شورای جهانی سفر و گردشگری در نشست COP31 آنتالیا گروه اوشن کاتالیست را برای جذب سرمایه و حفاظت از مقاصد ساحلی راه‌اندازی کرد.

شورای جهانی سفر و گردشگری (WTTC) در جریان نشست COP31 که در شهر آنتالیا کشور ترکیه برگزار شد، ابتکار عمل مهمی با عنوان گروه Ocean Catalyst را رونمایی کرد. این گروه جدید با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌های کلان، تقویت تاب‌آوری سواحل و حفاظت از مقاصد گردشگری دریایی شکل گرفته است. این اعلامیه در حاشیه یک رویداد تخصصی با عنوان "تقویت و توانمندسازی مقاصد ساحلی تاب‌آور" ارائه گردید و نشان‌دهنده تلاش جدی بخش گردشگری برای مقابله با چالش‌های محیط‌زیستی است.

مکانیسم گروه اوشن کاتالیست برای جذب سرمایه

گروه اوشن کاتالیست به عنوان یک پلتفرم داوطلبانه، بخش خصوصی گردشگری را گرد هم می‌آورد تا همکاری میان بازیگران مختلف از جمله دولت‌ها، شرکای مالی و شرکت‌های بیمه‌ای را تسریع بخشد. هدف اصلی این ابتکار، ایجاد اقدام جمعی برای حفظ مقاصدی است که جوامع محلی برای امرار معاش به گردشگری وابسته‌اند. اعضای این گروه موظفند اولویت‌های مشترک را شناسایی کنند و با توسعه مشارکت‌ها، مسیر را برای سرمایه‌گذاری‌های هدفمند در سواحل هموار سازند.

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این ساختار نوین با تأکید بر حفاظت از دارایی‌ها و حفظ تداوم کسب‌وکارها، مستقیماً از معیشت ساکنان مناطق ساحلی حمایت خواهد کرد. شورا بر این باور است که سرمایه‌گذاری هوشمند در این بخش‌ها می‌تواند اثرات مخرب تغییرات اقلیمی را کاهش داده و پایداری اقتصادی منطقه را تضمین کند. این گروه به عنوان یک موتور محرکه عمل می‌کند تا موانع موجود برای همکاری‌های بین‌بخشی را برطرف نماید.

اهمیت اقتصادی گردشگری دریایی و آمار مربوطه

گردشگری ساحلی و دریایی از نظر اقتصادی نقشی حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ میلادی، این بخش حدود ۳.۳ تریلیون دلار (معادل ۳ تریلیون یورو) تولید ناخالص داخلی ایجاد کرده است. این فعالیت‌های گردشگری با اثرگذاری گسترده بر زنجیره تأمین، از حدود ۱۰۰ میلیون شغل در سراسر جهان پشتیبانی می‌کنند که نشان‌دهنده وسعت تأثیر این صنعت بر اشتغال است.

با وجود این حجم بالای ارزش اقتصادی، شورا هشدار می‌دهد که رفاه بلندمدت این صنعت کاملاً به زیست‌بوم‌های سالم، دسترسی به انرژی پایدار و منابع آب قابل اتکا وابسته است. گلوریا گووارا، رئیس و مدیرعامل شورای جهانی سفر و گردشگری، در این باره تصریح کرد که مقاصد وابسته به گردشگری ساحلی در معرض فشارهای رو به افزایش محیط‌زیستی قرار دارند و اقدام فوری ضروری است. به گفته او، گرد هم آوردن کسب‌وکارها، دولت‌ها و نهادهای مالی می‌تواند سرمایه‌گذاری را تسریع و تاب‌آوری را تقویت کند.

اهداف مالی و همکاری‌های استراتژیک برای سال ۲۰۳۰

این اقدام در چارچوب حمایت از اهداف "دستاورد گردشگری ساحلی" (CTB) صورت می‌گیرد که بخشی از ابتکار broader "دستاوردهای اقیانوسی" محسوب می‌شود. این طرح طمح دارد تا تا سال ۲۰۳۰ میلادی، اختصاص سالانه ۳۰ میلیارد دلار (معادل ۲۷.۳۱ میلیارد یورو) سرمایه را برای کمک به نصف کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از گردشگری ساحلی فراهم سازد. این هدفگذاری مالی نشان‌دهنده جدیت صنعت در کاهش ردپای کربن خود است.

همزمان با راه‌اندازی گروه اوشن کاتالیست، راهنمای همکاری بخش عمومی و خصوصی در گردشگری ساحلی و دریایی نیز معرفی گردید. این راهنمای عملیاتی توسط شورای جهانی سفر و گردشگری با همکاری هتل‌ها و اقامتگاه‌های ایبروستار، شرکت اینترپید تراول و پلتفرم اقیانوس و اقلیم تهیه شده است. این سند راهبردهایی برای بهبود زنجیره ارزش کسب‌وکارها و نحوه حمایت دولت‌ها از این صنایع ارائه می‌دهد تا اطمینان حاصل شود که گردشگری همچنان محرک فرصت‌های اقتصادی باشد بدون آنکه به طبیعت آسیب برساند.