وزیر امور خارجه ایران در تماس‌های تلفنی جداگانه با همتایان چینی و ژاپنی خود، ضمن بررسی آخرین تحولات منطقه‌ای، بر لزوم مسئولیت‌پذیری در کاهش تنش‌ها و اهمیت رویکرد دیپلماتیک تأکید کرد. پکن و توکیو نیز آمادگی خود را برای ایفای نقش در این زمینه اعلام داشتند.

در راستای تشدید رایزنی‌های دیپلماتیک و تلاش برای مدیریت تحولات پیچیده منطقه، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ، دکتر سید عباس عراقچی، در دو تماس تلفنی جداگانه با همتایان خود در پکن و توکیو، آخرین تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار داد. این گفتگوها که در فضایی سازنده و با هدف کاهش تنش و جلوگیری از وخامت اوضاع صورت گرفت، بر اهمیت نقش‌آفرینی مشترک و رویکرد مسئولانه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید داشت.

در گفت‌وگوی تلفنی با وانگ یی، وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، دکتر عراقچی ضمن اشاره به برخی تحولات میدانی و دیپلماتیک، مواضع و اقدامات تحریک‌آمیز برخی طرف‌ها در منطقه، به ویژه در خلیج فارس و تنگه هرمز را مورد انتقاد قرار داد. وی تصریح کرد که تداوم چنین رویکردهایی می‌تواند پیامدهای ناخواسته‌ای را به دنبال داشته و اوضاع را بیش از پیش پیچیده کند. عراقچی در این بخش از سخنان خود، از موضع‌گیری مسئولانه و سازنده چین و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد در قبال برخی قطعنامه‌های پیشنهادی قدردانی کرد و این رویکرد را در جلوگیری از تشدید تنش‌ها و حفظ ثبات منطقه‌ای مؤثر دانست. وانگ یی، وزیر امور خارجه چین، در این گفت‌وگوی تلفنی، با ابراز همدردی و تمجید از مقاومت مردم ایران در دوران دشوار جنگ، آمادگی کشورش را برای ایفای نقش سازنده در پیشبرد دیپلماسی و کمک به پایان دادن به تنش‌های موجود اعلام کرد. وی بر اهمیت همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در راستای تحقق صلح و ثبات در منطقه تأکید نمود. در ادامه رایزنی‌ها، دکتر عراقچی با توشیمیتسو موتگی، وزیر امور خارجه ژاپن، نیز به صورت تلفنی گفت‌وگو کرد. در این مکالمه، وزیر امور خارجه ایران مجدداً بر این نکته تأکید کرد که ناامنی در منطقه، به ویژه در تنگه راهبردی هرمز، پیامد مستقیم جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی از سوی برخی قدرت‌ها علیه ایران است. وی خاطرنشان ساخت که لازم است همه کشورها با اتخاذ رویکردی مسئولانه و مبتنی بر درک صحیح واقعیت‌ها، از پیچیده‌تر شدن اوضاع جلوگیری کرده و در جهت ایجاد ثبات و امنیت پایدار گام بردارند. وزیر خارجه ژاپن نیز با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت موجود در منطقه، آمادگی کشورش را برای همکاری با ایران و سایر طرف‌ها به منظور کاهش تنش‌ها و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک اعلام داشت. وی ضمن تأکید بر اهمیت امنیت کشتیرانی در آب‌های بین‌المللی، بر لزوم خویشتن‌داری و پرهیز از اقدامات تنش‌زا تأکید کرد. این تماس‌های تلفنی در حالی صورت می‌گیرد که منطقه با تحولات میدانی و تنش‌های دیپلماتیک متعددی روبروست. تحولات در سوریه، به ویژه در منطقه قنیطره، و همچنین تشدید تنش‌ها در آب‌های خلیج فارس، بر حساسیت شرایط افزوده است. در همین راستا، اظهارات محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، مبنی بر اشتراک منافع حیاتی ایران و لبنان و هشدار او به آمریکا در خصوص تکرار اشتباهات گذشته، بیانگر موضع قاطع ایران در دفاع از متحدان منطقه‌ای و مقابله با مداخلات خارجی است. گزارش‌هایی مبنی بر یورش نظامیان اسرائیل به جنوب سوریه و انجام بازرسی‌ها و حفاری‌های مشکوک در منطقه قنیطره نیز بر پیچیدگی اوضاع امنیتی منطقه افزوده و نیاز به هوشیاری و هماهنگی منطقه‌ای را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در چنین شرایطی، گفتگوهای دیپلماتیک ایران با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای، گامی مهم در جهت مدیریت بحران و تلاش برای دستیابی به راه‌حل‌های پایدار محسوب می‌شود





aa_persian / 🏆 11. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines