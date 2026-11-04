رتزوگ نتایج انتخابات کنتست را تأیید کرد؛ آغاز مذاکرات برای تشکیل دولت جدید

اسحاق رتزگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، نتایج نهایی انتخابات پارلمانی را تأیید کرد. رقبای اصلی نتانیاهو و آیزنکوت به اکثریت نرسیدند و اکنون در تلاش برای ائتلاف و جلوگیری از انتخابات مجدد هستند.

اسحاق رتزگ ، رئیس‌جمهور اسرائیل، روز چهارشنبه ۴ نوامبر در مراسمی رسمی در مقر ریاست‌جمهوری در اورشلیم، نتایج نهایی و تأییدشده بیست‌وششمین دوره انتخابات پارلمانی این کشور را تحویل گرفت. این اقدام نخستین گام رسمی برای شروع فرآیند سیاسی پس از هفته‌ها بلاتکلیفی است.

رتزگ در این مراسم اعلام کرد که بر اساس قانون، نتایج را پذیرفته و اکنون رایزنی‌های خود را با نمایندگان احزاب مختلف برای تشکیل دولت جدید آغاز می‌کند. این رویداد نشان‌دهنده پایان مرحله شمارش آرا و ورود به فاز چانه‌زنی‌های پیچیده پارلمانی است.

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تأیید بی‌طرفی انتخابات و رد ادعاهای تقلب

کمیسیون مرکزی انتخابات اسرائیل پیش‌تر اعلام کرده بود که در انتخابات برگزار شده در هفته گذشته هیچ‌گونه تقلبی رخ نداده است. دین لیونه، سخنگوی این کمیسیون، تأکید کرد که تحقیقات نهاد او تمامی شکایات را به‌صورت جداگانه و با دقت بررسی کرده است، اما هیچ مدرکی برای تأیید ادعاهای مربوط به نامعتبر بودن نتایج انتخابات به دست نیامده است.

نوایم سولبرگ، رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و قاضی دیوان عالی اسرائیل، روز یکشنبه گفته بود که حتی اگر برخی ظن‌ها تایید شوند، چنین چیزی سلامت روند انتخاباتی یا نتایج کلی انتخابات را در مجموع زیر سؤال نخواهد برد. این موضع‌گیری رسمی به‌عنوان ضربه‌ای به تلاش‌های نتانیاهو برای بی‌اعتبار کردن نتایج انتخابات تعبیر می‌شود.

رتزگ در واکنش به برخی اظهارات پس از انتخابات ۲۷ اکتبر که علیه جامعه عرب مطرح شده بود، آن را سخیف و نژادپرستانه خواند و محکوم کرد. او اعلام کرد که به شین‌بت، پلیس و دیگر نهادهای مسئول اجرای قانون اعتماد کامل دارد و انتظار دارد ادعاهای مطرح‌شده درباره تقلب انتخاباتی در بخش عرب‌نشین اسرائیل به‌طور کامل بررسی شوند، اما تأکید کرد که نباید جامعه عرب مورد اتهام‌زنی و تخریب قرار گیرد.

بلاتکلیفی سیاسی و شکست اکثریت مطلق

نتایج انتخابات نشان داد که هیچ‌یک از دو قطب اصلی قدرت به اکثریت مطلق کرسی‌های پارلمان نرسیده‌اند. بنیامین نتانیاهو، رئیس‌وزیر پیشین و اصلی‌ترین رقیب، بلوک مذهبی و ملی‌گرای خود را از دست داده و در مقابل، احزاب عربی به دستاوردهای قابل‌توجهی دست یافته‌اند. گادی آیزنکوت، رهبر اپوزیسیون و فرمانده پیشین ستاد کل ارتش، نیز نتوانسته است اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به تنهایی کسب کند.

هر دو طرف اکنون در مذاکراتی فشرده تلاش می‌کنند احزاب کوچک‌تر را برای پیوستن به ائتلاف خود متقاعد کنند. رتزگ با اشاره به این بن‌بست سیاسی، از احزاب خواست برای جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد، حاضر به مصالحه شوند. او تأکید کرد که نمی‌توانند به تمام تعهدات و وعده‌های انتخاباتی پایبند بمانند و باید از خلاقیت، ابتکار، شجاعت و حسن نیت برخوردار باشند.

سناریوهای تشکیل دولت و نقش کلیدی احزاب عرب

رتزگ پس از دو روز رایزنی با نمایندگان احزاب، نامزدی را مامور تشکیل دولت خواهد کرد که از نظر او بیشترین شانس را برای تشکیل یک ائتلاف پارلمانی داشته باشد. به احتمال زیاد این فرد یا بنیامین نتانیاهو است یا گادی آیزنکوت. با این حال، مسیر پیش روی هر دو دشوار است.

احزاب عربی اکنون نقشی کلیدی در تعیین نخست‌وزیر آینده ایفا می‌کنند. برای کنار زدن نتانیاهو، آیزنکوت به رای دیگر احزاب نیاز دارد. احتمال شکل‌گیری ائتلافی میان دو رقیب یا همکاری آیزنکوت با برخی از احزاب عرب‌محور مطرح است. از سوی دیگر، لیبرمن از نخست‌وزیری آیزنکوت و ریاست لاپید بر پارلمان حمایت کرد، اما مخالفت با اتکا به احزاب عرب، تشکیل دولت را برای بلوک راست‌گرا دشوار می‌سازد.

در صورتی که هیچ‌یک از این دو سیاستمدار نتواند در کوتاه‌مدت دولت تشکیل دهد، اسرائیل ناگزیر خواهد بود در اوایل سال آینده میلادی بار دیگر انتخابات برگزار کند. این احتمال همزمان با نگرانی‌های امنیتی و احتمال حمله دوباره به ایران، وضعیت سیاسی را پیچیده‌تر کرده است.