ردپای معاملات مشکوک و رانت اطلاعاتی در کاخ سفید دوران ترامپ

تحلیلهای بیبیسی از الگوهای معاملاتی غیرعادی در بازارهای مالی و پلتفرمهای شرطبندی نشان میدهد که پیش از اعلام تصمیمات مهم سیاست خارجی دونالد ترامپ، برخی معاملهگران به اطلاعات نهانی دسترسی داشته و سودهای کلانی کسب کردهاند.
تحقیقات جدید و تحلیلهای دادهمحور نشاندهنده الگوهای معاملاتی بسیار مشکوکی در بازارهای مالی ایالات متحده است که همزمان با تصمیمات و بیانیههای کلیدی دونالد ترامپ در دوره دوم ریاستجمهوریاش رخ دادهاند. بررسیهای دقیق نشان میدهد که در موارد متعددی، حجم معاملات در بازارهای نفت و سهام درست چند دقیقه یا ساعت پیش از انتشار پستهای جنجالی یا مصاحبههای ناگهانی رئیسجمهور، جهشهای غیرعادی داشتهاند.
این نوسانات قیمت که گاهی منجر به سودهای چند میلیون دلاری برای برخی معاملهگران شده، این پرسش جدی را ایجاد کرده است که آیا نشت اطلاعات از درون کاخ سفید صورت میگیرد یا خیر. تحلیلگران مالی با بررسی حجم معاملات در ساعات منتهی به اعلام خبر آتشبس در خاورمیانه یا تغییر سیاستهای تعرفهای، معتقدند که چنین جابجاییهای گستردهای نمیتواند تصادفی باشد و بوی معاملات نهانی و دسترسی به اطلاعات محرمانه از آن به مشام میرسد. یکی از شاخصترین نمونهها مربوط به نهمین روز از تنشهای ایران و آمریکا است. در حالی که افکار عمومی و بازارها در انتظار اخبار درگیری بودند، یک جهش عظیم در فروش نفت رخ داد؛ این اتفاق دقیقاً ۴۷ دقیقه پیش از آن بود که خبرنگار سیبیاس خبر پایان درگیریها را در فضای مجازی منتشر کند. این نوع پیشدستی مالی در موارد دیگر مانند اعلامیه توقف تعرفهها در آوریل ۲۰۲۵ نیز تکرار شد که در آن مقطع شاخص اساندپی ۵۰۰ رشد خیرهکنندهای را تجربه کرد. در آن رویداد، حجم معاملات روی صندوقهای ردیاب شاخص در دقیقه به بیش از ۱۰ هزار مورد رسید که پیش از آن تنها در حد چند صد مورد بود. این حجم عظیم از سرمایهگذاری درست در زمانی که بازار هفت روز متوالی نزولی بود، باعث شد سودهای کلانی نصیب افرادی شود که گویی از تصمیم آتی آقای ترامپ برای توقف تعرفهها آگاه بودند. علاوه بر بازارهای سنتی، پلتفرمهای شرطبندی آنلاین مبتنی بر بلاکچین نیز به ابزاری برای بهرهبرداری از این اطلاعات تبدیل شدهاند. با توجه به حضور نزدیکان رئیسجمهور در ساختار مدیریتی این پلتفرمها، نگرانیها در مورد تضاد منافع و سوءاستفاده از جایگاه سیاسی افزایش یافته است. شواهدی وجود دارد که نشان میدهد برخی حسابهای کاربری دقیقاً پیش از رویدادهای سرنوشتسازی مانند برکناری نیکلاس مادورو یا زمانبندی حملات نظامی به ایران، سودهای میلیون دلاری به دست آوردهاند. در حالی که نمایندگان سنا خواستار ورود نهادهای نظارتی از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار به این پرونده شدهاند، سکوت مقامات کاخ سفید و عدم پاسخگویی نهادهای ناظر، سایهای از ابهام بر عملکرد دولت و سلامت بازارهای مالی آمریکا انداخته است. این وضعیت علاوه بر ایجاد بیعدالتی اقتصادی برای سرمایهگذاران عادی، اعتماد عمومی به سلامت تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت ایالات متحده را به شدت خدشهدار کرده است
