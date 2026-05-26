در این متن، به بررسی رایگانشدن حملونقل عمومی در شهر تهران و چالشهای اقتصادی و اجتماعی آن پرداخته شده است. همچنین، راهکارهایی برای موفقیت این طرح ارائه شده است.
در دوره جنگ 40 روزه و پس از آن، حملونقل عمومی شهر تهران رایگان شد. در حال حاضر، طرحی در شورای شهر تهران مطرح شده است که رایگانشدن مترو را به مجموعهای از تخفیفها که از گذشته نیز وجود داشته است بازمیگرداند.
برخی منتقد طرح رایگانشدن مترو و نگران تأمین منابع مالی آن هستند. طرح رایگانشدن مترو میتواند با اقدامات مکمل تنبیهی و تشویقی برای هدایت رفتار حملونقلی شهروندان و کاربران شهر، اثربخش باشد. این اقدامات شامل سیاست انجماد پارکینگی، سیاست رژیم خیابان، سیاست عوارض تردد، سیاست هاب حملونقلی و اتصال مدهای حملونقلی میشوند. با این حال، رویکرد حامیان گرانسازی تهران نگرانی برای منابع مالی نیست و به دنبال اخراج فقرا از شهر تهران هستند
