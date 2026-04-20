وزیر کشور پاکستان و سفیر ایران در اسلام‌آباد پیرامون تقویت روابط دوجانبه و تحولات حساس منطقه‌ای گفتگو کردند، در حالی که تهران از عدم تمایل خود برای دور دوم مذاکرات با آمریکا خبر داد.

در دیداری که با حضور مقامات ارشد انتظامی و امنیتی پاکستان از جمله فرماندهان پلیس پایتخت این کشور برگزار شد، محورهای اصلی گفتگو بر مدار تحولات پیچیده منطقه‌ای و بررسی ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه متمرکز بود. به گزارش منابع خبری، محسن نقوی ، وزیر کشور پاکستان، در این نشست ضمن تشریح دستاوردهای کلان سفر اخیر خود به ایران که با همراهی فرمانده ارتش پاکستان صورت گرفته بود، بر اهمیت راهبردی روابط میان دو همسایه تاکید کرد.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه ضمن استقبال از رویکردهای سازنده اسلام‌آباد، از تلاش‌های صادقانه دولت پاکستان برای کاهش تنش‌های موجود در منطقه و برقراری ثبات پایدار قدردانی کرد. طرفین در این گفت‌وگوها بار دیگر بر پیوندهای عمیق تاریخی، مذهبی و برادرانه میان دو ملت صحه گذاشته و ضرورت بهره‌گیری حداکثری از ابزارهای دیپلماتیک برای تحکیم امنیت منطقه را مورد بازخوانی قرار دادند. در بخش دیگری از این مذاکرات، مقامات پاکستانی اعلام کردند که اسلام‌آباد در راستای مسئولیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خود، اقدامات لازم برای مدیریت بحران و تسهیل هرگونه روند گفتگو در آینده را در دستور کار قرار داده است. پاکستان بار دیگر تصریح کرد که همچنان به سیاست بنیادین خود مبنی بر حمایت از صلح، ترویج گفت‌وگوهای سازنده و کاهش تصاعد تنش‌ها پایبند است. با این حال، فضای حاکم بر این دیدارها تحت تاثیر مواضع صریح تهران قرار گرفت؛ به طوری که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست خبری روز جاری خود، ضمن اشاره به نقض آتش‌بس از سوی طرف آمریکایی در جریان وقایع اخیر پیرامون یک کشتی ایرانی، اعلام کرد که تهران در مقطع فعلی برنامه‌ای برای شرکت در دور دوم مذاکرات با آمریکا در اسلام‌آباد ندارد. این موضع‌گیری نشان‌دهنده تغییر موازنه در انتظارات دیپلماتیک منطقه‌ای است که تحلیلگران سیاسی آن را واکنشی به رفتارهای غیرسازنده واشینگتن می‌دانند. تحرکات دیپلماتیک اخیر پاکستان که شامل دیدارهای فشرده محسن نقوی با نمایندگان کشورهای مختلف، از جمله سفیر آمریکا در اسلام‌آباد است، گویای آن است که اسلام‌آباد در پی ایفای نقشی میانجی‌گرانه در معادلات پرآشوب خاورمیانه است. اگرچه پاکستان تلاش دارد با ایجاد کانال‌های ارتباطی میان بازیگران اصلی، از گسترش دامنه تنش‌ها جلوگیری کند، اما شرایط میدانی و بدبینی تهران نسبت به تعهدات طرف غربی، مسیر این میانجی‌گری را با دشواری‌هایی روبرو کرده است. با وجود این، روابط ایران و پاکستان به عنوان دو قدرت همسایه که دارای مرزهای طولانی و منافع امنیتی مشترک هستند، فراتر از این تحولات مقطعی باقی مانده و دو طرف همچنان بر حفظ کانال‌های باز دیپلماتیک برای مدیریت چالش‌های مشترک تاکید دارند. در پایان این دور از گفتگوها، طرفین بر لزوم تداوم رایزنی‌های سطح بالا برای پاسخ به نیازهای امنیتی منطقه و مقابله با تهدیدات مشترک توافق کردند و مقرر شد که هماهنگی‌ها میان دستگاه‌های مربوطه همچنان با قوت ادامه یابد تا بتوان از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای صلح و ثبات در محیط پیرامونی استفاده کرد





