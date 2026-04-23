رایدی که با بنلی شروع شد و با NS200 تمام شد

جنگ و مشکلات اقتصادی، زندگی عشقموتورهای تهران را دگرگون کرده است. بسیاری از آنها مجبور به فروش موتورهای پرقدرت خود و جایگزینی آنها با مدلهای ارزانتر شدهاند تا بتوانند هزینههای زندگی را تامین کنند.
بنفشه سامگیس-قرار بود 80 عشق موتور تهران ، روز جمعه بروند « راید » و با « بِنِلی» 250 سیسی جفت سیلندر خوشگلشان، حاشیه شرق به غرب اتوبان همت ویراژ بدهند و تلافی 50 روز استارت نخوردن موتور را در بیاورند .
به گزارش اعتماد، آخرین راید، صبح جمعه 8 اسفند پارسال بود . جنگ که شروع شد، هیچ نمیدانستند که قرار است موتورها، 50 روز کنج پارکینگها خاک بخورد . فکر میکردند این نوبت هم مثل جنگ 12 روزه است و زود تمام میشود .
فکر میکردند مثل جنگ 12 روزه، تنِ تهران فقط کمی میلرزد و به خودشان دلداری میدادند که مثل جنگ 12روزه، میشود حوالی نیمه شب به دل خیابانهای تاریک زد و یکی دو ساعت در اتوبانهای شمالی و جنوبی تاب خورد و بیحوصلگیهای جنگ را کفِ خیابانهای خالی شهرِ خسته رها کرد و به خانه برگشت.
وقتی فرودگاه مهرآباد با بمب و موشکی که مثل قطرههای باران به سرش میریخت، ترکید و شب شهر ری و شهران و کوهک و اقدسیه، از آتش انفجار پالایشگاه و انبارهای نفت، روز شد و روی آسمان تهران، از دود شعله جنگ، سیاه شد و آوار خانهها در شمال و جنوب و شرق و غرب شهر، مثل تاول کف خیابانها نشست، عشق موتورها، با قدمهای غمگین رفتند کنار چرخهای موتورشان نشستند و به تن « بنلی » دست کشیدند و سوییچ موتور را انداختند گوشه کشو ..... جنگ ترس دارد .
علاوه بر ترس از انفجار و آوار، بزرگترین ترس جنگ، فقری است که سایه به سایهاش میآید و مثل مسافری راه گم کرده، به خیلی از خانهها سرک میکشد تا ماوایی پیدا کند . در این 50 روز، فقر در خانه خیلی از عشق موتورهای تهران جاگیر شد و روز جمعه که بعد از 50 روز همدیگر را دیدند در همان قرارگاه همیشگی، فهمیدند جنگ چه به سرشان آورده است .
وقتی همگی، صف ایستادند تا راید را استارت بزنند، جای خیلی از موتورها، همان بنلیهای 250 سیسی جفتسیلندر خوشگل خالی بود . صاحب موتور، همان رفیق قدیمی خودشان بود ولی موتورش، موتورخوشگلش، حالا شده بود یک اِناِس200؛ از همینهایی که کف خیابانها، بار و مسافر اینطرف و آنطرف میبرد . نیازی به حرف و توضیح اضافی نبود.
زندگی، حتی زیر سایه جنگ هم خرج داشت و چرتکه، حتی سریعتر از روزگار صلح مهره میانداخت؛ خیلی از عشق موتورها، کاسب بازار بودند و موتورشان را با مدل پایینتر تاخت زده بودند تا چکهای عقب افتادهشان را پاس کنند . خیلی از عشق موتورها، کارگر و کارمند مغازه و شرکت خصوصی بودند و به دلیل کسادی بازار و بیپولی کارفرما، اخراج شده بودند .
خیلیهایشان، کارگر کارخانههایی بودند که یا با ترکش بمب و موشک، منفجر شده بود، یا به دلیل کمبود مواد اولیه، خط تولیدش را بسته بود و این جمله « تعطیل تا اطلاع ثانوی » زمختترین لقمهای بود که باید از گلوی عشق موتورهای اخراجی پایین میرفت . برای اینها، پول اضافهای که از تبدیل « بنلی » به یک همخانواده کم جانتر ماند، شد اجاره خانه و نان و روغن .
