه حمایت مادی به کتائب حزبالله' اعلام بیگناهی کرد. او افزود: 'کودکان با موشکهای شما کشته میشوند.
' الساعدی هنگام بیان این جملات به سمت جایگاه قاضی کالین مکماهون و دادستانهای دفتر دادستانی فدرال منهتن اشاره کرد اما توضیح نداد که منظورش کدام حادثه بوده است. در حملهای که ۹ اسفند به یک مدرسه دخترانه در میناب در جنوب ایران صورت گرفت، بنا بر اعلام مقامهای جمهوری اسلامی، بیش از ۱۷۵ دانشآموز و معلم کشته شدند.
رویترز پیشتر گزارش داده بود که نتایج اولیه یک تحقیق داخلی ارتش آمریکا نشان میدهد احتمالا نیروهای آمریکایی مسئول آن حمله بودهاند. این گزارش به نقل از دو مقام آمریکایی منتشر شده بود. بهگزارش رویترز، الساعدی در جلسه دادگاه لباس زندان به رنگ بژ بر تن داشت و پاهایش با زنجیر بسته شده بود. دو مامور مارشال آمریکا که پشت سر او نشسته بودند، به سمت میز دفاع حرکت کردند و الساعدی نیز با رسیدن آنها روی صندلی نشست.
این بازداشت در شرایطی صورت گرفت که واشینگتن نظارت و فشار بر گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی را افزایش داده است؛ گروههایی که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی متهم به هدف قرار دادن نیروها و منافع آمریکا و متحدانش در مناطق مختلف شدهاند. دادستانهای آمریکایی میگویند کتائب حزبالله تحت هدایت مستقیم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت میکند.
به گفته دادستانی، الساعدی در برنامهریزی حدود ۱۸ حمله در اروپا طی ماههای اخیر نقش داشته است؛ هرچند همه این حملات عملی نشدهاند. دادستانها همچنین مدعیاند که او در ماههای مارس و آوریل در طراحی حملاتی در خاک آمریکا مشارکت داشته است.
رییسجمهوری آمریکا، شامگاه دوشنبه ۱۱ خرداد در تروثسوشال تماس تلفنیاش با نخستوزیر اسرائیل را 'بسیار سازنده' خواند و همچنین گفت از طریق 'نمایندگانی در سطوح عالی' با حزبالله گفتوگوی بسیار خوبی داشته و این گروه پذیرفته است که 'همه تیراندازیها متوقف شود.
' اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که جزئیات تازهای از تلاشهای پشتپرده برای دستیابی به آتشبس میان اسرائیل و حزبالله منتشر شده است. علی حمدان، مشاور ارشد رییس پارلمان لبنان، به رسانه آمریکایی اکسیوس گفت که نبیه بری، رییس پارلمان لبنان، به دولت ترامپ اطلاع داده است حزبالله آماده پذیرش یک آتشبس کامل و فوری با اسرائیل است و اجرای آن را نیز تضمین خواهد کرد.
او گفت از طرف بری به مقامهای آمریکایی اطلاع داده که حزبالله آماده تعهد کامل به یک آتشبس جامع است و آنها نیز آمادهاند اجرای آن را تضمین کنند. حمدان همچنین تایید کرد دولت ترامپ در روزهای گذشته طرحی برای آتشبس محدود ارائه کرده بود که بر اساس آن حزبالله حملات به شمال اسرائیل را متوقف میکرد و در مقابل اسرائیل نیز متعهد میشد بیروت را هدف حمله قرار ندهد.
با این حال، یک مقام آمریکایی به اکسیوس گفت ارزیابی واشینگتن از پاسخ بری به پیشنهاد آتشبس محدود تغییری نکرده است و این پاسخ همچنان 'ناامیدکننده' تلقی میشود. به گفته حمدان، بری همچنین پیشنهاد آتشبسی در زمین، هوا و دریا را مطرح کرده که بر اساس آن اسرائیل متعهد شود تخریب خانهها در جنوب لبنان را نیز متوقف کند.
اکسیوس به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مقامهای آمریکایی به بری گفتهاند تصور نمیکنند نتانیاهو با چنین طرحی موافقت کند. با این حال، یک مقام اسرائیلی به اکسیوس گفته است حزبالله آمادگی خود را برای پذیرش آتشبس کامل بدون درخواست خروج فوری نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان اعلام کرده است.
این گزارش همچنین میافزاید برخی مقامهای آمریکایی و اسرائیلی درباره توانایی بری برای تضمین پایبندی حزبالله به هر توافقی تردید دارند، هرچند حمدان گفته است که او از کانال ارتباطی مستقیمی با حزبالله برخوردار است و میتواند با نعیم قاسم، دبیرکل این گروه که در مخفیگاه بهسر میبرد، پیام رد و بدل کند. حمدان گفت: 'مطمئن هستیم حزبالله به آتشبس کامل پایبند خواهد بود. فکر میکنیم این گزینه سازندهتر است و میدانیم زمان در حال از دست رفتن است.
' در همین حال، خبرگزاری صداوسیما گزارش داد محمد مخبر، مشاور و دستیار رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با عبدالله صفیالدین، نماینده حزبالله لبنان در تهران، با تاکید بر یکپارچگی 'محور مقاومت'، هرگونه آتشبس با جمهوری اسلامی را بدون در نظر گرفتن لبنان و سایر جبهههای مقاومت 'فاقد موضوعیت' دانست. با توجه به ادامه حملات اسرائیل به لبنان و اینکه لبنان یکی از پیششرطهای آتشبس بوده است، تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی 'گفتوگوها و تبادل متون از طریق میانجیها' را متوقف میکند.
این مواضع نشان میدهد در حالی که واشینگتن از تلاش برای دستیابی به آتشبس میان اسرائیل و حزبالله سخن میگوید، آینده جبهه لبنان همچنان یکی از اصلیترین نقاط اختلاف در مسیر کاهش تنشها و پیشبرد مذاکرات به شمار میرود. این رسانه بریتانیایی در گزارشی که دوشنبه ۱۱ خرداد منتشر شد، نوشت بررسی میزان خسارت مشاهدهشده در تاسیسات آمریکا طبق دادههای ماهوارهای، نشان میدهد که ضدحملات تهران دقیقتر و گستردهتر از آن چیزی است که مقامهای آمریکایی پیشتر اذعان کردهاند
