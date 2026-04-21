ردپای قاچاق سوخت در تفاوت عجیب نرخ دلار و تراول

بررسی پدیده جدید بازار ارز که در آن تراولچکها برای تسویه معاملات قاچاق سوخت در کشورهای همسایه جمعآوری شده و باعث بروز اختلاف قیمتهای فاحش در نرخ دلار شده است.
بازار ارز ایران در روزهای اخیر شاهد یک پدیده عجیب و نگرانکننده است که ابعاد گستردهای از قاچاق سوخت تا اخلال در نظام پولی کشور را در بر میگیرد. تفاوت معنادار و قابلتوجه میان نرخ دلار در بازار آزاد که حدود ۱۵۰ تا ۱۵۱ هزار تومان است با نرخ دلار در معاملات مبتنی بر چکپول یا همان تراولچک های ۵۰۰ هزار تومانی و یک میلیون تومانی، نشاندهنده شکلگیری یک بازار غیررسمی و زیرزمینی است.
در این بازار، فروشندگانی که از تراول برای تسویه استفاده میکنند، دلار را با قیمتهای وسوسهانگیزی مانند ۱۱۶ تا ۱۳۰ هزار تومان عرضه میکنند. این اختلاف قیمت ۳۵ هزار تومانی برای هر دلار، نه تنها تعجب فعالان اقتصادی را برانگیخته، بلکه زنگ خطری برای امنیت مالی کشور به صدا درآورده است. نکته حائز اهمیت این است که هرچه مبلغ تراولها بزرگتر و تعداد آنها بیشتر باشد، تخفیف نهایی بیشتری به خریدار داده میشود که خود نشاندهنده یک سیستم سازمانیافته برای جذب اسکناسهای چکپول است. بررسیهای میدانی حاکی از آن است که این تراولچکها به مقصد بازارهای هرات و مناطق مرزی افغانستان و پاکستان ارسال میشوند. هدف اصلی از این جابهجایی انبوه، تسویه حساب در معاملات قاچاق سوخت است. در شرایطی که کشور درگیر چالشهای امنیتی و اقتصادی است و منابع انرژی به کالایی استراتژیک و گرانبها تبدیل شدهاند، قاچاقچیان سوخت برای کاهش ریسک و فرار از ردیابیهای بانکی و سیستمهای شفاف مالی، به استفاده از تراول روی آوردهاند. از دیدگاه آنان، خرید این چکپولها با استفاده از دلارهای ارزانتر یک معامله پرسود است. در واقع، این ابزارهای بانکی که برای تسهیل مبادلات خرد مردم طراحی شده بودند، اکنون به ابزاری برای تسهیل فعالیتهای مجرمانه و خروج سرمایه از کشور تبدیل شدهاند. این چرخه مخرب، هم به سیستم پولی کشور ضربه وارد میکند و هم منابع حیاتی انرژی را که متعلق به عموم مردم است، به ثمن بخس از مرزها خارج میکند. تداوم این وضعیت میتواند ضربات جبرانناپذیری به اقتصاد کلان وارد کند؛ چرا که خروج بیرویه تراولها از چرخه عادی اقتصاد، بانک مرکزی را ناچار به چاپ پول بیشتر میکند که خود منجر به تورم خواهد شد. سودجویان در سایه تحریمها و التهابات منطقهای، به دنبال بیشینه کردن سود خود هستند و در این میان، قاچاق سوخت به محرک اصلی این فساد تبدیل شده است. راهکار اساسی برای مقابله با این معضل، برخورد جدی و ریشهای با قاچاق سوخت از مبدا است. اگر زنجیره تامین سوخت قاچاق قطع شود و نظارت بر خروجیهای مرزی افزایش یابد، تقاضا برای جمعآوری تراول نیز خودبهخود از بین خواهد رفت. در این مسیر، نهادهای نظارتی و امنیتی باید با شناسایی شبکه سازمانیافته دلالان چکپول، مانع از تداوم اخلال در نظام پولی شوند و اجازه ندهند منابع ملی بیش از این توسط قاچاقچیان هدر رود. همچنین، آگاهیبخشی به مردم درباره تبعات استفاده از این روشهای غیرمتعارف در معاملات ارزی ضروری به نظر میرسد تا از گسترش این شبکه فساد جلوگیری شود
