محمد جواد عراقچی وزیر امور خارجه ایران مدعیات رسانه‌های حامی اسرائیل درباره توطئه استفاده از سلاح شیمیایی و ساخت پایگاه موشکی زیر سدها را کاملاً بی‌اساس و تبلیغات جنگی خواند.

محمد جواد عراقچی ، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در واکنش به شایعات اخیر منتشر شده در فضای رسانه‌ای، مدعیات مربوط به برنامه‌ریزی ایران برای به کارگیری سلاح‌های شیمیایی و یا توسعه زیرساخت‌های نظامی پنهان را قویا تکذیب کرد. وی بر این باور است که این گونه اخبار صرفاً بخشی از یک کمپین تبلیغاتی گسترده است که با هدف ایجاد تنش و توجیه سیاست‌های خصمانه در منطقه طراحی شده‌اند و هیچ پایه و اساس واقعی ندارند.

تکذیب صریح ادعای توطئه شیمیایی و موشکی

وزیر امور خارجه در بیانیه‌ای صریح اعلام کرد که در ۷۲ ساعت گذشته، رسانه‌های مرتبط با اسرائیل اقدام به انتشار گزارشی کرده‌اند که مدعی می‌شود ایران در حال تدارک توطئه‌ای برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی در شهر واشنگتن است. این گزارش همچنین ادعا می‌کرد که هم‌زمان با این موضوع، نیروهای ایران در حال ساخت پایگاه‌های موشکی در زیر سدها می‌باشند که این ادعا نیز توسط مقامات ایرانی به شدت رد شده و بی‌ربط به واقعیت‌های میدانی توصیف شده است.

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عراقچی با لحنی قاطع تأکید کرد که تمامی این ادعاهای مطرح شده در دسته "مزخرف محض" قرار می‌گیرند و هیچ شباهتی به واقعیت ندارند. وی با اشاره به سابقه طولانی تحریف حقایق توسط برخی رسانه‌های غربی، خواستار توقف فوری این گونه انتشارات کذب شد و بر این نکته تأ ورزید که جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی توانایی تشخیص اینگونه دروغ‌های آشکار را دارند.

نقش اسرائیل در تولید شایعات جنگ روانی

وزیر امور خارجه در ادامه اظهارات خود، با انتقاد تند از سبک تبلیغاتی مورد استفاده در این ماجرا، اشاره کرد که اینگونه شایعات یادآور روش‌های تبلیغاتی به کار رفته در دوران جنگ تحمیلی علیه عراق است. وی به آشکار بودن ردپای اسرائیل در تمام این تحولات اشاره کرد و معتقد است که تلاش برای ایجاد ترس و اضطراب در افکار عمومی جهانی، تنها با ابزارهای رسانه‌ای و بدون پشتوانه اطلاعاتی موشکافی شده انجام می‌شود.

عراقچی خاطرنشان ساخت که هیچ‌یک از مقامات سیاسی یا کارشناسان مستقل در سطح جهانی باور نمی‌کنند که ایران چنین اقدامات هیجان‌انگیز و غیرمنطقی را در دستور کار داشته باشد. وی بر این باور است که هدف اصلی از این نوع انتشارات، تغییر افکار عمومی و ایجاد بهانه‌ای برای فشارهای بیشتر بر ایران در صحنه‌های دیپلماتیک است که با درک صحیح از واقعیت‌های منطقه‌ای همخوانی ندارد.

توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های صلح‌جویانه

در مقابل این ادعاهای بی‌اساس، وزیر امور خارجه بر برنامه‌های صلح‌جویانه ایران تأکید کرد و امیدواری خود را نسبت به موفقیت طرح دو روزه ایران ابراز نمود. وی بیان داشت که این طرح با هدف پایان دادن به جنگ‌های طولانی‌مدت و ایجاد ثبات پایدار در منطقه طراحی شده است و انتظار می‌رود که این برنامه منجر به دستیابی به یک صلح کامل و دائمی در خاورمیانه شود.

عراقچی با اشاره به اهمیت تثبیت پیروزی‌های دیپلماتیک ایران، بر لزوم حفظ تداوم و استحکام این دستاوردها تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که حضور نیروهای خارجی از جمله آمریکا در منطقه، تنها می‌تواند باعث تداوم ناآرامی‌ها شود و ایران همواره خواستار خروج کامل نیروهای خارجی و حل مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره بوده است.

بررسی تحولات اخیر و چشم‌انداز آینده

با توجه به تنش‌های اخیر و انتشار اینگونه اخبار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های همسو با اسرائیل، وزارت امور خارجه ایران در حال بررسی دقیق تمامی ابعاد این ماجراست. مقامات ایرانی بر این باورند که پاسخ به اینگونه شایعات باید از طریق ارائه مستندات دقیق و استفاده از ظرفیت‌های قانونی بین‌المللی باشد تا از افشای حقیقت و خنثی‌سازی تلاش‌های تبلیغاتی دشمنان استفاده شود.

در نهایت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بار دیگر بر حسن نیت خود در روابط بین‌المللی و تمایل به همکاری سازنده تأکید کرد. وی امیدوار است که با شفاف‌سازی بیشتر و پاسخگویی به سوالات رسانه‌های بی‌طرف، می‌توان تصویری واقعی از برنامه‌های دفاعی و صلح‌جویانه ایران در سطح جهانی ارائه داد و از سوءتفاهم‌های ناخواسته جلوگیری کرد.