ربایش کشتی ماهیگیری ایرانی توسط دزدان دریایی سومالی

دزدان دریایی سومالی یک کشتی ماهیگیری ایرانی را با ۲۳ سرنشین ربودند. این شناور ممکن است به پایگاهی برای حملات تجاری تبدیل شود و نگرانی‌ها را افزایش داد.

دزدان دریایی سومالی یک کشتی ماهیگیری ایرانی را با ۲۳ سرنشین ربوده‌اند که ۲۱ نفر از آنان اتباع ایران هستند. مقام‌های امنیت دریایی هشدار داده‌اند که این شناور ممکن است به عنوان پایگاهی برای حملات بعدی علیه کشتی‌های تجاری مورد استفاده قرار گیرد. این اتفاق در شرایطی رخ داده که فعالیت دزدان دریایی در اقیانوس هند مجدداً افزایش یافته و نگرانی‌ها درباره امنیت مسیرهای دریایی به شدت بالا گرفته است.

جزئیات ربایش کشتی آزینی در شمال شرقی سومالی

به گزارش مرکز امنیت دریایی اقیانوس هند، کشتی ماهیگیری آسینی که هدف ربایش قرار گرفته است، در حال نزدیک شدن به یکی از مسیرهای اصلی کشتیرانی تجاری می‌باشد. یک مقام پلیس دریایی در منطقه نیمه‌خودمختار پونتلند سومالی به خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که این کشتی روز پنج‌شنبه هشتم آبان‌ماه در محدوده میان دو شهر ساحلی بندر بیلا و حافون، در شمال شرقی سومالی، ربوده شده است. طبق گفته این مقام انتظامی، تعداد ۱۲ دزد دریایی با تسلط بر کشتی، کنترل آن را به دست گرفته‌اند.

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شناور مذکور حامل ۲۱ خدمه ایرانی و دو محافظ امنیتی سومالیایی بوده است. مرکز امنیت دریایی اقیانوس هند در هشدار روز شنبه خود تأکید کرده که وضعیت سلامت و امنیت خدمه این کشتی همچنان نامشخص باقی مانده است. این مرکز در بیانیه‌ای تازه اعلام کرده که دزدان دریایی ممکن است از کشتی ربوده‌شده به عنوان یک کشتی مادر عمل کنند و یا از آن به عنوان پایگاهی برای پشتیبانی از حملات دزدان دریایی به کشتی‌های تجاری در فواصلی بسیار دورتر از سواحل استفاده نمایند.

افزایش تهدیدات و اختلال در ترانزیت نفت

عملیات دریایی اتحادیه اروپا نیز بررسی این ماجرای ربایش را به طور جدی آغاز کرده است. مرکز امنیت دریایی اقیانوس هند از تمام کشتی‌های حاضر در منطقه خواسته است هوشیاری خود را افزایش دهند و هرگونه فعالیت مشکوک را فوراً گزارش کنند. ربوده شدن کشتی ماهیگیری ایرانی در شرایطی رخ داده است که فعالیت دزدان دریایی سومالی در خلیج عدن و غرب اقیانوس هند بار دیگر روندی افزایشی داشته است.

به گزارش آسوشیتدپرس، تا ماه اوت سال جاری میلادی، دزدان دریایی از ماه آوریل شش کشتی تجاری را ربوده بودند که برخی از این حملات در فاصله‌های قابل توجهی از سواحل سومالی انجام شده است. افزایش دوباره دزدی دریایی در سواحل سومالی، خطر کشتیرانی در این منطقه استراتژیک را بیشتر کرده و امنیت مسیرهای اقتصادی جهانی را با چالش مواجه ساخته است.

این وضعیت در حالی است که منطقه پیش‌تر تحت تأثیر جنگ با جمهوری اسلامی و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل دریایی قرار داشته است. حملات در تنگه هرمز و تهدیدهای شورشیان حوثی یمن، گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی، علیه کشتی‌های مرتبط با عربستان سعودی در مسیر باب‌المندب، جابه‌جایی نفت به بازارهای جهانی را با مشکلات بیشتری روبه‌رو کرده است. این اختلالات منجر به طولانی‌تر شدن مسیر سفر کشتی‌ها و افزایش چشمگیر هزینه حمل‌ونقل نفت شده است.

آسوشیتدپرس در گزارشی در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که تغییر مسیر برخی محموله‌های نفتی به دور قاره آفریقا، زمان سفر آن‌ها را تا یک ماه افزایش داده و نرخ اجاره روزانه برخی نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز به یک میلیون دلار رسیده است. این افزایش هزینه‌ها نشان‌دهنده تأثیر مستقیم ناامنی‌های دریایی بر اقتصاد جهانی و قیمت تمام‌شده انرژی در بازارهای بین‌المللی است.