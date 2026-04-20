رئیسجمهور مصر در دیدار با فرستاده ویژه دونالد ترامپ، ضمن تأکید بر تقویت مناسبات استراتژیک، بر لزوم پایان دادن به بحران سودان و حمایت از آتشبس در لبنان از طریق مکانیسمهای دیپلماتیک تأکید کرد.
عبدالفتاح السیسی ، رئیسجمهور مصر، در دیداری رسمی در قاهره با هیئت عالیرتبه آمریکایی به سرپرستی مسعد بولس، فرستاده ویژه دونالد ترامپ در امور کشورهای عربی و آفریقایی، پیرامون ابعاد استراتژیک مناسبات دوجانبه و بحرانهای منطقهای به بحث و تبادلنظر پرداخت. در این نشست که با حضور مقامات ارشد امنیتی و دیپلماتیک از جمله وزیر امور خارجه و رئیس سازمان اطلاعات مصر برگزار شد، بر اهمیت توسعه همکاریهای راهبردی میان قاهره و واشنگتن تأکید ویژهای شد.
السیسی با اشاره به شتاب گرفتن تعاملات دوجانبه در ماههای اخیر، بر ضرورت تداوم این روند برای تأمین ثبات در منطقه خاورمیانه و آفریقا تصریح کرد. محور اصلی مذاکرات بر بحران سودان متمرکز بود که در حال حاضر به یکی از پیچیدهترین چالشهای امنیتی در قاره آفریقا بدل شده است. رئیسجمهور مصر در این زمینه ضمن تأکید بر لزوم حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سودان، هرگونه مداخله خارجی را که منجر به تضعیف نهادهای دولتی و ایجاد خلأ سیاسی شود، به شدت تقبیح کرد. وی با یادآوری مشارکت فعال قاهره در مکانیسم چهارجانبه، خواستار همافزایی بیشتر جامعه بینالمللی برای توقف فوری جنگ و کاهش آلام ملت سودان شد. در همین راستا، استقبال السیسی از تعهدات مالی بینالمللی جهت تأمین نیازهای بشردوستانه، نشاندهنده اولویتبندی مصر بر حل بحران انسانی در کنار تلاشهای دیپلماتیک است. مسعد بولس نیز ضمن ستایش از مواضع اصولی قاهره در قبال منازعات منطقهای، بر تمایل کاخ سفید برای هماهنگی تنگاتنگ با مصر به منظور دستیابی به راهکارهای مسالمتآمیز تأکید ورزید. وی نقش مصر در مکانیسم چهارجانبه را حیاتی توصیف کرد و آن را عاملی کلیدی در پیشبرد فرآیندهای سیاسی دانست. علاوه بر بحران سودان، موضوع حساس لبنان نیز از دیگر مباحث کلیدی این دیدار بود. السیسی با قدردانی از ابتکارات اخیر برای برقراری آتشبس در لبنان، بر ضرورت توقف تنشها و جلوگیری از گسترش درگیریها تأکید کرد. این دیدار نشاندهنده عمق همکاریهای امنیتی و سیاسی میان دو کشور است که با هدف ایجاد ثبات پایدار در محیطی متلاطم انجام میگیرد. مکانیسم چهارجانبه که متشکل از آمریکا، عربستان، امارات و مصر است، اکنون به عنوان بستری اصلی برای میانجیگری در منازعات منطقهای شناخته میشود و انتظار میرود خروجی این نشستها به تحرکات دیپلماتیک مؤثرتری در آینده نزدیک منجر گردد. تحکیم این پیوندها میتواند به گذار از بنبستهای سیاسی کنونی و زمینهسازی برای تشکیل دولتهای مدنی در مناطق تحت بحران کمک شایانی کند
