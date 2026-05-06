بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه مصر، در دیدار با مقام ارشد کانادایی بر لزوم توقف تجاوزات رژیم صهیونیستی، ایجاد مدیریت داخلی برای غزه و حمایت از مذاکرات آمریکا و ایران جهت کاهش تنش‌های منطقه‌ای تأکید کرد.

در جریان یک دیدار دیپلماتیک بسیار مهم و استراتژیک، بدر عبدالعاطی، وزیر امور خارجه جمهوری عربی مصر ، با دیوید موریسون، مشاور ارشد نخست‌وزیر کانادا ، به گفتگو پرداخت تا در مورد بحران‌های جاری در خاورمیانه و راهکارهای کاهش تنش‌های منطقه‌ای تبادل نظر کنند.

عبدالعاطی در این نشست با اشاره به جایگاه تاریخی و نقش کلیدی کشورش در میانجی‌گری‌های منطقه‌ای، بر این نکته تأکید کرد که در شرایط حساس فعلی، تنها راهکار پایدار برای جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و رسیدن به یک آرامش نسبی، اولویت بخشیدن به مسیرهای دیپلماتیک و گفتگوهای سازنده است. وی تصریح کرد که رویکردهای نظامی و سخت‌افزاری تنها منجر به پیچیده‌تر شدن بحران‌ها می‌شوند و جامعه جهانی باید برای یافتن راهکارهای سیاسی که مورد پذیرش تمامی طرف‌های درگیر باشد، تلاش مضاعفی به کار بندد.

این دیدار در حالی صورت گرفت که منطقه با بی‌ثباتی‌های گسترده‌ای روبروست و مصر به عنوان یکی از بازیگران اصلی، درصدد است تا از طریق تعامل با کشورهای غربی از جمله کانادا، فشار بین‌المللی برای توقف خشونت‌ها را افزایش دهد. یکی از محورهای اصلی و پرتنش این گفتگوها، وضعیت وخیم نوار غزه و کرانه باختری بود.

وزیر امور خارجه مصر با محکومیت شدید و بی‌پرده اقدامات رژیم صهیونیستی، مخالفت قاطع قاهره را با تداوم تجاوزات این رژیم در کرانه باختری ابراز داشت و خواستار توقف فوری عملیات‌های نظامی شد. او با نگاهی به آینده مدیریت این منطقه، بر اهمیت حیاتی آغاز به کار کمیته ملی مدیریت نوار غزه تأکید کرد و خاطرنشان ساخت که این کمیته باید از درون خود منطقه و با مشارکت فعال فلسطینیان شکل بگیرد تا مشروعیت لازم برای بازسازی و اداره امور اجرایی را داشته باشد.

علاوه بر این، عبدالعاطی استقرار سریع نیروهای بین‌المللی حفظ آتش‌بس را به عنوان یک ضرورت امنیتی مطرح کرد. به باور وی، حضور نیروهای صلح‌بان بین‌المللی می‌تواند فضای امنیتی لازم را برای حمایت از مرحله انتقالی فراهم آورد و مانع از بروز درگیری‌های پراکنده شود تا بدین ترتیب، کمک‌های بشردوستانه به طور گسترده‌تر توزیع شده و زیرساخت‌های تخریب شده بازسازی گردند. در بخش دیگری از این نشست، موضوعات کلان‌تر سیاسی و روابط بین‌المللی مورد بحث قرار گرفت.

وزیر امور خارجه مصر با اعلام حمایت صریح کشورش از روند مذاکرات میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران، این مسیر را راهکاری کلیدی برای کاهش تنش‌ها در سطح کلان خاورمیانه دانست. وی استدلال کرد که بازگشت به میز مذاکره میان این دو قدرت می‌تواند منجر به پیشبرد راهکارهای سیاسی به دور از درگیری‌های نظامی شود و در نهایت به نفع ثبات جهانی باشد.

عبدالعاطی همچنین به موضوع آزادی دریانوردی بین‌المللی اشاره کرد و تأکید نمود که هرگونه تنش در آب‌های منطقه، به ویژه در خلیج فارس، تهدیدی برای تجارت جهانی و امنیت انرژی است. او خواستار توجه ویژه به دغدغه‌های امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس شد تا محیطی امن برای رشد اقتصادی و سیاسی فراهم شود. این رویکرد نشان‌دهنده تلاش مصر برای ایجاد یک شبکه امنیتی جامع در منطقه است که در آن منافع کشورهای محلی و جهانی با هم همسو شوند.

در نهایت، طرفین در این دیدار به بررسی مناسبات دوجانبه مصر و کانادا پرداختند و بر لزوم تقویت روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور تأکید کردند. مقام ارشد کانادایی در پاسخ به دیدگاه‌های مطرح شده، با ابراز قدردانی عمیق از نقش فعال و سازنده مصر در حمایت از ثبات منطقه‌ای، تلاش‌های قاهره در مدیریت بحران‌ها و تقویت مسیرهای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را ستود.

وی اذعان داشت که کانادا مصر را به عنوان یک شریک قابل اعتماد در خاورمیانه می‌بیند و آماده است تا در راستای اهداف مشترک برای برقراری صلح و عدالت در منطقه، همکاری‌های خود را گسترش دهد. این دیدار با توافق بر سر ادامه رایزنی‌ها برای رسیدن به نتایج ملموس در زمینه صلح پایدار در فلسطین و کاهش تنش‌های بین‌المللی به پایان رسید و نشان داد که کشورهای مختلف علی‌رغم تفاوت‌های ساختاری، در مورد ضرورت دیپلماسی برای نجات منطقه از ورطه جنگ‌های گسترده اتفاق نظر دارند





