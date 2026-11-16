بررسی چالش‌های تأمین برق ایران تا سال ۲۰۳۵ و تحلیل منطق اقتصادی و فنی حرکت از سوخت‌های فسیلی به سمت نیروگاه‌های خورشیدی و ذخیره‌سازهای آبی برای تأمین پایدار انرژی.

سیاست انرژی کشور ایران در آستانه یک تغییر بنیادین قرار دارد، زیرا ظرفیت فعلی نیروگاه‌های فسیلی که به حدود ۸۵ هزار مگاوات رسیده است، دیگر توان پاسخگویی به نیازهای آتی را ندارد. با توجه به اینکه میزان متوسط تولید برق جهان در هر ساعت حدود ۳ هزار و ۵۰۰ گیگاوات است و ایران نیز مانند بسیاری از کشورها وابستگی شدیدی به سوخت‌های فسیلی دارد، منابع گازی این کشور با محدودیت جدی روبرو هستند. مصرف روزانه گاز نیروگاه‌های حرارتی حدود ۵۰۰ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود، اما حتی در شرایط ایده‌آل آینده نیز تنها ۴۰۰ میلیون مترمکعب گاز برای این بخش قابل تخصیص خواهد بود.

تحلیل اقتصادی و محدودیت‌های نیروگاه‌های حرارتی و هسته‌ای

گاز مورد نیاز نیروگاه‌های حرارتی در فصل‌های سرد سال به طور کامل تأمین نمی‌شود و این کمبود، زنجیره تولید انرژی را با اختلال مواجه می‌کند. نیاز کشور به برق با سرعتی فزاینده در حال افزایش است و پیش‌بینی می‌شود تقاضا تا سال ۲۰۳۵ از ۸۰ تا ۹۰ هزار مگاوات فعلی به حدود ۱۳۰ هزار مگاوات برسد. بنابراین، سیستم انرژی ایران تا ۱۰ سال آینده ملزم به ایجاد ۴۰ تا ۵۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید است که توسعه نیروگاه‌های گازی به دلیل محدودیت سوخت امکان‌پذیر نیست. از سوی دیگر، انرژی هسته‌ای نیز با چالش‌های سنگین اقتصادی و زمانی روبروست، به طوری که ساخت یک نیروگاه هزار مگاواتی حدود ۱۵ سال زمان و هفت میلیارد دلار هزینه نیاز دارد.

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مقایسه بهای تمام‌شده برق در منابع مختلف تولید انرژی

هزینه تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق هسته‌ای با احتساب هزینه‌های مالی، اورانیوم وارداتی و نیروی انسانی، در دهه اول بهره‌برداری حدود ۱۵ سنت بر کیلووات است که این مبلغ بسیار بالاتر از سایر گزینه‌هاست. در مقابل، اگر قیمت گاز صادراتی برای نیروگاه‌های حرارتی در نظر گرفته شود، این قیمت بین ۶ تا ۸ سنت بر کیلووات متغیر است. اما انقلابی‌ترین رقم در بازار انرژی جهانی متعلق به انرژی خورشیدی است که قیمت تمام‌شده هر کیلووات برق آن به ۲ سنت رسیده است. علاوه بر قیمت پایین، زمان نصب نیروگاه‌های خورشیدی به حدود ۶ ماه کاهش یافته که این سرعت اجرا، این منبع انرژی را به گزینه‌ای بسیار جذاب برای جبران کمبود ظرفیت تبدیل کرده است.

نیاز مبرم به باتری‌های آبی برای پایداری شبکه برق

تولید برق خورشیدی ذاتاً متغیر است و در ساعات مختلف روز و فصول گوناگون نوسان شدیدی دارد، بنابراین احداث نیروگاه خورشیدی به تنهایی کافی نیست. اگر قرار باشد ۵۰ هزار مگاوات برق پایدار تولید شود، باید ۱۰۰ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث گردد که نیمی از آن برای تولید در روز و مابقی برای پمپاژ آب در نیروگاه‌های تلمبه‌ای ذخیره‌ای استفاده می‌شود. باتری‌های آبی که به عنوان ذخیره‌سازهای بزرگ عمل می‌کنند، تنها راهکار منطقی برای تامین برق در ساعات مختلف شبانه‌روز و روزهای کاری و تعطیلات هستند و بدون آن‌ها، شبکه برق کشور با ناپایداری مواجه خواهد شد.

مزایای رقابتی سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی و ذخیره‌سازی

سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تلمبه‌ای ذخیره‌ای هزار مگاواتی با توان عرضه پنج ساعت، حدود ۵۰۰ میلیون دلار هزینه دارد که بیش از ۷۰ درصد آن توسط پیمانکاران داخلی تامین می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاری معادل در باتری‌های شارژی بزرگ حدود ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود که هزینه بسیار بالاتری را تحمیل می‌کند. ایران به دلیل وجود رشته‌کوه‌های البرز و زاگرس، پتانسیل عظیمی برای احداث ده‌ها هزار مگاوات باتری آبی در مقیاس‌های کوچک، متوسط و بزرگ دارد. این نیروگاه‌ها علاوه بر تولید برق، قابلیت استفاده گردشگری و تفریحی از استخر بالایی را نیز دارند که نمونه‌های موفق جهانی از این مزیت حمایت می‌کنند.

راهکارهای اجرایی و الزامات قانونی برای توسعه زیرساخت‌ها

برای تحقق این چشم‌انداز، انجام مطالعات گسترده جهت شناسایی ظرفیت‌های کوه‌های البرز و زاگرس و تدوین یک طرح جامع ملی با پیوست‌های محیط‌زیستی و اجتماعی ضروری است. قوانین و مقررات مجلس و دولت باید به گونه‌ای اصلاح شوند که برق تولیدی باتری‌های آبی دارای خرید تضمینی باشد و امکان صادرات برق به سرمایه‌گذاران با استفاده از زیرساخت‌های انتقال فراهم گردد. ایجاد جذابیت‌های اقتصادی لازم برای جذب سرمایه‌های خرد مردمی در کنار نیروگاه‌های خورشیدی، کلید نهایی موفقیت در این مسیر است و باید به عنوان یک اولویت ملی در نظر گرفته شود.