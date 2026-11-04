رد ادعاهای وزیر خارجه آلمان درباره ایران در واکنش بقائی

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه، توجیه تجاوز آمریکا و اسرائیل توسط وزیر خارجه آلمان را شنیع دانست و بی‌تفاوتی برلین نسبت به هزینه‌های انسانی و اقتصادی را محکوم کرد.

اسماعیل بقائی ، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به شدت اظهارات اخیر وزیر خارجه آلمان را نسبت به تجاوزات نظامی علیه ایران محکوم کرد. بقائی این مواضع را نشان‌دهنده تقلیل جایگاه اخلاقی برلین به سطح توجیه‌کننده جنایات جنگی دانست و تأکید کرد که آلمان با تایید اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی، خود را در موقعیتی ناپسند قرار داده است.

نقد بی‌تفاوتی اخلاقی برلین در برابر جنایات جنگی

بقائی در این پیام صریح یادآور شد که وزیر خارجه آلمان، یوهان واده‌فول، با توجیه حملات نظامی علیه ایران، مرزهای اخلاقی را جابجا کرده است. سخنگوی وزارت خارجه اشاره کرد که وزیر خارجه آلمان دچار نوعی بی‌تفاوتی و زوال اخلاقی شده که نه هزینه‌های انسانی و جنایات ارتکابی را درک می‌کند و نه خسارات اقتصادی سنگین آن را برای کشور خودش و اتحادیه اروپا می‌سنجد.

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او با استناد به تاریخ معاصر آلمان خاطرنشان کرد که پیش‌تر یولیان روتس، صدراعظم آلمان، با هیجان اعلام کرده بود که اسرائیل با حمله به ایران "کار کثیف ما را انجام می‌دهد". اما تنها چند ماه پس از آن ادعاهای شتاب‌زده، همان صدراعظم از هزینه ۱۰۰ میلیارد یورویی این جنگ برای اقتصاد اروپا ناله می‌کرد. بقائی با استفاده از ضرب‌المثل آلمانی که توصیه می‌کند "آدمی باید از خسارت درس بگیرد"، تأکید کرد که شخصیتی مانند "هانس سربه‌هوا" اهل درس‌آموزی نیست و همواره در تکرار خطاهای گذشته غافل می‌ماند.

تضاد منافع و ادعاهای نادرست مبنی بر مسئولیت ایران

در واکنش به ادعاهای یوهان واده‌فول، سخنگوی وزارت خارجه یادآوری کرد که وزیر خارجه آلمان پیش‌تر در اظهارات گزافی مدعی شده بود ایران مسبب درگیری‌ها است. او این اتهامات را ناشی از ادعای هسته‌ای شدن ایران و حمایت از گروه‌های شبه‌نظامی عنوان کرده بود که از سوی مقامات ایرانی بی‌پایه و اساس رد می‌شود. بقائی این رویکرد را نوعی تحریف واقعیت برای پوشش دادن اقدامات خصمانه آمریکا و اسرائیل ارزیابی کرد.

بر اساس تحلیل‌های منتشر شده، دشمن به خوبی دریافته است که هرگونه اقدام نظامی یا سیاسی علیه ایران، هزینه‌های سنگینی برای او به دنبال خواهد داشت. این هشدارها نشان می‌دهد که سیاست‌های تهاجمی برلین و واشنگتن نه تنها نتایج معکوس داشته، بلکه اعتماد به نفس طرف‌های معارض را در برابر مصونیت و آمادگی ایران دچار تردید کرده است.

حاشیه‌های دیپلماتیک و اراضی دریایی و جزایر سه‌گانه

در کنار تنش‌های سیاسی و نظامی، بقائی ادعاهای ارضی امارات و کانادا درباره جزایر سه‌گانه ایرانی را نیز به شدت محکوم کرد. این اقدامات که در بستر فشارهای منطقه‌ای انجام شده، نشان‌دهنده تلاش کشورها برای ایجاد حاشیه امن سیاسی از طریق ادعاهای نادرست تاریخی و حقوقی است. وزارت امور خارجه ایران بارها بر غیرقابل بحث بودن حاکمیت ملی بر این جزایر تأکید کرده است.

همزمان با این تحولات، گسترش دامنه درگیری‌ها در خلیج فارس و ادعای انهدام یک فروند پهپاد MQ-1 در آسمان قشم، ابعاد جدیدی به تنش‌ها داده است. فرماندهان جبهه مقاومت نیز بر ضرورت حفظ وحدت ساحات تأکید کرده‌اند که این پیروزی‌های تاکتیکی می‌تواند بازدارندگی لازم را در برابر تهدیدات احتمالی ایجاد کند.

چشم‌انداز آینده و تأثیرات اقتصادی بر اروپا

با توجه به هشدارهای سخنگوی وزارت خارجه درباره هزینه‌های ۱۰۰ میلیارد یورویی، احتمال گسترش تحریم‌ها و تنش‌های اقتصادی بر روی بازارهای جهانی و اروپا افزایش یافته است. اختلاف بر سر ترتیب اجرای تعهدات و چشم‌انداز تماس‌های تازه تهران و واشنگتن همچنان بلاتکلیف باقی مانده و تأثیر آن بر ثبات منطقه‌ای قابل انکار نیست.

در همین راستا، تغییرات قیمت خودرو، دلار، طلا و سکه در روزهای اخیر نشان‌دهنده واکنش بازار به اخبار سیاسی و نظامی است. ریزش قیمت دلار در شبانگاه چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ و همچنین گران شدن خودروهایی مانند کوییک، همگی تحت تأثیر فضای روانی حاکم بر اقتصاد ناشی از تنش‌های خارجی قرار دارد. ادامه این روند می‌تواند شفاف‌سازی بیشتری در خصوص ثبات اقتصادی پس از هرگونه تحویل جدید را آشکار سازد.