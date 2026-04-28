تیم ملی والیبال ساحلی ایران با شکست عمان به دیدار نهایی مسابقات والیبال بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ راه یافت. خاکیزاده و قلعهنوی در این دیدار موفق به غلبه بر حریف عمانی شدند و فینالیست شدند.
تیم ملی والیبال ساحلی ایران با درخشش و عملکردی قابل تحسین، موفق شد با غلبه بر تیم قدرتمند عمان ، راهی دیدار نهایی مسابقات والیبال بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ شود.
این پیروزی شیرین، نتیجه تلاش بیوقفه بازیکنان و کادر فنی تیم ملی است و بار دیگر توانمندی ورزشکاران ایرانی را در سطح آسیا به اثبات رساند. مرحله نیمهنهایی این رقابتها امروز، هشتم اردیبهشتماه، با برگزاری دو دیدار حساس پیگیری شد و در یکی از این دیدارها، تیم ملی والیبال ساحلی ایران متشکل از ابوالحسن خاکیزاده و امیرعلی قلعهنوی، با حریف سرسختی از عمان به نامهای ال جلابوبی و ال هاشیمی روبرو شد.
این مسابقه جذاب و پرهیجان در نهایت با نتیجه دو بر یک به سود تیم ایران به پایان رسید و خاکیزاده و قلعهنوی به عنوان اولین فینالیست این دوره از مسابقات معرفی شدند. لازم به ذکر است که تیم عمان پیش از این، با شکست دادن تیم دیگر ایران (پورعسگری-آقاجانی) به مرحله نیمهنهایی صعود کرده بود و خاکیزاده و قلعهنوی با این پیروزی، انتقام هموطنان خود را از عمانیها گرفتند و نام ایران را در فینال این مسابقات ثبت کردند.
در ست دوم، عمانیها با ارائه یک بازی تماشایی و دفاعی مستحکم، موفق شدند با نتیجه ۲۱ بر ۱۵ به پیروزی برسند و امیدهای خود را برای ادامه مسابقه زنده نگه دارند. اما در ستهای اول و سوم، بازیکنان ایرانی با نمایش قدرت و تکنیک بالای خود، توانستند با امتیازهای ۲۱ بر ۱۷ و ۱۵ بر ۱۳ نتیجه را به نفع خود رقم بزنند و پیروزی نهایی را کسب کنند.
با این پیروزی، تیم عمان به دیدار ردهبندی راه یافت تا برای کسب مقام سوم با حریف دیگری به رقابت بپردازد. دیدار ردهبندی و فینال مسابقات والیبال بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ فردا، نهم اردیبهشتماه، برگزار خواهد شد و تیم ملی والیبال ساحلی ایران در این دیدار مهم، از ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه به مصاف تیم قدرتمند قطر، رده پنجم جهان، خواهد رفت.
خاکیزاده و قلعهنوی تاکنون در این مسابقات، موفق به شکست تیمهای قدرتمندی از ازبکستان، مالدیو، چین و لبنان شدهاند و تنها شکست خود را در مرحله مقدماتی برابر همین تیم قطر تجربه کردهاند. این موضوع نشان میدهد که فینال پیشرو، یک چالش بزرگ برای تیم ایران خواهد بود.
در حاشیه این مسابقات، ابوالحسن خاکیزاده، ستاره بیبدیل والیبال ساحلی ایران، با اقدامی ارزشمند و در راستای ادای احترام به شهدای دانشآموز زادگاهش، نام شهر میناب را بر روی کلاه خود درج کرد و یاد و خاطره این عزیزان را گرامی داشت. این حرکت نمادین، نشاندهنده شخصیت والای خاکیزاده و تعهد او به ارزشهای ملی و مذهبی است.
این اقدام او مورد تقدیر فراوان هموطنان و رسانهها قرار گرفت و بار دیگر نشان داد که ورزشکاران ایرانی، علاوه بر تواناییهای ورزشی، از اخلاق و منش پهلوانمردی نیز برخوردار هستند. دیدار ردهبندی و فینال مسابقات والیبال بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ فردا (چهارشنبه نهم اردیبهشت) برگزار میشود و تیم ایران در فینال به مصاف برنده دیدار قطر و تایلند میرود که این دیدار ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه شروع میشود.
رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربیان در این بازیها ملی پوشان ایران را همراهی می کنند و پویان اکبری نیز به عنوان داور، در این رقابتها قضاوت میکند. این حضور کادر فنی و داوری ایرانی در این مسابقات، نشاندهنده سطح بالای والیبال ساحلی ایران در سطح آسیا است و میتواند به پیشرفت این رشته ورزشی در کشورمان کمک کند.
امید است با حمایتهای همهجانبه از ورزشکاران و کادر فنی، بتوانیم در این مسابقات به مقامهای ارزشمندی دست یابیم و نام ایران را در سطح جهان طنینانداز کنیم
