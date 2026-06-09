یک بررسی جدید از قیمت‌های مسکن در اروپا نشان می‌دهد که شهرهای سوئیس و لوکزامبورگ گران‌ترین بازارهای قاره را تشکیل می‌دهند. زوریخ با بیش از ۱۸ هزار یورو برای هر متر مربع، pierws است و لوسرن و لوکزامبورگ نیز در رتبه‌های بالایی قرار دارند. پاریس و آمستردام با وجود کاهش نسبی یا ثبات، همچنان از شهرهای با قیمت‌های بالا هستند. این رده‌بندی عوامل اقتصادی، محدودیت عرضه و تقاضای بین‌المللی را در بر می‌گیرد.

یک رتبه‌بندی جدید نشان می‌دهد سوئیس و لوکزامبورگ بر گران‌ترین بازارهای مسکن اروپا مسلط هستند و قیمت آپارتمان در زوریخ بیش از دو برابر پاریس است.

داده‌های تازه پایگاه Global Property Guide نشان می‌دهد که چهار مورد از پنج شهر گران برای املاک مسکونی در سوئیس و لوکزامبورگ قرار دارند و زوریخ با بیش از ۱۸ هزار یورو برای هر متر مربع در صدر این رده‌بندی است. لوسرن با میانگین قیمت ۱۲,۰۶۶ یورو برای هر متر مربع در رتبه دوم قرار گرفته است و این رقم طی یک سال ۷.۳ درصد افزایش یافته است.

در رتبه سوم، شهر لوکزامبورگ با میانگین قیمت ۱۰,۹۴۱ یورو در هر متر مربع است که اگرچه طی دو سال ۶.۹ درصد کاهش داشته، اما همچنان یکی از گران‌ترین بازارهای قاره محسوب می‌شود. ژنو در رتبه چهارم با میانگین قیمت نزدیک به ۱۰ هزار یورو برای هر متر مربع قرار دارد که بازتاب‌دهنده تقاضای پایدار در این ثروتمندترین بازارهای کاری اروپا است.

برن، پایتخت فدرال سوئیس، با میانگین قیمت ۹,۹۵۲ یورو در هر متر مربع، ارزان‌ترین چهارمین شهر سوئیسی در این فهرست است. پاریس با قیمت ۹,۴۹۰ یورو در هر متر مربع در رتبه ششم قرار گرفته است و بر خلاف بسیاری از شهرهای دیگر، در حال کاهش قیمت است. آمستردام با میانگین قیمت ۹,۴۳۷ یورو در هر متر مربع در رتبه هفتم قرار دارد و کمبود مزمن مسکن و تقاضای بالای بین‌المللی باعث حفظ قیمت‌های بالا شده است.

اسلو، پایتخت نروژ، با قیمت ۹,۳۳۲ یورو در هر متر مربع در رتبه هشتم است و قوی‌ترین روند بهبودی را در اروپا دارد. کپنهاگ با میانگین قیمت ۸,۴۰۵ یورو در هر متر مربع در رتبه نهم قرار گرفته است و سریع‌ترین رشد قیمت را در بین این ده شهر ثبت کرده است. استکهلم با قیمت ۸,۳۸۰ یورو در هر متر مربع در رتبه دهم و آخرین شهر این فهرست قرار دارد.

بیشتر این شهرهای گران‌قیمت در کشورهای با ثروت بالای سرانه، ثبات سیاسی و محدودیت عرضه مسکن واقع شده‌اند که باعث تقاضای پایدار و قیمت‌های بالا شده است





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