معرفی پلتفرم گپ‌جی‌پی‌تی به عنوان راهکاری مستقل برای کاربران ایرانی جهت استفاده از مدل‌های هوش مصنوعی بدون نیاز به تحریم‌شکن و کارت اعتباری بین‌المللی.

دسترسی به فناوری‌های پیشرفته هوش مصنوعی برای بسیاری از کاربران ایرانی با موانع فنی و اقتصادی قابل‌توجهی مواجه است. سرویس‌های اصلی مانند ChatGPT به دلیل تحریم‌های بین‌المللی، ورود کاربران مستقر در ایران را مسدود کرده‌اند. این محدودیت‌ها نه تنها در مرحله باز شدن صفحه وب، بلکه در فرآیند ثبت‌نام و خرید اشتراک نیز خود را نشان می‌دهند. برای مثال، ساخت حساب کاربری نیازمند شماره تلفن خارجی است و فرم‌های پرداخت کارت‌های بانکی ایرانی را نمی‌پذیرند. این شرایط باعث شده تا کاربران عادی و حرفه‌ای برای انجام کارهای روزمره با بن‌بست مواجه شوند.

چالش‌های فنی و امنیتی استفاده از روش‌های موقت

برای دور زدن این موانع، کاربران معمولاً از روش‌های موقتی مانند استفاده از تحریم‌شکن یا ابزارهای تغییر آدرس IP بهره می‌برند. اما این روش‌ها دو اشکال جدی دارند که کارایی آن‌ها را کاهش می‌دهد. نخستین مشکل، افت شدید سرعت اینترنت است که تجربه گفتگو با هوش مصنوعی را از حالت روان و سریع به یک انتظار خسته‌کننده تبدیل می‌کند. دومین مشکل، ریسک بالای مسدود شدن ناگهانی حساب کاربری است. در این حالت، تمام گفتگوها، فایل‌ها و زحماتی که کاربران مدتی روی آن‌ها کار کرده‌اند، به طور یک‌باره از دست می‌روند. این عدم ثبات، استفاده از این ابزارها را برای کارهای مهم و حساس غیرممکن می‌سازد.

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معرفی پلتفرم گپ‌جی‌پی‌تی به عنوان یک راهکار بومی

پلتفرم گپ‌جی‌پی‌تی با نشانی gapgpt.ir به عنوان یک سرویس مستقل و فارسی راه‌اندازی شده است تا دقیقاً همین مشکل را حل کند. این پلتفرم مدل‌های اصلی هوش مصنوعی از خانواده‌های GPT، Claude و Gemini را در یک محیط واحد جمع‌آوری کرده است. کاربران می‌توانند بدون نیاز به تحریم‌شکن و با استفاده از زبان فارسی به این مدل‌ها دسترسی داشته باشند. یکی از مزایای اصلی این سرویس، امکان پرداخت هزینه اشتراک به ریال است که نیاز به کارت‌های اعتباری بین‌المللی را حذف می‌کند. این سرویس وابسته به شرکت OpenAI نیست و کاملاً مستقل عمل می‌کند.

امکانات متنوع برای دانشجویان، کارمندان و کسب‌وکارها

این پلتفرم طیف گسترده‌ای از کاربردها را پوشش می‌دهد که نیازهای مختلف گروه‌های سنی و شغلی را برآورده می‌سازد. کاربران می‌توانند برای نوشتن و ویرایش متن، ایمیل و گزارش‌های اداری از آن استفاده کنند. به عنوان مثال، تبدیل چند یادداشت پراکنده به یک گزارش هفتگی منظم بسیار ساده شده است. همچنین قابلیت بارگذاری و تحلیل فایل‌های PDF، جداول و تصاویر وجود دارد. پرسیدن سوالات درباره بندهای یک قرارداد طولانی یا بررسی روند فروش در یک جدول از دیگر امکانات این سیستم است. علاوه بر متون، قابلیت ساخت تصویر و ویدیو برای پست‌های شبکه‌های اجتماعی و ارائه‌های کاری نیز در دسترس است.

امکانات توسعه‌دهندگان و سرویس API برای شرکت‌ها

گپ‌جی‌پی‌تی تنها محدود به کاربران عادی نیست و امکانات ویژه‌ای برای توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارهای بزرگ ارائه می‌دهد. این سرویس دارای یک رابط برنامه‌نویسی (API) اختصاصی است که به شرکت‌ها اجازه می‌دهد قابلیت‌های هوش مصنوعی را در محصولات خود ادغام کنند. به عنوان مثال، یک فروشگاه اینترنتی می‌تواند از این API برای پاسخگویی هوشمند به پرسش‌های تکراری مشتریان استفاده کند. تیم‌های نرم‌افزاری نیز می‌توانند این امکانات را مستقیماً به سیستم‌های خود اضافه کنند. این فرآیند بدون درگیری با پیچیدگی‌های پرداخت ارزی و حساب‌های خارجی انجام می‌شود که بزرگترین چالش قبلی بود.

تجربه کاربری ساده و دسترسی آسان از هر دستگاه

تجربه استفاده از این پلتفرم به گونه‌ای طراحی شده که کاربران نیازی به یادگیری فرآیندهای پیچیده ندارند. با باز کردن نشانی gapgpt.ir در مرورگر وب، کاربران فوراً به محیط دسترسی پیدا می‌کنند. علاوه بر نسخه وب، نسخه‌های دسکتاپ و اپلیکیشن موبایل نیز برای نصب و استفاده آسان‌تر ارائه شده‌اند. این ساختار چندپلتفرمی باعث می‌شود که کاربران بتوانند در هر زمان و مکانی به مدل‌های هوش مصنوعی دسترسی داشته باشند. توانایی پرسیدن سوال به زبان مادری و دریافت پاسخ سریع، تجربه‌ای متفاوت و کاربردی را برای کاربران ایرانی فراهم کرده است. این سرویس با حذف موانع فنی، گامی مؤثر در جهت democratization دسترسی به فناوری‌های روز دنیا برداشته است.