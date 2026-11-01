بیژن رنجبر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اعلام ارتقای رتبه این نهاد به ۹۰ در جهان، از دانشجویان مدال‌آور و نخبگان ورزشی تجلیل کرد.

بیژن رنجبر ، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ، در آیین تجلیل از دانشجویان مدال‌آور و اعضای افتخارآفرین باشگاه فرهنگی ورزشی این دانشگاه، بر جایگاه ویژه این نهاد آموزشی در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی تأکید کرد. وی ضمن عرض سلام و احترام خدمت پیشگاه حضرت ولی عصر (عج) و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای، گفتگوی خود را با جمع قهرمانان گرامی، دانشجویان عزیز و سروران حاضر در این محفل افتخارآفرین آغاز نمود.

ارتقای رتبه ۹۰ دانشگاه آزاد اسلامی

رنجبر اظهار داشت که وضعیت دانشگاه‌های کشور از نظر رتبه‌بندی‌ها مشخص است و مؤسسه RUR پایداری اقتصادی و شعبات خارجی را نیز در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار می‌دهد. وی افزود دانشگاه‌هایی مانند هاروارد و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی که در زمره دانشگاه‌های غیردولتی و غیرخصوصی قرار دارند، معمولاً جایگاه ویژه‌ای در این رتبه‌بندی‌ها به دست می‌آورند. سال گذشته دانشگاه آزاد اسلامی با کسب رتبه ۹۳ در زمره ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان قرار داشت و خوشبختانه از سال گذشته تا کنون، با ارتقای جایگاه خود به رتبه ۹۰ رسیده است. این امر نشان‌دهنده کیفیت بالای آموزش و پژوهش در این نهاد بزرگ است.

Also read خشونت در تظاهرات جوانان آلمان و فرانسه در پی اعتراضات گسترده

پیام رهبری درباره توسعه علوم و نخبگی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد که پیام اخیر مقام معظم رهبری، پیامی بسیار مهم بود که در واقع برای نخبگان و دانشگاهیان کشور نصب العین قرار بگیرد. بر اساس این پیام، تأکیدات مؤکد حضرت آقا پیرامون توسعه علوم پایه، علوم انسانی و همچنین پیوند و ارتباط میان صنعت و دانشگاه، از محورهای کلیدی است. حضرت آقا در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع نخبگی را مطرح کرده و آن را موهبت و محبت الهی دانستند که شکر آن مسئولیت‌پذیری است. مفهوم نخبگی گسترش یافته و هر برتری مثبت می‌تواند مصداقی از نخبگی به شمار رود.

رنجبر افزود با تعریف فوق، حضرات عزیز مدال‌آوران ورزشی و نخبگان علمی جامعه هستند. همچنین مردم مبعوثی که با بیش از ۲۳۰ شب حضور مداوم در میادین و خیابان‌ها در راستای اقتدار نظام، از چهره‌های ماندگار و مایه افتخار کشور به شمار می‌آیند نیز مصداق بارز نخبگی و غیرت می باشند. وی تصریح کرد که حضور ارزشمند شما عزیزان در میادین مختلف و صحنه‌های گوناگون بین المللی که پرچم مقدس نظام جمهوری اسلامی ایران را بالا می برید، ان‌شاءالله که در دانشگاه آزاد اسلامی، تأثیرگذاری عمیقی خواهید داشت.

تجلیل از اراده و پشتکار قهرمانان

رنجبر اظهار داشت که بحث ما صرفاً تجلیل از مدال‌ها نیست؛ بلکه تجلیل از شما عزیزانی است که قهرمانان این عرصه به شمار می‌روید و برای رسیدن به این موقعیت، سال‌ها مبارزه کرده‌اید. این مبارزه، در واقع جدال با خویشتن خویش بوده است؛ مسیری که در آن از آسایش و تفریحات خود گذشته و زحمات فراوانی را متحمل شده‌اید. نه تنها خود شما، بلکه والدین محترمتان نیز زحمات بسیار زیادی برایتان کشیده‌اند، پا به پای شما خون دل خورده‌اند و چه بسا بارها شکست را تجربه کرده‌اید، اما مهم این بوده که هر بار با عزم راسخ دوباره برخاسته‌اید.

هدف از این تجلیل، تقدیر از صرفِ یک قطعه فلز یعنی مدال نیست، بلکه اراده، انضباط، صبوری، امید و پایداری شماست که در پس این مدال‌ها تجلی یافته است. پیش از آنکه شما عزیزان بر این سکوهای افتخار بایستید، بر روی سکوی پیروزی بر خویشتن ایستاده‌اید. زحمات و تلاش‌های سالیانه شما مایه افتخار ماست و این پیروزی و غلبه بر خویشتن، موضوع ساده‌ای نیست. دانشگاه آزاد اسلامی تعدادی از عزیزان معلم و دانش آموز و ۲۶۳ شهید دانشجو به نظام جمهوری اسلامی ایران تقدیم کرده است و درود می فرستیم بر روان پاک شهدای جنگ تحمیلی هشت ساله دفاع مقدس و همچنین شهدای جنگ های اخیر.

انرژی و سیستم باز در علم ترمودینامیک

از دیدگاه علمی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در طبیعت، انرژی است. اما باید توجه داشت که صرف داشتن انرژی برای انجام کار کافی نیست، بلکه کیفیت انرژی و چگونگی تبدیلش به کار مفید از اهمیتی اساسی برخوردار است. این قاعده در میدان ورزش نیز که شما عزیزان در آن حضور دارید کاملاً صادق است. انرژی اولیه شما استعداد و انگیزه است، و این استعداد و انگیزه بایستی جهت داده شود، بایستی هدایت شود. آنچه این استعداد را به پیروزی و افتخار تبدیل می‌کند، همان انضباط، تمرین، دانش، مدیریت صحیح انرژی و هدفمندی است.

بنابراین، معنای قهرمان این نیست که بگوییم هرکس توانایی جسمی بیشتر یا انرژی فزون‌تری دارد، بلکه قهرمان کسی است که هنر تبدیل این انرژی را به کار کرد مفید و سپس به افتخار داشته باشد. یکی دیگر از مفاهیمی که در علم ترمودینامیک وجود دارد بررسی سیستم‌ها است. سیستم‌ها یا ایزوله یا بسته هستند و یا باز. وقتی از سیستم باز سخن می‌گوییم، منظور سیستمی است که با محیط خود تبادل انرژی و ماده دارد. انسان نیز یک سیستم باز است و این سیستم برای ادامه حیات، رشد و حفظ نظم خود، در تعاملی پویا و در مواجهه سازنده با محیط معنا پیدا می‌کند. شما قهرمانان، سال‌ها انرژی مورد نیاز خود را از والدین‌تان دریافت کرده‌اید و باید بسیار سپاسگزار پدر و مادران، مربیان، اساتید، دوستان و محیط جامعه باشید. امروز بخشی از این سرمایه را در قالب افتخارآفرینی به جامعه و مردم بازمیگردانید.