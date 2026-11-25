پس از نقض رای دیوان عالی کشور، شعبه هم‌عرض دادگاه کیفری استان تهران با استناد به شهادت دو کودک و گزارش پزشکی قانونی، حکم اعدام صادر کرد.

پرونده جنایی مطرح شده در شعبه 11 دادگاه کیفری استان تهران ، سه سال پیش با شکایت پسربچه‌ای آغاز شد که مدعی تجاوز یک کارگر به خود بود. این در حالی است که دو کودک دیگر نیز هم‌زمان با شاکی، وقایع را تایید کرده‌اند. پس از طی مراحل دادرسی و نقض رای اولیه توسط دیوان عالی کشور ، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع داده شد و سرانجام صبح روز گذشته حکم نهایی صادر گردید.

روند دادرسی و واکنش دیوان عالی کشور

شروع این روند قضایی سه سال پیش با ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان تهران بود. در مرحله اول، قضات شعبه 11 با توجه به ادعای شاکی و شهادت هم‌سن و سالان او، حکم اعدام را برای متهم صادر کردند. این حکم مورد اعتراض قرار گرفت و دیوان عالی کشور آن را نقض کرد. پس از این نقض، پرونده برای بررسی مجدد به شعبه هم‌عرض فرستاده شد تا متهم بار دیگر احضار گردد.

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در تحقیقات جدید، متهم همچنان انکار کرد که تعرضی انجام داده باشد. با این حال، دادگاه با تکیه بر شواهد عینی و شهادت‌های مستقیم، به بررسی مجدد جزئیات پرونده پرداخت. این تکرار روند دادرسی نشان‌دهنده حساسیت بالای قضات بر احراز احکام سنگین کیفری است.

روایت دقیق شاکی و شاهدان در دادگاه

پسربچه که اکنون کمی بزرگ‌تر شده است، در ابتدای جلسه توضیح داد که صبح روز گذشته در باغ دایی‌اش در ورامین حضور داشته است. او همراه دو کودک دیگر فامیل بازی می‌کرد که متهم که کارگر باغ مجاور بود، آن‌ها را صدا زد. مرد کارگر ادعا کرد در باغش سگ‌های شکاری دارد که ممکن است قلاده‌شان را رها کنند و به کودکان آسیب بزنند.

متهم از کودکان خواست برای تماشا به باغ کناری بروند. کودکان به درخواست او تن دادند و سگ‌ها را دیدند. در همین حین، کارگر پسربچه را به انباری برد و تحت عنوان غذا دادن به سگ‌ها، کودک را به اتاقکی کشاند و به او تجاوز کرد. شاکی افزود که پس از بازگشت به جمع دوستانش، به دلیل ترس شدید و درد، درخواست بازگشت سریع به خانه را داشت.

تاییدیه پزشکی قانونی و شهادت مادر

مادر کودک در جایگاه حاضر شد و روایت خود را ارائه داد. او بیان کرد که پس از بازگشت به خانه، پسر فامیل خود را به حمام برد و هنگام شستشو از او پرسید چه اتفاقی افتاده است. کودک شرح ماجرا را تعریف کرد و مادر بلافاصله شوهرش را در جریان گذاشت. آن‌ها شکایت کردند و به پزشکی قانونی مراجعه نمودند.

گزارش پزشکی قانونی تایید کرد که به کودک آسیب وارد شده است. مادر تاکید کرد که به دلیل استحمام کودک قبل از مراجعه به مرکز پزشکی، ترشحاتی روی بدن او یافت نشد، اما گزارش آسیب‌شناسی معتبر است. وی همچنین اشاره کرد که دو کودک دیگر تایید کرده‌اند که کارگر، پسرشان را برای چند دقیقه به انباری برده است.

انکار متهم و واکنش قاضی به ادعاهای او

متهم در نهایت در دادگاه حاضر شد و اعلام کرد که اتهام را قبول ندارد. او مدعی شد که دایی کودک با او مشکل دارد و می‌خواهند انتقام بگیرند. متهم گفت کودک برای دیدن سگ آمده بود و چون راهش نداده، این اتهام را زده است. قاضی بلافاصله یادآور شد که شکایت از طرف دایی نیست، بلکه پدر کودک شکایت کرده است.

قاضی با استناد به منطق، پرسید چرا پدر باید کودک خود را در معرض قضاوت دیگران قرار دهد؟ همچنین از متهم پرسید چرا دو کودک دیگر تایید کرده‌اند که او شاکی را با خود برده است. با وجود انکارهای متهم، مجموع شواهد شامل شهادت سه کودک و گزارش پزشکی قانونی، پایه و اساس رای دادگاه را تشکیل داد.