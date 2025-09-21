مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران از رایگان شدن تردد دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و اساتید خبر داد و به برنامه‌های توسعه‌ای و ورود قطارهای ملی جدید اشاره کرد.

مسعود لطفی روز یکشنبه اظهار داشت: با توجه به رایگان شدن تردد دانش‌آموزان ، دانشجویان ، معلمان و اساتید با مترو در شهر تهران ، این تصمیم با هدف مدیریت ترافیک و استقبال از دانش‌آموزان و دانشجویان در مهرماه اتخاذ شده است. وی افزود: در حال حاضر، حدود سه میلیون ظرفیت برای تردد شهروندان تهران ی در مترو وجود دارد، اما براساس آخرین آمارها، حدود ۱.۵ میلیون ظرفیت از این ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می‌شود.

لطفی از شهروندان درخواست کرد به منظور جلوگیری از ازدحام در مترو، در ساعات غیرپیک از مترو استفاده کنند، زیرا بیشترین ازدحام در ساعات اوج تردد اتفاق می‌افتد. مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه خاطرنشان کرد: در ساعات غیرپیک فضای مناسبی برای نشستن مسافران در مترو وجود دارد؛ بنابراین، مسافران برای تردد با مترو برنامه‌ریزی کنند تا با ساعات اوج تردد تداخلی نداشته و راحت‌تر به مقصد نهایی خود برسند. وی ادامه داد: با توجه به شناور شدن ساعات کاری از ساعت ۷ تا ۹ صبح، حتی پیش‌بینی می‌شود از حجم ازدحام جمعیت در ساعات پیک مترو نیز کاسته شود. وی همچنین از ورود دو رام قطار ملی به ناوگان متروی تهران در ماه مهر خبر داد و اعلام کرد: طبق وعده، تا پایان امسال نیز دو رام قطار دیگر وارد این کلانشهر خواهد شد که با این اقدام، برخی از عقب‌ماندگی‌ها در حوزه حمل و نقل عمومی پایتخت برطرف خواهد شد. در ادامه، مدیرعامل مترو به بررسی وضعیت موجود و برنامه‌های آتی این شرکت پرداخت. وی با اشاره به اهمیت گسترش ناوگان و بهبود خدمات، از تلاش برای افزایش رضایتمندی مسافران خبر داد. لطفی همچنین بر لزوم توجه به ایمنی و امنیت مسافران تاکید کرد و گفت: ایمنی اولویت اصلی ما است و تمام تلاش خود را برای حفظ سلامت و امنیت شهروندان به کار خواهیم گرفت. وی همچنین به برنامه‌های توسعه‌ای مترو اشاره کرد و افزود: در حال حاضر، پروژه‌های متعددی در دست اجرا داریم که با تکمیل آن‌ها، شاهد بهبود چشمگیری در خدمات‌رسانی مترو خواهیم بود. این پروژه‌ها شامل توسعه خطوط، افزایش تعداد ایستگاه‌ها و نوسازی ناوگان می‌شود. همچنین، وی به اهمیت همکاری با سایر نهادها و سازمان‌ها برای توسعه حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: برای رسیدن به اهداف خود، نیازمند همکاری و هماهنگی با سایر دستگاه‌ها هستیم. ما با شهرداری، شورای شهر و سایر سازمان‌های مرتبط، همکاری نزدیکی داریم تا بتوانیم خدمات بهتری را به شهروندان ارائه دهیم. در پایان، لطفی بر ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین در بهبود خدمات مترو تاکید کرد و گفت: ما به دنبال استفاده از فناوری‌های روز دنیا برای ارتقای خدمات مترو هستیم. این شامل استفاده از سیستم‌های هوشمند، اپلیکیشن‌های موبایل و سایر فناوری‌های نوین می‌شود. این تلاش‌ها در راستای ارائه خدمات بهتر، کاهش ترافیک و افزایش رضایتمندی مسافران انجام می‌شود. متروی تهران با این اقدامات در تلاش است تا نقش مهمی در تسهیل رفت و آمد شهروندان و کاهش آلودگی هوا ایفا کند





مترو تهران دانش‌آموزان دانشجویان رایگان قطار ملی