صبح جمعه، صف کشیدن این همه موتور کهنهای که نای تکچرخ هم نداشت، همان اول وقت، گوشههای چشم همه رایدرها را کشید پایین . تا قبل از جمعه، هر کدامشان فکر میکرد وضع خودش از همه درامتر است .
حوالی عصر جمعه که راید آن همه موتورسیکلت لنگان تمام شد و هر کدام، فرمان موتورش را کج کرد سمت خانهاش، در مسیر برگشت، پشت سرشان را هم نگاه نکردند و هیجانی که پنجشنبه شب و چند ساعت پیش از راید، خواب از سرشان پرانده بود، دود شد و گم شد . عصر جمعه، همه آن 80 عشق موتور، میدانستند معاوضه بنلی 250 سیسی برای اجاره خانه و سیر کردن شکم خانواده، چه به سر آدم میآورد .
فروختن « بنلی » برای جور کردن خرج زندگی، از آن زخمهایی است که تا آخر عمر جوش نمیخورد؛ بنلی 250 سیسی جفت سیلندر با آن تنِ پر از عضله و شتاب مغرورانه و توان یک نفس دویدنش تا بالای 180 کیلومتر در ساعت کجا و اِناِس200 نحیفِ در ظاهر خوش ریخت که عقربه سرعتش، با زور و التماس و تهدید تا 150 کیلومتر هم نمیرسد کجا ؟ روز جمعه، هیچ کدام از رایدرها، حتی آنهایی که به قیمت گرسنگی و حذف ضروریترینها، بنلیشان را با چنگ و دندان حفظ کرده بودند، حرفی برای دلداری و همدردی نداشتند .
کدام دلداری و همدردی وقتی قصه روزگار همهشان با یک جوهر نوشته شده بود ؟ علیرضا یک عشق موتور است؛ از آن عشق موتورهای تیر که 30 سال در جادههای سوئد و آلمان و ترکیه و فیلیپین و لبنان موتورسواری کرد و آداب رسمی عضویت در گروه موتورسوارها را به جا آورد و انگشتر برادری به دست کرد و هنوز هم پلاک صفحه مجازیاش، نشان همان گروه بینالمللی رایدرهاست .
علیرضا 5 سال قبل با پسرش به ایران برگشت و در یکی از آپارتمانهای روبهروی فرودگاه مهرآباد، خانهای اجاره کرد و یک «بنلی » سیاهسوخته مُهر شده خرید و یک تسمه زین سرخ آتشین به باک بنزینش بست و گشت دنبال عشق موتورهای مثل خودش . علیرضا، غرش اگزوز و دور چرخهای موتورش را به هیچ گنجی نمیبخشد ولی جنگ 40روزه، علیرضا را از پا انداخت؛ بدجور .
« این 40 روز، خیلی حس غریبی بود . زندگی عادی، در عرض یک شب، در عرض یک روز، شد زندگی با صدای انفجار، لرزش شیشهها، ترس از اینکه شیشه توی صورتمون خرد نشه، پرت نشیم بیرون، ساختمون خراب نشه، موشک و پهپاد نیاد توی خونهمون . جنگ، شکل زندگی ما رو عوض کرد.
به شیشه هامون چسب زدیم و آب ذخیره کردیم و رادیوی باتریدار و لامپ شارژی گرفتیم با اینکه میدونستیم 4 تا چسب، جلوی کنده شدن پنجره رو نمیگیره و 4 تا چسب، جلوی ترکش رو نمیگیره . من توی این 40 روز برگشتم به روزای جنگ 8 ساله؛ به اون زمانی که نوجوون بودم و تمام تفریحم، گلکوچیک با یک توپ پلاستیکی بود و جنگ برام هیجان داشت و از جنگ، چیزی نمیدونستم و جنگ رو با موشک و فانتوم شناختم و میدونستم برای چی داریم میجنگیم و میدونستم باید از خاک وطنمون دفاع کنیم . دو هفته اول جنگ، خیلی حالم بد بو
