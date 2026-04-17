گزارشها از مذاکرات سطح بالا میان ایران و آمریکا بر سر طرحی سهصفحهای برای پایان دادن به درگیریها حکایت دارد. این مذاکرات که با پیشنهاد آزادسازی بخش قابل توجهی از داراییهای مسدود شده ایران در ازای محدودسازی برنامه هستهای تهران همراه است، در شرایطی صورت میگیرد که تنشهای منطقهای و درگیریهای نظامی در منطقه از سر گرفته شده است. این میان، اظهارات مقامات نظامی ایران بر آمادگی برای مقابله با دشمنان و همچنین هشدارهای مقامات اسرائیلی و لبنانی، پیچیدگی اوضاع را افزایش داده است.
در فضای سیاست بینالملل، خبرهایی از تلاشهای مخفیانه میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا برای دستیابی به توافقی جهت کاهش تنشها و پایان دادن به درگیریها منتشر شده است. پایگاه خبری اکسیوس در گزارشی فاش ساخت که دو کشور در حال رایزنی بر سر یک طرح سهصفحهای هستند که محور اصلی آن، توقف درگیریها و حل و فصل مسائل هستهای ایران است.
طبق اطلاعات ارائهشده توسط اکسیوس، یکی از پیشنهادات کلیدی مطرحشده در این مذاکرات، به آزادسازی ۲۰ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده ایران در ازای محدود کردن ذخایر اورانیوم غنیشده این کشور مربوط میشود. این رسانه همچنین اشاره کرده است که علیرغم پیشرفتهای جزئی در هفتههای اخیر، همچنان شکافهای قابل توجهی میان دیدگاههای دو طرف وجود دارد و مذاکرات پیرامون جزئیات کلیدی مانند سرنوشت اورانیوم غنیشده، میزان دقیق آزادسازی داراییها و شرایط استفاده تهران از این منابع ادامه دارد. در یکی از مراحل این مذاکرات، ایالات متحده آمادگی خود را برای اختصاص ۶ میلیارد دلار جهت تأمین اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو برای ایران اعلام کرده بود، اما تهران این رقم را ناکافی دانسته و مبلغ ۲۷ میلیارد دلار را پیشنهاد کرده است. این نشاندهنده وجود اختلاف نظر جدی بر سر ارزشگذاری داراییها و نیازهای ایران است. در حالی که این مذاکرات پشت درهای بسته در جریان است، اظهارات مقامات در جبهههای مختلف، تنشهای منطقهای را برجسته میسازد. سردار علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، در پیامی به مناسبت روز ارتش، بر آمادگی نیروهای مسلح ایران برای مقابله با دشمنان تأکید کرد و اظهار داشت که آنان آمادهاند تا دشمنان را از کرده خود پشیمان کرده و تا پیروزی نهایی در این مسیر گام برخواهند داشت. وی همچنین تلویحاً ایالات متحده و اسرائیل را دشمنان اصلی ایران نامید و بیان داشت که این کشورها جز تسلیم در برابر اقتدار نیروهای مسلح و مردم ایران راهی ندارند. این اظهارات، نشاندهنده رویکرد دفاعی و اقتدارگرایانه ایران در برابر فشارهای خارجی است. در همین حال، نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، اعلام کرد که نیروهای این کشور علیرغم برقراری آتشبس، در جنوب لبنان باقی خواهند ماند. این خبر، نگرانیهایی را در خصوص تداوم تنش در مرزهای شمالی اسرائیل و لبنان ایجاد کرده و نشان میدهد که آتشبس برقرار شده، بسیار شکننده است. در اتفاقی دیگر که حکایت از نگرانیهای امنیتی هیئت ایرانی در جریان مذاکرات دارد، خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که نیروی هوایی پاکستان، هیئت مذاکرهکننده ایران را پس از پایان مذاکرات در اسلامآباد، اسکورت کرده است. این اقدام امنیتی زمانی صورت گرفت که مقامات ایرانی ابراز نگرانی کرده بودند که ممکن است اسرائیل در صدد ترور آنان باشد. پاکستان برای تأمین امنیت این عملیات، بیش از ۲۰ جنگنده را به همراه سیستمهای نظارتی پیشرفته به کار گرفته بود تا مسیری امن برای بازگشت هیئت ایرانی فراهم شود. این نشان میدهد که در فضای منطقهای، خصومتها و تهدیدات جدی وجود دارد که حتی بر روند مذاکرات بینالمللی نیز سایه افکنده است. در حالی که آتشبس ۱۰ روزه میان اسرائیل و حزبالله در لبنان برقرار شده و ارتش لبنان از شهروندان خواسته است تا هنگام بازگشت به مناطق خود احتیاط لازم را رعایت کنند، مقامات ایرانی همچنان بر موضع خود در قبال اسرائیل و آمریکا تأکید دارند. علیاکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، در مصاحبهای با خبرگزاری فارس، امارات متحده عربی را به دلیل وابستگی به آمریکا و اسرائیل و اقدامات زیانبار علیه ایران و جهان اسلام مورد انتقاد قرار داد. وی همچنین دولت کنونی لبنان را به دلیل اتخاذ رویکردی که آن را به نفع این کشور نمیداند، مورد نکوهش قرار داد و هشدار داد که ادامه مخاصمه با حزبالله، منجر به کنار گذاشته شدن دولت از سوی مردم خواهد شد. این اظهارات، نشاندهنده نگرانی ایران از تحولات منطقهای و تلاش برای حفظ نفوذ خود در کشورهای همسایه است. در جبهه دیگر، رئیسجمهور لبنان، میشل عون، گفتوگوهای مستقیم با اسرائیل را حساس و سرنوشتساز توصیف کرد و خواستار مسئولیتپذیری ملی یکپارچه در این زمینه شد. وی همچنین بر نقش اساسی ارتش لبنان پس از خروج اسرائیل از جنوب این کشور تأکید کرد و از حمایت آمریکا از مردم لبنان برای پایان دادن به رنج غیرنظامیان و احیای اقتصاد خبر داد. این در حالی است که احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در خطبههای نماز جمعه، شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را نماد وحدت مورد تأکید امام خمینی دانست و ادعا کرد که تیم مذاکرهکننده ایرانی نیز با مشاهده زیادهخواهی آمریکاییها، میز مذاکرات را ترک کرده است. این اظهارات، نشاندهنده شکاف میان رویکرد رسمی مذاکراتی و گفتمان عمومی و انقلابی در ایران است. در مجموع، اخبار منتشر شده از یک سو حکایت از تلاشهای دیپلماتیک مخفیانه و از سوی دیگر از ادامه تنشها و مناقشات در منطقه حکایت دارد. این وضعیت پیچیده، پرسشهایی را درباره موفقیت مذاکرات و آینده ثبات در منطقه مطرح میسازد. فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و قطع اینترنت نیز موجی از بیکاری را در مشاغل مختلف دامن زده است، که آیه دریس، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، از واکنش کاربران شبکههای اجتماعی به این معضلات گزارش میدهد. این جنبه اقتصادی و اجتماعی، نشاندهنده پیامدهای گسترده درگیریها و سیاستهای منطقهای بر زندگی روزمره مردم است. مجموع این تحولات، تصویر متناقض و پویایی از وضعیت فعلی ایران و منطقه ارائه میدهد، جایی که تلاش برای رسیدن به صلح با تهدیدات امنیتی و فشارهای داخلی و خارجی همزمان است
