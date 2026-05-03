رد اتهامات سایبری آمریکا از سوی کره شمالی؛ واشنگتن متهم به ایجاد تصویرسازی نادرست

کره شمالی به شدت اتهامات مطرح شده از سوی ایالات متحده آمریکا مبنی بر دست داشتن این کشور در حملات سایبری گسترده در سطح بینالمللی را رد کرد و این ادعاها را تلاشی واهی و بیاساس برای تخریب وجهه بینالمللی این کشور دانست.
سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی در بیانیهای رسمی که توسط خبرگزاری مرکزی این کشور (KCNA) منتشر شد، ضمن محکوم کردن این اتهامات، اعلام کرد که دولت واشنگتن به دنبال ایجاد یک تصویر نادرست و غیرواقعی از کره شمالی به عنوان یک تهدید سایبری است. این مقام کره شمالی تاکید کرد که چنین تلاشی نه تنها غیرمنطقی است، بلکه با هدف توجیه اقدامات خود آمریکا در حوزه سایبری صورت میگیرد.
او همچنین افزود که ایالات متحده به دلیل کنترل گستردهای که بر زیرساختهای حیاتی فناوری اطلاعات در سطح جهانی دارد، خود به طور فعال در حملات سایبری علیه سایر کشورها مشارکت دارد و تلاش برای نشان دادن خود به عنوان قربانی در این زمینه، صرفاً یک فریبکاری آشکار است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها بین کره شمالی و ایالات متحده همچنان بالا است و دو کشور در مورد مسائل مختلفی از جمله برنامه هستهای کره شمالی و حملات سایبری متقابل، اختلاف نظر جدی دارند.
کره شمالی بارها تاکید کرده است که برنامه هستهای آن صرفاً برای دفاع از خود در برابر تهدیدات خارجی است و به دنبال تولید سلاحهای هستهای برای اهداف تهاجمی نیست. با این حال، ایالات متحده و متحدانش همچنان نگران گسترش برنامه هستهای کره شمالی هستند و خواستار خلع سلاح کامل این کشور شدهاند.
در همین راستا، ایالات متحده در نوامبر سال ۲۰۲۵ تحریمهای جدیدی را علیه تعدادی از بانکداران و نهادهای کره شمالی که به اتهام پولشویی ناشی از فعالیتهای سایبری تحت پیگرد بودند، اعمال کرد. وزارت خزانهداری آمریکا نیز در ماه مارس، شش فرد و دو نهاد مرتبط با عملیاتهای سایبری کره شمالی را تحریم کرد و اعلام نمود که این ساختارها درآمدهای غیرقانونی حاصل از حملات سایبری را از طریق داراییهای دیجیتال منتقل میکردند.
این تحریمها نشاندهنده عزم جدی ایالات متحده برای مقابله با فعالیتهای سایبری کره شمالی و جلوگیری از تامین مالی این کشور از طریق فعالیتهای غیرقانونی است. با این حال، کره شمالی این تحریمها را محکوم کرده و آنها را تلاشی برای فلج کردن اقتصاد این کشور و ایجاد ناآرامیهای داخلی دانسته است. این کشور همچنین هشدار داده است که در صورت ادامه این روند، به اقدامات تلافیجویانه متوسل خواهد شد.
علاوه بر این، گزارشهای اخیر حاکی از آن است که کره شمالی در حال توسعه قابلیتهای سایبری خود است و به طور فزایندهای از این قابلیتها برای جمعآوری اطلاعات، انجام حملات سایبری و کسب درآمد استفاده میکند. این امر نگرانیهای بینالمللی را در مورد تهدیدات سایبری ناشی از کره شمالی افزایش داده است.
در نهایت، باید توجه داشت که موضوع حملات سایبری و اتهامات متقابل بین کشورها، یک چالش جدی در دنیای امروز است و نیازمند همکاری بینالمللی و تلاش برای ایجاد قوانین و مقرراتی است که بتواند از این حملات جلوگیری کند و امنیت سایبری را در سطح جهانی تضمین نماید.
کره شمالی نیز باید در این زمینه مسئولیتپذیری بیشتری نشان دهد و از انجام فعالیتهایی که امنیت سایبری سایر کشورها را به خطر میاندازد، خودداری کند
