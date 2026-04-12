پس از برقراری آتش‌بس، خانواده‌ها با چالش‌هایی در خصوص سلامت روان کودکان مواجه هستند. این مقاله به بررسی راهکارهایی برای کمک به کودکان در این دوران پرداخته و بر اهمیت مدیریت اخبار، حفظ روتین‌های روزانه، و حمایت از وضعیت تحصیلی تأکید دارد. همچنین، به نقش والدین، معلمان و متخصصان در این زمینه اشاره می‌شود.

چند روزی است که آتش‌بس برقرار شده و بسیاری از خانواده‌ها در تلاشند تا شرایط را برای کودکان شان بهبود بخشند. ایسنا در گفت‌وگویی با یک متخصص به بررسی این موضوع پرداخته است که خلاصه‌ای از آن در ادامه می‌آید. مهم‌ترین نکته‌ای که در این‌گونه مطالب بر آن تأکید می‌شود، پرهیز از ایزوله کردن کامل کودکان و عدم آگاهی از رویدادهاست. در عوض، باید مواجهه با اخبار را تحت نظارت بزرگسالان و با تمرکز بر جنبه‌های ایمنی‌بخش مانند حضور سریع نیروهای امدادی و پلیس، مدیریت کرد تا کودک احساس امنیت و کنترل داشته باشد.

راهکارهای ارائه‌شده را می‌توان با توجه به نیازهای روانی کودکان در گروه‌های سنی مختلف دسته‌بندی کرد. کودکان زیر سه سال بیشترین تأثیر را از والدین خود می‌گیرند و احساس امنیتشان مستقیماً به رفتار والدین بستگی دارد. در این سن، مدیریت ترس و استرس والدین حیاتی است؛ زیرا کودکان از واکنش‌های آنها الگو می‌گیرند. استفاده از کلمات آرامش‌بخش مانند «جای تو امن است» و در آغوش گرفتن کودک، از جمله اقدامات ضروری در این دوره محسوب می‌شود. کودکان سه تا شش سال درک شناختی بالاتری دارند و نیاز به «تخلیه اطلاعاتی» دارند تا بتوانند دغدغه‌های خود را بیان کنند. این دغدغه‌ها می‌تواند شامل ترس از مرگ والدین یا آسیب به منزل باشد. در این سن، باید با رویکردی آرامش‌بخش، راه‌حل‌ها را برای آنها توضیح داد و بر آموزش شماره‌های ضروری (پلیس، آتش‌نشانی و اورژانس) و تمرین یافتن «محل امن خانه» از طریق بازی و تمرین تأکید کرد. همچنین، حفظ روتین‌های روزانه و جایگزین‌کردن فعالیت‌های لذت‌بخش در صورت عدم امکان ادامه برنامه‌های قبلی، نقش مهمی در کاهش اضطراب در این گروه سنی دارد. برای کاهش استرس و اضطراب ناشی از شرایط موجود، بهتر است به‌جای دنبال‌کردن لحظه‌به‌لحظه اخبار، تنها به یک یا دو منبع خبری معتبر اکتفا کرد و در زمان‌های مشخص به بررسی اخبار پرداخت. کیفیت خواب نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. برای بهبود کیفیت خواب، می‌توان از مصرف کافئین و قهوه خودداری کرد، از استفاده از صفحه‌نمایش‌ها (موبایل و تلویزیون) ۳۰ دقیقه قبل از خواب پرهیز کرد و برای کاهش نشخوار فکری، افکار و دغدغه‌ها را روی کاغذ نوشت. در صورت عدم توانایی در کنترل افکار منفی و تکرارشونده، مراجعه به متخصص سلامت روان ضروری است.\از دیگر مسائل مهم در این روزها، وضعیت تحصیلی فرزندان است. شرایط پرالتهاب ناشی از درگیری‌ها می‌تواند منجر به تغییرات خلقی نظیر اضطراب، افسردگی، خستگی و انزوا در کودکان و نوجوانان شود. والدین باید با دقت مراقب حالات روانی فرزندان خود باشند و در صورت نیاز از متخصصان روان‌شناسی کمک بگیرند. در این دوران، خانواده‌ها باید به‌جای اعمال سخت‌گیری‌های بی‌مورد، نقش تسهیل‌گر و حامی را ایفا کنند. القا یا شکل‌گیری انگاره عقب‌افتادگی تحصیلی باعث ایجاد حس بی‌کفایتی در دانش‌آموز می‌شود و در صورت احساس عقب‌ماندگی از دروس، پدیده روان‌شناختی یادگیری درمانده رخ می‌دهد. والدین باید با تأکید بر موقتی‌بودن این شرایط و امکان جبران آن از طریق تمرین و استمرار، روحیه امید، تلاش و خودباوری را در فرزندانشان زنده نگه دارند. موفقیت تحصیلی در گرو داشتن برنامه منظم است و این مسئله در شرایط کنونی اهمیت دوچندانی می‌یابد. خانواده‌ها می‌توانند با ایجاد یک روتین مشخص برای ساعات خواب، بیداری، استراحت و مطالعه، به فرزندان خود در حفظ نظم کمک کنند. تخصیص زمان‌بندی دقیق برای مرور دروس گذشته و حل تمرینات نیز در تثبیت یادگیری و رفع ابهامات درسی نقش بسزایی دارد. عبور موفقیت‌آمیز از بحران‌های آموزشی در شرایط خاص و ملتهب کنونی، نیازمند شکل‌گیری یک همکاری مستحکم میان مدرسه (بستر مجازی)، دانش‌آموز و خانواده است. فراهم‌کردن زیرساخت‌های فیزیکی در خانه به‌تنهایی کافی نیست، بلکه حمایت عاطفی، درک شرایط روانی دانش‌آموزان، پرهیز از کمال‌گرایی‌های سخت‌گیرانه و تزریق امید به آینده، شروط اصلی برای جبران افت تحصیلی و روشن ماندن چراغ یادگیری در روزهای سخت است. \در مجموع، دوران پس از درگیری‌ها و آتش‌بس، دورانی است که نیازمند توجه ویژه به سلامت روان کودکان و نوجوانان است. والدین، معلمان و سایر مراقبان باید با آگاهی از نیازهای روانی و رفتاری کودکان در سنین مختلف، تلاش کنند تا فضایی امن و حمایتی برای آنها فراهم کنند. این شامل مدیریت اخبار و اطلاعات، ارائه راه‌حل‌های مناسب برای دغدغه‌ها، حفظ روتین‌های روزانه، توجه به کیفیت خواب، و حمایت از وضعیت تحصیلی می‌شود. همچنین، برقراری ارتباط با متخصصان بهداشت روان و استفاده از کمک‌های حرفه‌ای در صورت نیاز، امری ضروری است. با اتخاذ رویکردی آگاهانه و دلسوزانه، می‌توان به کودکان کمک کرد تا از این دوران دشوار عبور کنند و به زندگی عادی خود بازگردند





