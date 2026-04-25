ربات راهنمای R1 در کاخ ماداما تورین: گامی نوین در گردشگری هوشمند

ایتالیا از ربات R1 برای کاهش ازدحام و بهبود تجربه بازدید از کاخ ماداما در تورین استفاده می‌کند. این ربات با هوش مصنوعی و حسگرهای پیشرفته، آثار هنری را توضیح می‌دهد و به بازدیدکنندگان در عبور از راهروها کمک می‌کند. همزمان، رضا پهلوی در برلین مورد حمله قرار گرفت.

ایتالیا در راستای به‌روزرسانی و بهبود تجربه بازدید از بناهای تاریخی و فرهنگی خود، گامی نوآورانه را در کاخ ماداما واقع در شهر تورین برداشته است.

این گام، به‌کارگیری یک ربات راهنمای پیشرفته به نام R1 است که به‌طور آزمایشی برای کاهش ازدحام و ارتقای دسترسی بازدیدکنندگان به آثار هنری ارزشمند و چندصد ساله این کاخ به کار گرفته شده است. این پروژه، که با بودجه‌ای معادل ۴ میلیون یورو از سوی اتحادیه اروپا و در چارچوب برنامه «دیجیتال اروپا» تامین شده، با همکاری نهادهای علمی و صنعتی برجسته‌ای نظیر دانشگاه جنوا و شرکت رابرت بوش GmbH به اجرا درآمده است.

ربات R1 با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین هوش مصنوعی و سیستم‌های ناوبری پیشرفته، قادر است با سرعتی بالغ بر ۱.۵ متر بر ثانیه در محیط کاخ حرکت کند و به طور خودکار مسیر خود را تنظیم نماید. این ربات نه تنها می‌تواند آثار هنری را برای بازدیدکنندگان توضیح دهد، بلکه در عبور از راهروهای باریک و پرتردد کاخ نیز به آنها یاری رساند.

حسگرها و دوربین‌های تعبیه شده در R1 به آن امکان می‌دهند تا موانع را شناسایی کرده و به صورت آنی مسیر خود را اصلاح کند. در صورت نیاز، ربات می‌تواند با بازتنظیم نقشه محیط اطراف، جهت‌گیری خود را به طور دقیق انجام دهد. این ویژگی‌ها، R1 را به یک راهنمای قابل اعتماد و کارآمد در محیط‌های پیچیده و تاریخی تبدیل کرده است.

اجرای این طرح آزمایشی از اواخر ماه مارس آغاز شده و به مدت تقریبی شش هفته ادامه خواهد داشت. هدف اصلی از به‌کارگیری این ربات، پشتیبانی از کارکنان کاخ و افزایش کارایی آنها، به ویژه در ساعات اوج شلوغی است. مسئولان موزه تاکید دارند که R1 به هیچ وجه جایگزین راهنمایان انسانی نخواهد شد، بلکه به عنوان یک ابزار کمکی برای بهبود تجربه بازدیدکنندگان و تسهیل دسترسی به آثار هنری به کار گرفته می‌شود.

در ساعات شلوغی، شمار بازدیدکنندگان می‌تواند تا حدود ۳۰ درصد افزایش یابد و ربات R1 می‌تواند به طور موثری به مدیریت این ازدحام کمک کند. بازخوردهای اولیه دریافتی از عموم مردم بسیار مثبت بوده است. بیش از ۸۰ درصد از کاربرانی که با این ربات تعامل داشته‌اند، از تجربه خود ابراز رضایت کرده‌اند و آن را مفید و جذاب توصیف کرده‌اند.

با این حال، برخی از بازدیدکنندگان هنوز با نحوه تعامل با این دستگاه آشنایی کامل ندارند و برای دریافت توضیحات مفصل و تخصصی، همچنان راهنمایان انسانی را ترجیح می‌دهند. این نشان می‌دهد که آموزش و اطلاع‌رسانی به بازدیدکنندگان در مورد نحوه استفاده از ربات R1، از اهمیت بالایی برخوردار است. در کنار این نوآوری در حوزه گردشگری و فناوری، اخباری دیگر نیز در رسانه‌ها منتشر شده است.

رضا پهلوی، پس از برگزاری یک نشست خبری در شهر برلین و در جریان انتقاد از توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا، مورد حمله قرار گرفت. در این حادثه، فردی ناشناس با پرتاب مایعی قرمز رنگ به سمت او، قصد برهم زدن سخنرانی او را داشت. این اقدام، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان هواداران و منتقدان رضا پهلوی برانگیخت و نگرانی‌ها در مورد امنیت او را افزایش داد.

پلیس برلین تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کرده و تلاش می‌کند تا عامل یا عاملان این حمله را شناسایی و دستگیر کند. این دو خبر، نشان‌دهنده تنوع رویدادهای جاری در جهان و ایران است. از یک سو، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه فناوری و به‌کارگیری رباتیک در صنعت گردشگری هستیم و از سوی دیگر، با چالش‌های سیاسی و امنیتی مواجه هستیم که نیازمند توجه و بررسی دقیق هستند





